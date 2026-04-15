Le RN sans financement pour 2027 ? Le parti dans le flou avant la présidentielle

À un an de l'élection présidentielle, le Rassemblement national se trouve dans une situation délicate. Aucune banque n'a encore accepté de lui prêter de l'argent pour financer sa campagne.

Comment le Rassemblement national (RN) va-t-il financer sa campagne présidentielle de 2027 ? À un an du scrutin, la question se pose. Et pour cause, aucune banque en France ou en Europe n'a encore accepté de prêter de l'argent au parti à la flamme, d'après les informations à la disposition de France Info. Au total, le parti présidé par Jordan Bardella souhaite emprunter 10 700 000 euros et cherche par la même occasion un QG de campagne.

Cinq ans plus tôt, c'est une banque hongroise qui avait décidé d'accorder un prêt au RN. Mais désormais, le paysage politique européen a évolué, et le principal allié continental du RN, Viktor Orban, a été battu par le conservateur pro-européen Peter Magyar lors des dernières élections législatives en Hongrie, dimanche 12 avril 2026. Le Rassemblement national perd ici un allié de poids à l'échelle européenne. Avant ces élections, Marine Le Pen qualifiait l'ex-Premier ministre hongrois de "visionnaire" et de "pionnier".

Les établissements de crédit "ont un a priori négatif", déplore le trésorier du RN, Kévin Pfeffer. Voilà pourquoi, "on a encore du mal à se faire accepter par le milieu bancaire", explique-t-il chez nos confrères ce mercredi. Même si "ça commence à se dégeler", le parti d'extrême droite se trouve dans une situation chaotique à quelques encablures de l'échéance de 2027.

Un séminaire prévu en fin de semaine

Rappelons que la cour d'appel de Paris rendra son verdict dans l'affaire des assistants parlementaires du FN (ex-RN) le 7 juillet, pouvant acter l'inéligibilité de Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle. Autrement dit, les soucis sont multiples. Quid du programme du RN ? Il sera tranché lorsque le nom du candidat sera connu, glisse un élu à France Info. En effet, en cas d'inéligibilité de la leader historique et multiple candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, le Rassemblement national sera contraint de nommer un nouveau chef de file. Si Jordan Bardella part en pôle position, rien n'est encore officialisé.

Jeudi 16 et vendredi 17 avril, se tiendra une réunion importante pour le RN en présence de Marine Le Pen et Jordan Bardella pour "réfléchir à une stratégie, un calendrier et l'organisation de la campagne pour l'élection présidentielle", indique France Info, confirmant une information du journal Le Point. Plusieurs conseillers et élus lepénistes prendront également part à ce séminaire "dans un lieu tenu secret hors de Paris", apprend-on.