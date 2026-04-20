"Ils disent qu'il n'a pas les compétences" : Jordan Bardella déçoit les grands patrons du Medef

Si Jordan Bardella multiplie les déjeuners avec des ténors du Medef, le patronat reste sceptique. Beaucoup de chefs d'entreprise dénoncent déjà son "manque de compétences".

Pour Jordan Bardella, président du Rassemblement national, ce 20 avril 2026 marque un petit tournant : son déjeuner avec la direction du Medef, dans un restaurant chic de Paris, prouve que l'extrême droite est sérieusement considérée. Sur le papier, l'opération de séduction semble confirmer l'inexorable ascension du parti à la flamme vers la respectabilité et l'exercice du pouvoir. En coulisses, pourtant, le vernis craque un peu et les langues se délient : comme le rapporte Le Monde, le jeune président, aux yeux de plusieurs ténors du grand patronat français, manque cruellement de dents pour mordre dans les dossiers complexes.

Depuis 2025, les rendez-vous entre l'état-major du Rassemblement national et le CAC 40 se sont multipliés, sortant enfin de la clandestinité. De Bernard Arnault à Patrick Pouyanné, en passant par les héritiers de l'empire Bolloré, le Tout-Paris économique a fini par accepter des rencontres. Comme le souligne Le Monde, cette soudaine visibilité sert surtout au RN à décoller définitivement l'étiquette de paria de la vie politique française. Jordan Bardella, flanqué de ses conseillers François Durvye et Alexandre Loubet, tente de jouer d'égal à égal avec ses interlocuteurs.

Bardella n'a pas le Medef dans la poche

Mais selon les témoignages recueillis par le journal, les grands patrons sont encore très frileux. Un conseiller de grands patrons rapporte un constat sans appel : "Il est dans la séduction, mais tous ceux qui l'ont vu disent qu'il n'a pas les compétences". Le reproche est récurrent et devient même un leitmotiv dans les salons parisiens. On lui reconnaît volontiers une aisance médiatique certaine et un sens du verbe, mais on pointe du doigt une vacuité technique alarmante face aux enjeux internationaux et à la complexité des marchés mondiaux. "Jordan Bardella leur semble trop jeune et sans expérience, surtout dans le contexte international", regrette un "habitué" des cercles de pouvoirs économiques.

Il faut dire que le patronat n'a pas oublié les votes récents du RN à l'Assemblée, notamment sur les taxes sur les multinationales et les superdividendes. La position de l'extrême droite sur le retour de la retraite à 60 ans pour les carrières longues ou encore la taxation de la fortune improductive poussent certains grands patrons à la grimace. Les milieux économiques voient encore dans le RN le parti le moins préparé à l'exercice du pouvoir.

Pourquoi, alors, continuer à multiplier ces rencontres si le doute et le scepticisme persiste ? Les grands patrons ont eux aussi un oeil sur les sondages, qui donnent le RN en capacité d'accéder à l'Elysée. Pour les industries lourdes comme la défense ou l'aéronautique, qui sont très dépendantes de la commande publique et de la stabilité de l'État, il s'agit avant tout de ne pas insulter l'avenir. Pour d'autres, c'est une tentative, aussi, d'influencer le programme de 2027 avant qu'il ne soit totalement gravé dans le marbre. "C'est maintenant qu'il faut le faire, à la veille du rendez-vous démocratique le plus important de ces cinquante dernières années", explique au Monde le président d'un poids lourd du CAC 40.