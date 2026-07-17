Bernard Cazeneuve candidat à la présidentielle 2027 ? Une lettre pour se lancer, ce que disent les sondages

Bernard Cazeneuve s'est dit "prêt" pour la présidentielle 2027 mais n'est toujours pas officiellement candidat. Il publie cependant l'ébauche d'un programme dans une lettre adressée aux Français ce vendredi 17 juillet.

Bernard Cazeneuve fait un pas de plus vers l'élection présidentielle de 2027. L'ancien Premier ministre n'est toujours pas officiellement candidat, mais il agit comme tel en publiant une longue lettre adressée aux Français ce vendredi 17 juillet 2026. Dans 86 pages, Bernard Cazeneuve fait à la fois un état des lieux de la situation française et des propositions pour atteindre une France républicaine qui soutient les secteurs publics et accompagne dignement les Français de l'école jusqu'à la retraite.

Bernard Cazeneuve dit écrire pour "renouer plutôt que rompre" avec les Français et explore les grands sujets qui animeront, selon lui, la campagne présidentielle en défendant une idéologie de "gauche républicaine, sociale européenne et réformiste". L'ancien chef de gouvernement évoque la protection des enfants, la lutte contre les violences, la sécurité, l'économie, l'immigration mais aussi le modèle social entre le soutien du système de santé, la question épineuse des retraites et l'autre également délicate du budget et des impôts.

Le fonctionnement de l'Etat n'échappe pas à l'analyse de Bernard Cazeneuve qui regrette que le pays soit "mal gouverné, mal représenté, mal considéré". Il pointe un Etat "coûteux" qui "mobilise plus de fonctionnaires qu'aucun autre État comparable au sein de l'Union européenne" et qui "produit des normes à cadence soutenue". Semblant défendre une simplification de l'organisation de l'Etat, Bernard Cazeneuve plaide aussi pour un retour au septennat afin de rendre le rôle d'arbitre au président de la République, actuellement réduit à un "chef de majorité".

"Je n'écris pas pour ajouter mon nom à la liste des prétendants" finit par assurer Bernard Cazeneuve dans la soixante-quatrième page de sa lettre. Il semble toutefois poser les jalons d'une candidature. D'autant qu'il a déjà indiqué être "prêt à être candidat en 2027" dans un entretien accordé au Figaro en avril.

La candidature de Bernard Cazeneuve, son équipe et sa campagne sont déjà prêtes

Si plusieurs candidats du camp socialiste se sont faits connaître, Bernard Cazeneuve reste un nom potentiel parmi les candidats sociaux-démocrates à la présidentielle 2027. Lui aussi appelle à lutter urgemment contre la progression du RN et à organiser un rassemblement de la gauche sans La France insoumise (LFI). "Les deux dégagismes, d'extrême droite et d'extrême gauche, se nourrissent l'un de l'autre [...] de la peur que l'autre suscite. Sortir de ce piège, c'est refuser les deux, ensemble", écrit Bernard Cazneuve dans sa lettre aux Français.

Celui qui a été ministre délégué aux Affaires européennes, ministre de l'Intérieur puis locataire de Matignon cinq mois durant sous la présidence de François Hollande, s'est préparé pour la présidentielle. Son "programme est totalement prêt" et sera présenté dans les prochaines semaines, assurait-il dès le printemps. Son mouvement est structuré et une association de financement pour la campagne électorale a été lancée. Selon les informations de L'Express, tous les mercredis depuis un an, il réunit ses soutiens et des profils susceptibles de contribuer à son mouvement. "Ils sont parlementaires issus de la gauche sociale-démocrate", écrit le journal. "Le rassemblement des Français contre le RN se fera plus facilement derrière le centre gauche que derrière le centre droit", estime le principal intéressé qui insiste sur son ancrage à gauche en se tenant à l'écart du macronisme et du camp présidentiel.

Rappelons qu'en 2022, Bernard Cazeneuve a créé son mouvement, "La Convention", après avoir quitté le Parti socialiste (PS) pour marquer son opposition à l'alliance de gauche avec LFI. Il affiche désormais 15 000 membres dont une trentaine de parlementaires. L'ex-Premier ministre de François Hollande se félicite justement d'avoir réussi à réunir des profils allant du PS au MoDem, tout comme d'anciens macronistes et certains membres du Parti radical de Gauche. Certains députés du groupe indépendant LIOT sont même de l'aventure : c'est dire si la force de persuasion de l'ancien socialiste est aiguisée.

Bernard Cazeneuve part de loin dans les sondages

Si les contours d'une possible candidature de Bernard Cazeneuve se précisent, l'ancien Premier ministre n'apparaît pas comme une option sérieuse dans les sondages de l'élection présidentielle. Il n'est testé dans aucune hypothèse récente. Le nom de Bernard Cazeneuve apparaît uniquement dans les baromètres politiques mensuels, il s'il n'est parmi les plus mal classés, il ne figure pas non plus en tête des classements. En juillet 2026, il est la 16e personnalité à obtenir le plus d'avis favorables selon le sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio avec 40% de bonnes opinions et 37% de mauvaises opinions. Il est toutefois la deuxième personnalité de gauche du classement derrière... François Hollande qui 2e au classement (49% de bonnes opinions).

Une tendance qui se confirme dans l'étude Elabe pour Les Echos de juillet 2026 qui place Bernard Cazeneuve en 13e position au classement des personnalités politiques préférées avec avec 21% d'avis positifs, mais 47% d'avis plutôt négatif. Le sondage le place également derrière deux personnalités de gauche : François Hollande en 9e position (25% d'avis positifs) et Raphaël Glucksmann en 11e position (23%)

D'ici à 2027, l'ordre établi a le temps d'être chamboulé mais pour l'heure, le boss de "La Convention" a encore du chemin à parcourir s'il veut s'imposer comme un candidat sérieux de la gauche à la présidentielle dans l'esprits des électeurs.