Bernard Cazeneuve candidat à la présidentielle 2027 ? Le point sur les sondages pour l'ex-socialiste

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve fait partie des candidats quasi déclarés à la prochaine élection présidentielle à gauche. Son programme est "totalement prêt" et sa détermination, sans faille.

Bernard Cazeneuve sort du bois. "J'ai compris qu'il fallait être prêt", a affirmé ce jeudi 23 avril l'ancien Premier ministre, lors d'une rencontre avec des journalistes dans un café parisien. Il assure être "déterminé" à jouer un rôle dans la présidentielle de 2027. Avec Raphaël Glucksmann, François Hollande, Olivier Faure, Boris Vallaud et Jérôme Guedj : il rejoint la liste des candidats sociaux-démocrates affichés ou potentiels à la prochaine présidentielle. Des profils capables de rassembler, au-delà de la gauche, mais qui marquent une certaine rupture avec La France insoumise (LFI).

Ministre délégué aux Affaires européennes, délégué au Budget, ministre de l'Intérieur puis locataire de Matignon cinq mois durant sous la présidence de François Hollande, l'homme de 62 ans envisage désormais un nouveau tournant dans sa carrière politique. Pas officiellement candidat pour le scrutin suprême, il assure être à la tâche. Son "programme est totalement prêt" et sera présenté dans les prochaines semaines, assure-t-il. "Nous sommes prêts sur le fond et nous allons désormais décliner la direction, les chantiers", promet-il.

Un mouvement, une équipe transpartisane et une stratégie huilée

"Je n'ai aucune raison de ne pas me préparer moi-même. Avec ceux qui nous ont rejoints, nous avons, en effet, des choses à dire", indique-t-il. Il ajoute que son mouvement est structuré et qu'une association de financement pour la campagne électorale a été lancée. Selon les informations de L'Express, tous les mercredis depuis un an, il réunit ses soutiens et des profils susceptibles de contribuer à son mouvement. "Ils sont parlementaires issus de la gauche sociale-démocrate", écrit le journal. "Le rassemblement des Français contre le RN se fera plus facilement derrière le centre gauche que derrière le centre droit", estime le principal intéressé. Sans complexe, au clair avec sa stratégie, il avance désormais à visage découvert vers l'aventure de 2027.

Rappelons qu'en 2022, Bernard Cazeneuve a créé son mouvement, "La Convention", après avoir quitté le Parti socialiste (PS) pour marquer son opposition à l'alliance de gauche avec LFI. Il affiche désormais 15 000 membres dont une trentaine de parlementaires - près des deux tiers sont dans l'organigramme - sans oublier la création d'un comité politique et d'un porte-parolat. L'ex-Premier ministre de François Hollande se félicite justement d'avoir réussi à réunir des profils allant du PS au MoDem, tout comme d'anciens macronistes et certains membres du Parti radical de Gauche. Certains députés du groupe indépendant LIOT sont même de l'aventure : c'est dire si la force de persuasion de l'ancien socialiste est aiguisée.

"Je ne suis pas de gauche et de droite en même temps"

"J'ai essayé de faire un rassemblement qui soit représentatif de ce qu'est le pôle social-démocrate (...) Qui d'autres est parvenu à agréger autant de parlementaires de sensibilités différentes autour de lui ?", demande-t-il. Lors de cette fameuse discussion dans un bistrot de la capitale face à la presse, Bernard Cazeneuve se définit comme ayant "les deux pieds dans la gauche républicaine", autrement dit : LFI ne fera pas partie d'une potentielle aventure d'union, même face au RN, si un doute subsistait encore. "Je ne suis pas de gauche et de droite en même temps", a-t-il même lancé, comme pour rompre définitivement avec le macronisme.

L'ancien maire de Cherbourg ne manque pas de rappeler avoir "tout fait pour qu'une solution collective émerge" à gauche, après avoir réuni à Pontoise (Val d'Oise), Raphaël Glucksmann et François Hollande en novembre dernier. Mais "ils ne l'ont pas souhaité, les calculs et les arrières pensées étaient partout. C'est ainsi", regrette-t-il. Aujourd'hui, le natif de Senlis (Oise) prône la "réconciliation entre l'efficacité économique et la justice sociale". Son idée de la social-démocratie, en somme.

Bernard Cazeneuve part de loin dans les sondages

Si les contours du projet de Bernard Cazeneuve se dessinent et que son programme ne devrait plus tarder à être dévoilé, que disent les sondages à son sujet ? Malgré une expérience certaine, que ce soit comme élu de terrain ou comme chef de gouvernement, le profil de Bernard Cazeneuve n'émerge pas encore dans l'esprit des Français. D'ici à 2027, l'ordre établi a le temps d'être chamboulé mais pour l'heure, le boss de "La Convention" ne fait pas l'unanimité dans le Baromètre politique Ipsos BVA-CESI Ecole d'ingénieurs, pour La Tribune Dimanche, publié en avril 2026.

Ici, le sondeur teste la satisfaction vis-à-vis de l'accession à la présidence de la République de nombreuses personnalités politiques. Pour Bernard Cazeneuve, c'est la douche froide : 10% des sondés se disent "plutôt satisfaits" et seulement 2% "très satisfaits". À l'inverse, 23% sont "très mécontents" et 39% se disent "ni satisfaits, ni mécontents", l'un des plus hauts taux de la catégorie. C'est ici, chez les indécis, que devrait se situer la réelle marge de l'ex-député en vue de 2027.

À titre de comparaison, chez les potentiels candidats à gauche, François Hollande fait légèrement mieux avec 13% des Français qui seraient "plutôt satisfaits" de le revoir à l'Elysée. Même résultat pour Raphaël Glucksmann, en revanche, Olivier Faure (9%) et Boris Vallaud (6%), font moins bien.