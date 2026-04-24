"Un sacrifice assez énorme" : Macron prêt à arrêter la politique et tourner la page, peut-il tenir cet engagement personnel ?

Malgré la possibilité de revenir en 2032, Emmanuel Macron a annoncé qu'il arrêtera la politique après son second mandat, excluant tout come-back.

De quoi l'avenir d'Emmanuel Macron sera-t-il fait ? Jeudi 23 avril, le principal intéressé a esquissé une réponse lors d'un déplacement officiel à Chypre. Selon lui, la politique : c'est bientôt terminé ! "C'est une affaire de passion. Je n'ai pas fait de politique avant et je n'en ferais pas après", a répondu le président de la République à un élève qui lui demandait quand il avait "voulu être président" et si cela "l'intéressait encore de progresser pour la France".

Comme le prévoit la Constitution, un président ne peut pas effectuer plus de deux mandats consécutifs à la tête du pays. Voilà pourquoi le chef de l'Etat ne peut pas être candidat lors de la prochaine élection présidentielle. Pour autant, rien ne l'empêche de tenter sa chance en 2032, pour essayer de briguer un troisième mandat ou de conserver un rôle - de premier plan ou non - pendant les cinq prochaines années dans le monde de la politique.

Le scénario d'un troisième mandat, en 2032, serait inédit sous la Ve République, mais la rumeur commence à prendre de l'ampleur en coulisses, notamment dans les cercles macronistes. D'ici là, "je pense qu'il créera quelque chose, une boîte à lui", estime François Patriat, patron des sénateurs macronistes et soutien de la première heure du président, auprès de France Info. "Il va nous surprendre et ne pas faire un truc classique d'ancien président", par exemple "monter une asso ou devenir prof", prédit de son côté Pierre Cazeneuve, député EPR des Hauts-de-Seine.

Au quotidien, le chef de l'Etat n'évoque jamais le sujet, pas même avec son entourage révèle un de ses proches conseillers auprès de RMC. Alors, peut-il tenir cet engagement personnel et quitter définitivement la politique à l'issue de son second mandat à l'Elysée en 2027 ? Selon le professeur de communication politique à Sciences Po Paris, Philippe Moreau Chevrolet, il est "tentant pour un président de la République, on le voit avec François Hollande de revenir, d'essayer de faire un come-back", estime-t-il au micro de nos confrères. "Renoncer à tout ça alors qu'on a été président 10 ans c'est quand même un sacrifice assez énorme", estime-t-il. L'une de ses proches, elle, le voit poursuivre un rôle sur les questions internationales.

"J'y pense tous les jours à 2032. Quand on sera en 2027, cinq ans, c'est demain matin", juge un poids lourd du bloc central chez France Info. Et ce retour anticipé n'est pas évoqué seulement dans les arcanes du pouvoir. Le constitutionnaliste Benjamin Morel enfonce le clou : "les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, sauf s'ils étaient malades ou mourants, ont tenté un retour en politique, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, en ce moment". Pour l'élu Pierre Cazeneuve, "toute personne qui pense qu'Emmanuel Macron va arrêter sa carrière politique dans un an se trompe lourdement".