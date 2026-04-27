Claude Guéant : ce message qui met à mal la défense de Sarkozy et pourrait l'envoyer en prison

Une nouvelle lettre transmise par Claude Guéant à la cour d'appel de Paris vient fragiliser la défense de Nicolas Sarkozy dans le dossier du financement libyen de 2007.

Un second courrier en deux semaines. Claude Guéant avait rédigé une première attestation, le 11 avril dernier, mettant en cause la défense de l'ancien chef de l'Etat dans le cadre du procès en appel du financement libyen de sa campagne présidentielle 2007. Le 14 avril, au premier jour de son interrogatoire devant la cour d'appel, Nicolas Sarkozy avait jugé que Claude Guéant et un autre proche, Brice Hortefeux, avaient été "coupables d'imprudence" en rencontrant le haut dignitaire libyen Abdallah Senoussi à Tripoli fin 2005, évoquant une "erreur", puis une "faute".

Ce dimanche 26 avril, Claude Guéant a contre-attaqué avec une nouvelle lettre de trois pages adressée à la cour d'appel de Paris. L'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy n'avait pas vraiment apprécié être abandonné par son ancien boss. Force est de constater que, désormais, les coups pleuvent entre les anciens collaborateurs. La nouvelle lettre rédigée par Claude Guéant fait d'abord part de la date de leur rencontre. "Nicolas Sarkozy dément m'avoir connu avant 2002", une version qui ne convient pas à l'ancien haut fonctionnaire. "Je dois dire que, malgré ses facultés de mémoire exceptionnelles (il se dit volontiers hypermnésique) Nicolas Sarkozy se trompe. Nous nous sommes rencontrés avant 2002. Il me connaissait", lâche-t-il.

"Nicolas Sarkozy se trompe, je m'insurge contre son démenti"

Le dîner du 25 juillet 2007 à Tripoli est également au coeur de cette seconde lettre. Nicolas Sarkozy a démenti avoir appelé Claude Guéant à table pour entendre le dictateur Mouammar Kadhafi afin d'évoquer "son souhait de voir lever le mandat d'arrêt de Senoussi" - beau-frère de Kadhafi - terroriste condamné pour l'attentat du DC-10 d'UTA qui a fait 170 morts et soumis à un mandat d'arrêt international par la France. Claude Guéant, lui, ne donne pas du tout la même version.

"Je suis désolé de dire que là encore Nicolas Sarkozy se trompe. Je m'insurge contre son démenti", répète-t-il. Il poursuit : "Je maintiens que Nicolas Sarkozy m'a appelé pour entendre la préoccupation que venait de lui exprimer Kadhafi, à savoir son souhait de voir lever le mandat d'arrêt de Senoussi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit : 'Claude, voyez cela'. J'ai gardé à l'esprit une vue très précise de la scène", assure-t-il. "À ce moment-là, je savais déjà qu'il était absolument impossible de donner une suite favorable au souhait de Kadhafi. Mais, sans jamais donner d'espoir, j'ai laissé les choses en suspens pour ne pas être trop brutal dans une relation des 2 pays qui était récente, et qui restait compliquée", abonde l'homme de 81 ans.

Claude Guéant affirme dans le même temps que la disposition de la table durant le repas évoqué leur permettait d'échanger sans que d'autres convives puissent les entendre, contrairement à ce qu'affirme l'ex-président de la République. Il assure également avoir vérifié qu'il n'existait aucune "procédure permettant de lever le mandat d'arrêt de Senoussi". Puis il ajoute que Ziad Takieddine s'est manifesté plusieurs fois sur le dossier Senoussi. "Il suggérait une intervention auprès du parquet, que bien entendu je n'ai pas faite", dit-il. Ces dernières déclarations de Claude Guéant, si elles sont avérées et retenues par la Justice, pourraient bien valoir à Nicolas Sarkozy une nouvelle peine de prison.

Le clan Sarkozy, lui, ne souhaite pour l'instant faire aucun commentaire. Condamnés en première instance à cinq et six ans de prison ferme, Nicolas Sarkozy et Claude Guéant sont rejugés en appel aux côtés de huit autres prévenus, et l'ancien président doit être de nouveau interrogé ce mercredi 29 avril 2026. L'occasion pour lui de s'exprimer sur le contenu de cette deuxième attestation signée Claude Guéant.