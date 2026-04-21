Accord UE-Israël : mais quel est cet accord qui pourrait être annulé pour sanctionner Netanyahou ?

L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël entré en vigueur en 2000 est débattu ce mardi par les 27 Etats membres. Une suspension totale ou partielle de ce partenariat est sur la table.

Ce mardi 21 avril 2026 pourrait marquer un tournant dans les relations entre Bruxelles et Tel-Aviv. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne examinent l'accord d'association avec Israël, à la demande de plusieurs Etats membres. Ce débat est organisé à la demande de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie qui ont co-signé une lettre à la Commission européenne, adressée vendredi dernier, réclamant un "réexamen" de cet accord.

L'accord d'association est un traité signé en 1995 et entré en vigueur en 2000 liant l'Union européenne à Israël. Il établit notamment une zone de libre-échange pour la plupart des biens, notamment industriels et agricoles, et comprend 85 articles. Il est cependant conditionné, dès son article 2, au "respect des droits de l'homme et des principes démocratiques", qui doivent guider la politique d'Israël et de l'UE. Et c'est là que le bât blesse.

Plusieurs Etats membres estiment que les actions d'Israël, diligentées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans les territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie, ainsi que les offensives armées au Liban et dans la bande de Gaza, pourraient être contraires à l'article 2 de l'accord. De plus, cet accord revêt une importance capitale pour Israël : l'UE est le premier partenaire commercial de l'Etat hébreu, représentant 34% de ses importations et 29% de ses exportations de marchandises en 2024. Au fil des années, le cadre de l'accord de 1995 s'est même élargi, permettant à Israël de participer à plusieurs programmes européens comme Erasmus+, renforçant les échanges académiques et culturels.

Un plan B envisagé par la Commission européenne

Dans un courrier adressé à la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont exprimé leur "vive inquiétude" concernant plusieurs mesures politiques et militaires israéliennes récentes, jugées "contraires aux droits de l'homme" et au "droit international". L'élargissement de la peine de mort en Israël est notamment ciblé. Ces trois Etats membres ont donc réclamé une "discussion" et espèrent une "action ferme et immédiate" de l'Union européenne.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, est sûrement le plus engagé dans la démarche. Il a déjà annoncé que son gouvernement déposerait une "proposition visant à ce que l'UE rompe son accord d'association avec Israël", mais ce n'est pas tout. "Ce gouvernement qui viole le droit international (...) ne peut pas être partenaire de l'Union européenne", a-t-il également lancé lors d'un meeting dimanche dernier.

En mai 2025, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, avait déjà envisagé une révision de l'accord avec le soutien de 17 Etats membres dont la France. Quelques mois plus tard, en septembre, la Commission européenne proposait une suspension de l'accord face à la situation à Gaza. Aujourd'hui, une rupture pure et dure de l'accord UE-Israël comme réclamé par Madrid est peu probable.

En effet, la rupture nécessiterait l'unanimité des 27 Etats membres. "Pour l'instant, il n'y a pas de large consensus parmi les Etats membres pour suspendre l'accord", estime un diplomate dans les colonnes d'Euronews. "Des pays comme l'Allemagne et l'Italie, qui se sont opposés à l'initiative par le passé, n'ont pas changé de position", précise le média européen. Voilà pourquoi la Commission européenne réfléchit à une option plus réaliste qui pourrait faire office de plan B : une suspension partielle, notamment du volet commercial, qui pourrait être adoptée à la majorité qualifiée, soit au moins 15 Etats représentant à minima 65% de la population européenne. Mais ici aussi, certains Etats membres restent hostiles à une modification du texte comme la Hongrie.