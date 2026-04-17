Présidentielle 2027 : Attal successeur de Macron ? Lui s'y voit, le président a une autre idée en tête

En déclarant penser "savoir comment il faut présider la France", Gabriel Attal prend date pour 2027. De son côté, Emmanuel Macron songe à un autre profil, plutôt inattendu pour assurer sa succession.

Nous voici désormais à un an de l'élection présidentielle 2027. Dans douze mois, les Français voteront pour élire le successeur d'Emmanuel Macron car, oui, ce dernier ne pourra pas se présenter pour tenter de briguer un troisième mandat consécutif. Si la campagne est loin d'être intense - les prétendants à l'Elysée ont encore du temps pour peaufiner leurs stratégies et annoncer officiellement leur engagement - certains placent déjà leurs pions avec enthousiasme et un certain aplomb.

Parmi eux : Gabriel Attal. Le secrétaire général de Renaissance (parti présidentiel) et président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale "pense savoir comment il faut présider la France". S'il n'est pas officiellement candidat, ses dernières déclarations dans les colonnes du journal Le Point font de lui un postulant presque naturel. "L'exercice du pouvoir m'a changé", confie-t-il à l'occasion de la sortie de son livre ("En homme libre", L'Observatoire, 23 avril).

"Il faut changer radicalement", Attal pose ses jalons pour 2027

"J'ai eu l'expérience de gouverner le pays, j'ai les idées claires pour la France", poursuit celui qui voit la parution de cet ouvrage comme "une étape supplémentaire avant d'aller plus loin". Sans se dévoiler totalement, l'homme de 37 ans - qui pourrait devenir le plus jeune président français de l'histoire - prend date. Dans l'espace central, il fera notamment face à Edouard Philippe, autre homme fort du système Macron, notamment au début de l'aventure, de 2017 à 2020 à Matignon. Bien placé dans les sondages, il est un adversaire de poids pour Gabriel Attal et a déjà officialisé sa candidature.

Gabriel Attal, lui, sait qu'être élu dans la continuité d'Emmanuel Macron ne sera pas tâche facile. Voilà pourquoi il souhaite prendre ses distances avec l'actuel chef de l'Etat. "Il faut changer radicalement notre façon d'exercer le pouvoir", "une des promesses les plus déçues du macronisme", estime-t-il chez nos confrères. "Il y a besoin d'une vraie campagne, puis d'un vrai rassemblement. On a vu en 2022 ce que donnait l'absence de campagne !", lance-t-il. Toujours est-il qu'en 2022, Emmanuel Macron a été réélu par les Français.

Premier ministre sept mois durant en 2024, Gabriel Attal peut se targuer d'avoir gouverné en des temps difficiles pour le pays, notamment pendant la crise des agriculteurs. Blocages, manifestations, dégradations... Le natif de Clamart n'a pas eu d'autre choix que d'aller sur le terrain pour tenter de calmer la gronde face aux revendications de la FNSEA, des Jeunes Agriculteurs et du monde rural de manière générale. Le "poulain" d'Emmanuel Macron entend désormais se démarquer. En octobre 2025, quelques heures après la démission de Sébastien Lecornu, il affirmait ne plus comprendre "les décisions du président de la République" sur le plateau de TF1. L'histoire retiendra tout de même que le plus jeune président de l'histoire a nommé le plus jeune Premier ministre de l'histoire.

Un proche d'Emmanuel Macron comme successeur ?

Si Gabriel Attal se verrait bien comme le successeur d'Emmanuel Macron à l'Elysée et comme le candidat capable d'occuper l'espace central d'ici à l'élection suprême en 2027, le chef de l'Etat aurait une toute autre idée en tête. D'autant plus qu'Emmanuel Macron est "très inquiet" à l'idée "que l'extrême droite lui succède à l'Elysée et il se mobilisera pour que ça n'arrive pas", confie l'ancien conseiller du président, Pierre Cazeneuve, auprès de France Info. Si Gabriel Attal fait partie des candidats les mieux placés pour porter un certain héritage du macronisme tout en assumant certaines divergences, un nom surprise tend à émerger.

Un fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron - qui dispose de sa confiance et bénéficie de relations cordiales et privilégiées avec lui - part donc avec un certain avantage. Il pourrait s'agir de l'ex-Premier ministre Jean Castex. "Il faudrait que Jean sorte du bois", a même glissé le chef de l'Etat à l'un de ses interlocuteurs réguliers d'après France Info. De son côté, Jean Castex, le patron de la SNCF, "attend qu'on l'appelle comme un sauveur et le président le sait", confie un proche de l'Elysée.