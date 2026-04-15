"J'y pense tous les jours à 2032", le retour de Macron est-il déjà prévu ?

En 2032, Emmanuel Macron aura la possibilité de se représenter à l'élection présidentielle. Selon plusieurs spécialistes, son retour n'a plus rien d'une utopie.

Qu'adviendra-t-il d'Emmanuel Macron au-delà de 2027 ? Comme le prévoit la Constitution, un président ne peut pas effectuer plus de deux mandats consécutifs à la tête du pays. Voilà pourquoi le chef de l'Etat ne peut pas être candidat lors de la prochaine élection présidentielle. En revanche, rien ne l'empêche de tenter sa chance en 2032, pour essayer de briguer un troisième mandat. Un scénario inédit sous la Ve République et une rumeur qui commence à prendre de l'ampleur en coulisses, notamment dans les cercles macronistes.

En 2032, Emmanuel Macron n'aura que 54 ans et aura donc tout le loisir de présenter sa candidature au scrutin suprême s'il le désire. D'ici là, "je pense qu'il créera quelque chose, une boîte à lui", estime François Patriat, patron des sénateurs macronistes et soutien de la première heure du président, auprès de France Info. "Il va nous surprendre et ne pas faire un truc classique d'ancien président", par exemple "monter une asso ou devenir prof", prédit de son côté Pierre Cazeneuve, député EPR des Hauts-de-Seine. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'imaginer Emmanuel Macron quitter définitivement l'arène politique.

Voilà pourquoi l'idée d'un retour pour l'élection présidentielle suivante, en 2032, n'a plus rien d'invraisemblable. "Dès qu'il quittera l'Elysée, je mettrai un hashtag #Macron2032", ironise Patriat. "J'y pense tous les jours à 2032. Quand on sera en 2027, cinq ans, c'est demain matin", juge un poids lourd du bloc central. Et ce come-back n'est pas évoqué seulement dans les arcanes du pouvoir.

En effet, le constitutionnaliste Benjamin Morel rappelle que "les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, sauf s'ils étaient malades ou mourants, ont tenté un retour en politique, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, en ce moment". "Si vous n'y pensez pas, d'autres y penseront pour vous" et "quoi qu'il arrive, il y aura une pression sur lui", précise le politologue. Pour l'élu Pierre Cazeneuve, "toute personne qui pense qu'Emmanuel Macron va arrêter sa carrière politique dans un an se trompe lourdement".

Et pour assurer l'intérim d'ici là comme homme fort du "bloc central" ? L'ex-conseiller d'Emmanuel Macron, Pierre Cazeneuve, estime le chef de l'Etat "très inquiet" à l'idée "que l'extrême droite lui succède à l'Elysée et il se mobilisera pour que ça n'arrive pas. Il a bien vu ce qui s'est passé avec Barack Obama", poursuit-il. Gabriel Attal, Edouard Philippe, Sébastien Lecornu et Yaël Braun-Pivet semblent les mieux placés pour représenter un certain "bloc central". À moins que le président n'ait une autre idée en tête ?

Il pourrait s'agir de l'ex-Premier ministre Jean Castex. Le patron de la SNCF entretient d'étroites relations avec le président. "Il faudrait que Jean sorte du bois", a même glissé le chef de l'Etat à l'un de ses interlocuteurs réguliers, récemment, selon les informations de France Info. De son côté, Jean Castex "attend qu'on l'appelle comme un sauveur et le président le sait", confie un proche du chef de l'Etat.