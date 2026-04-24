Le curieux patrimoine de Lecornu, un compte dans le rouge mais une maison à 700 000 euros

Malgré des revenus confortables en tant que Premier ministre et l'achat de deux biens immobiliers, le patrimoine de Sébastien Lecornu interroge : l'un de ses comptes courants présente un solde négatif.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié lundi les déclarations de patrimoine et d'intérêts de 30 membres du gouvernement Lecornu. Avant de dévoiler ses chiffres, la HATVP vérifie que chaque déclaration est sincère et juste. Elle dispose pour cela d'un accès aux bases de données de l'administration fiscale, qui conduit elle-même une vérification parallèle de la situation fiscale des ministres.

La Haute Autorité s'est assurée, lorsque la situation se présentait, que les instruments financiers des membres du gouvernement étaient gérés "dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions". Ce dispositif permet notamment de "prévenir des risques de nature pénale, comme le délit d'initié", indique la HATVP.

Mais ce n'est pas tout, elle porte une "attention spécifique" aux risques de conflits d'intérêts et de prise illégale d'intérêts. Voilà pourquoi, cette année, pas moins de 14 ministres devront se déporter de certains dossiers pour prévenir tout conflit d'intérêts. Les ministres concernés ne doivent pas connaître des sujets visés par ces mesures de précaution, dont la supervision est confiée à leur ministre de tutelle ou au Premier ministre.

Quid du patrimoine du Premier ministre, Sébastien Lecornu ? Côté immobilier, le locataire de Matignon dispose de plusieurs biens. Dans sa déclaration déposée le 27 février 2026, il fait état d'une maison individuelle de 254 m2 dans l'Eure, détenue en pleine propriété. Acquise en 2018 pour 500 000 euros, elle a fait l'objet de 165 000 euros de travaux et affiche désormais une valeur de 770 000 euros. Le chef du gouvernement détient une deuxième maison de 89 m2, toujours dans l'Eure, acquise en nue-propriété à 100%.

Le volet épargne de sa déclaration, lui, étonne davantage. Sébastien Lecornu bénéficie de deux contrats d'assurance-vie, valorisés respectivement à 274 euros et 7 049 euros, d'un compte courant à la Société Générale affichant 8 160 euros, d'un Livret A doté de 9 000 euros ainsi qu'un compte courant à la BRED dont le solde... est négatif. En effet, il présente un découvert de 559 euros. Un élément plutôt curieux, notamment au vu des revenus conséquents dont il dispose.

En effet, Sébastien Lecornu perçoit une rémunération mensuelle brute d'environ 16 038 euros, dont un traitement de base de 12 457 euros, une indemnité de résidence de 374 euros et une indemnité de fonction de 3 207 euros. Des montants fixés par un décret de 2012. Avec ce niveau de rémunération, et l'épargne dont il dispose, le Premier ministre aurait tout à fait pu faire bouger ses liquidités disponibles pour combler son découvert avant l'analyse de ses comptes par la HATVP.

Ces informations tranchent avec l'idée que l'on peut se faire de la gestion des finances d'un ministre ou d'une personnalité politique de premier rang. Toutefois, le profil de Sébastien Lecornu reste relativement classique, celui d'un propriétaire aisé mais toujours fortement endetté. Il a souscrit un emprunt immobilier en 2018 pour 639 500 euros, dont il reste, en 2026, 443 660 euros à rembourser.