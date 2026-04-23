François Hollande candidat à la présidentielle ? Ce que disent les sondages pour l'ancien président

S'il n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027, l'ancien chef de l'Etat, François Hollande, n'a jamais été aussi proche d'un come back. Il est même testé par un institut de sondage comme représentant du PS.

L'histoire n'est peut-être pas finie. S'il n'est pas officiellement candidat pour l'élection présidentielle de 2027, François Hollande y songe très sérieusement. Mercredi 15 avril, l'ex-chef de l'Etat a posé des jalons. "Comment être utile aujourd'hui ? En me préparant", a-t-il lâché dans les colonnes de Marianne. Il glisse même avoir "une différence avec les autres" : "J'ai déjà été président et je n'ai pas été candidat à ma propre succession en 2017. Je n'entretiens pas de relation passionnelle avec le pouvoir, mais avec la France", assure l'homme de 71 ans.

Un point de vue que partage le politologue Pascal Perrineau, interrogé par BFMTV sur la capacité du député de Corrèze à revenir sur le devant de la scène malgré le poids des années. "Les Français lui prêtent d'une certaine manière, même quand ils ne l'aiment pas, une relative capacité présidentielle", dans un contexte où ils sont "inquiets face à la situation internationale", estime-t-il. Le principal intéressé, confie tout de même avoir "peur du temps qui passe". Pour autant, "ce qui compte, c'est la suite", comme indiqué par François Hollande dans le podcast "Dans les yeux d'Agathe" diffusé sur Franceinfo.

Hollande peut "atteindre le second tour", estime Bardella

Celui qui fut président de la République entre 2012 et 2017 sait qu'on "ne se fait pas réélire sur un bilan, il faut toujours avoir un projet". Il défend aussi un principe clair : "toujours être fier de ce qu'on a fait". Justement, "son quinquennat s'est terminé par un véritable échec. Souvenez-vous, c'est la voix brisée qu'il avait annoncé qu'il ne se présenterait même pas à la primaire. Donc, il y a un côté, un peu loser, qui est certainement attaché à François Hollande", tempère Pascal Perrineau.

Pour autant, sa candidature est prise au sérieux, notamment par celui qui culmine tout en haut des intentions de vote pour le scrutin national, Jordan Bardella. "Mélenchon, Hollande ou Philippe peuvent être candidats et atteindre le second tour. Mais, en septembre, on verra la Ligue 2 entrer sur le terrain avec les candidatures de Castex, Braun-Pivet ou Darmanin", déclarait samedi 18 avril en marge d'un déplacement en Italie, le président du Rassemblement national (RN). Donnant encore davantage de poids à une éventuelle candidature du Rouennais de naissance, François Hollande.

L'ex-chef de l'Etat "coche plus de cases que les autres"

L'ancien président présente comme avantage de bien connaître le Parti socialiste, qu'il a dirigé entre 1997 et 2008. Suffisant pour envisager de représenter le parti à la rose ou une union comprenant les socialistes en 2027 ? Loin de là, du moins, pas encore. Il pourrait cependant être "capable de rassembler sur son nom, non seulement une partie de la gauche, mais en plus d'ouvrir vers l'extérieur parce qu'il pourrait enfin défendre son bilan et montrer que les comptes de la nation ont été rétablis, que la crise essentielle des attentats islamistes a été maîtrisée et que la politique sociale a été préservée", estime un cadre du PS chez BFMTV, qui voit d'un bon œil ce come back de François Hollande.

À gauche, le patron du PS, Olivier Faure, souhaite l'organisation d'une primaire hors LFI, dont il se verrait bien être le représentant en vue de la course à l'Élysée, ce qui n'arrangerait pas les affaires de François Hollande. Dans cette configuration, difficile de le voir griller la politesse à Olivier Faure et l'emporter. François Hollande pourrait également décider de ne pas y participer et de se lancer seul. Un autre élément pourrait faire de l'ombre au Corrézien : Raphaël Glucksmann. Le co-président de "Place publique" se veut comme le représentant de la sociale-démocratie en France, un espace que François Hollande pourrait bien convoiter dans une optique de rassemblement républicain. Pour l'eurodéputée "Place publique" Aurore Lalucq, si la "porte est très étroite" pour François Hollande, "il coche plus de cases que les autres", reconnaît-elle au micro de BFMTV.

En délicatesse dans les sondages

Sûr de ses forces, discret mais perspicace et salué par certains, François Hollande dispose-t-il de réelles chances pour 2027 ? Voici ce que disent les sondages à un an de l'élection présidentielle et plus particulièrement un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche publié fin mars. Au premier tour, parmi les trois candidatures PS testées, Raphaël Glucksmann ferait le meilleur score avec 10,5% des intentions de vote, contre 8,5% pour François Hollande et 4,5% pour Olivier Faure dans des configurations comparables.

François Hollande serait à égalité avec Bruno Retailleau et relativement proche de Jean-Luc Mélenchon (LFI), à 11,5%. Edouard Philippe (22%) et Marine Le Pen (31,5%, testée dans la configuration avec François Hollande), seraient qualifiés pour le second tour. Au second tour, Jordan Bardella (RN) l'emporterait face Raphaël Glucksmann (58,5% vs 41,5%), François Hollande n'étant pas testé comme candidat socialiste. D'ici là, de l'eau a le temps de couler sous les ponts et la hiérarchie aujourd'hui établie d'être bousculée.

Dans le même temps, pour le premier tour de l'élection présidentielle, un Français sur deux est favorable à une candidature unique à gauche sans LFI. Enfin, sept électeurs du NFP sur dix sont favorables à une alliance et une candidature unique entre certains partis de gauche sans LFI (73%). Une philosophie de rassemblement qui pourrait bien plaire à François Hollande et servir son cas dans la course à la présidentielle.