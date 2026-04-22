Michaël Taverne : ce député RN qui reçoit de l'argent public illégalement estime être une "victime"

Le député du Rassemblement national, Michaël Taverne, aurait cumulé pendant deux ans son salaire de policier et ses indemnités parlementaires. Une enquête du Parquet national financier (PNF) est en cours.

Un double salaire pendant deux ans ? Michaël Taverne, député RN de la 12e circonscription du Nord, est soupçonné d'avoir continué à toucher son salaire de policier en plus de son indemnité de parlementaire, depuis son entrée à l'Assemblée nationale en 2022, selon les informations du Canard enchaîné. L'homme de 47 ans est désormais menacé d'un renvoi en correctionnelle par le Parquet national financier (PNF).

L'élu du parti à la flamme aurait donc perçu 63 462 euros dans le cadre de sa fonction de policier - qu'il n'exerce plus depuis deux ans - auxquels s'ajoutent sa rémunération de député : 5 953 euros net mensuels. Mais alors, comment cela est-il possible ? L'ex-brigadier chef a tout simplement demandé son détachement de la fonction publique trois jours après son élection, et pas sa mise en disponibilité, lui permettant de toucher son salaire en plus de ses indemnités de parlementaire.

"J'ai signé le document sans savoir que c'était illégal"

Sommé de se mettre en disponibilité en novembre 2024 par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), et de rembourser ce qu'il doit, Michaël Taverne s'exécute mais décide de se mettre en disponibilité à compter de juillet 2024. Une démarche qui lui aurait permis, pour l'instant, d'éviter le remboursement des deux années en question, entre 2022 et 2024.

Voilà pourquoi le PNF a décidé d'ouvrir une enquête pour concussion, un délit passible de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros. Son montant "peut être porté au double du produit de l'infraction", précise une source judiciaire auprès du journal.

"Je suis victime d'un imbroglio administratif. Dans son rapport le PNF m'accuse d'avoir triché. C'est faux ! J'ai signé le document de détachement envoyé par le ministère de l'Intérieur sans savoir que c'était illégal", a réagi Michaël Taverne auprès du Canard enchaîné. Cependant, le Code électoral ne laisse pas de place au doute : toute personne occupant un emploi public est tenue de se mettre en disponibilité le temps de son mandat. Le député du Rassemblement national aurait donc dû percevoir uniquement son indemnité parlementaire de 5 953 euros mensuels, pas un centime de plus.