Raphaël Glucksmann : possible candidat pour 2027, mais pas à une primaire... L'annonce qui va refroidir Tondelier

Invité de Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi matin, Raphaël Glucksmann a annoncé être contre une primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027.

Raphaël Glucksmann est fermement opposé à une primaire à gauche. À un an de l'élection présidentielle 2027, le dirigeant de Place publique a réaffirmé sa position ce jeudi 23 avril 2026 au matin, sur le plateau de l'émission Bonjour ! La Matinale TF1. "C'est une décision mûrement réfléchie et totalement irrévocable", a-t-il insisté.

Pour Raphaël Glucksmann, "ce dont on a besoin c'est de clarté. [...] Le but c'est de s'adresser aux Français, pas que la gauche parle à la gauche... Et c'est de gagner en 2027". Organiser une primaire reviendrait selon lui à ce que "la gauche parle à la gauche, comme d'habitude". Et de pointer : "Et dans le même temps vous aurez Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella qui feront campagne en parlant aux Français."

L'idée d'une primaire à gauche déjà mise à rude épreuve

Questionné sur d'éventuelles alliances ou primaires avec La France insoumise, Raphaël Glucksmann n'y est pas allé par quatre chemins : "Il n'y a pas de possibilité d'alliances ou de primaires avec La France insoumise, pas parce que c'est des égos, mais parce que c'est des lignes politiques différentes".

Quoi qu'il en soit, en refusant toute primaire à gauche, Raphaël Glucksmann, qui n'a pas encore officialisé sa candidature à l'élection présidentielle 2027, rejoint l'avis de plusieurs personnalités de gauche, dont un certain... Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le socialiste Jérôme Guedj, ou encore l'écologiste Yannick Jadot. À contrario, cette annonce ne devrait guère réjouir la patronne des écologistes, Marine Tondelier, fervente défenseure d'une primaire à gauche, hors LFI.