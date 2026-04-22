Le mouvement chrétien de Bolloré a déjà un programme politique : ces mesures radicales vont faire parler

Un groupe de réflexion "d'inspiration chrétienne" et à la ligne très conservatrice, fondé par le milliardaire Vincent Bolloré, est l'auteur d'un manifeste défendant des mesures politiques anti-immigration et anti-IVG, entre autres...

"Je ne fais pas de politique", affirmait Vincent Bolloré devant la Commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public le mardi 24 mars 2026. Le milliardaire à la tête d'un empire médiatique est pourtant régulièrement accusé de faire la promotion de l'extrême droite française. Il a également, en toute discrétion, fondé un groupe de réflexion pour penser "la France de demain" à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Le Canard Enchaîné et Bloomberg ont attiré l'attention sur "L'institut de l'espérance" créé en avril 2025 évoqué par Vincent Bolloré lui-même lors de son audition.

L'objectif de cette association est d'offrir un "espace de réflexion d'inspiration chrétienne réunissant des personnes intéressées à collaborer en vue de préconiser au service du bien commun des solutions de bon sens aux défis de l'époque" selon la description renseignée au Journal officiel des associations. Concrètement, les membres de L'institut de l'espérance se réunissent plusieurs fois par an pour établir un "manifeste" regroupant plusieurs mesures politiques.

Si l'inspiration chrétienne du mouvement est revendiquée, le groupe de réflexion s'inscrit aussi dans une ligne politique très (très) conservatrice. A l'image de Vincent Bolloré. Pour preuve la centaine de mesures prévues dans le manifeste de 36 pages consulté par Bloomberg. L'institut de l'espérance préconise, entre autres, une réduction de l'immigration et la réservation de l'accès aux logements sociaux aux seuls citoyens de nationalité française. Des mesures déjà défendues par l'extrême droite, notamment par le Rassemblement national avec l'argument de la "préférence nationale". Sur le plan économique, le groupe de réflexion de l'industriel breton soutient une diminution des dépenses publiques à 49 % du PIB, contre 57 % aujourd'hui, et l'aide à la création d'entreprise via des microcrédits.

L'idéologique conservatrice et chrétienne du mouvement de Vincent Bolloré se traduit aussi par la défense d'un certain "ordre moral" comme le rétablissement du port de l'uniforme et des cérémonies de levée du drapeau dans les écoles, mais surtout par des mesures très controversées. Le mouvement de Vincent Bolloré suggère notamment d'abroger les lois interdisant l'entrave à l'avortement. La loi française prévoit, par l'article L2223-2 du Code de la santé publique, la condamnation des personnes voulant "empêcher ou tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse" (IVG) et les actes préalables prévus par la loi pour procéder à un avortement.

Une suggestion à contre-courant de la politique actuelle et de la constitutionnalisation du droit à l'IVG survenue en mars 2024. La mesure, prise par Emmanuel Macron face au recul des droits des femmes dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis et dans certains pays européens comme la Hongrie, était déjà une réponse à la propagande de groupes anti-avortement souvent proches de l'idéologie ultraconservatrice et chrétienne.

Les source internes de L'institut de l'espérance contactées par Bloomberg assurent que le groupe de Vincent Bolloré ne soutiendra pas un candidat en particulier lors de l'élection présidentielle 2027, mais ces mesures ne sont compatibles qu'avec certaines forces de droite et d'extrême droite. Si pour l'heure, le milliardaire reste discret sur ce mouvement, il n'est pas impossible que les idées du groupe soient relayées dans l'empire médiatique de Vincent Bolloré à l'approche du scrutin. Un empire qui s'étend de Paris Match au groupe Canal+ en passant par Europe 1, le JDD et le groupe d'édition Hachette.