Rapport de Charles Alloncle : les cinq idées choc du député d'extrême droite pour faire économiser des millions à l'État

La commission d'enquête sur l'audiovisuel public a adopté ce lundi 27 avril le rapport du député de l'Hérault Charles Alloncle. Le texte, qui fait d'ores et déjà beaucoup parler, propose plusieurs réformes radicales qui, selon lui, pourraient ouvrir la voie à de grosses économies pour l'État.

Il aura fallu plus de six mois de travaux, de nombreuses controverses, près de soixante-dix auditions qui ont été massivement relayées pour que la commission d'enquête sur l'audiovisuel public valide la publication du rapport du député de l'Hérault UDR Charles Alloncle. Le vote a eu lieu ce lundi 27 avril et s'est soldé par un total de douze voix pour contre dix voix, permettant la mise en ligne des conclusions de l'enquête, rapporte Le Monde. Le document, qui avait déjà été consulté à huis clos par les parlementaires, avait suscité de vives réactions au sein de l'Assemblée nationale.

Certains élus dénoncent un texte qu'ils jugent "inacceptable", estimant qu'il dépasse le cadre du travail parlementaire, tandis que pour d'autres, la publication du rapport relève du droit à la transparence. L'enjeu du vote du 27 avril dépassait ainsi la validation du contenu puisqu'il conditionnait la diffusion intégrale des travaux menés par la commission.



Des propositions de réformes contestées

Au total, plus de quatre-vingts recommandations sont proposées pour réorganiser l'ensemble du système de l'audiovisuel public. Parmi les mesures phares figurent la suppression de certaines chaînes thématiques comme France 4 ou la plateforme FranceTV Slash, mais également une refonte complète des principales antennes du groupe et une réorganisation du paysage audiovisuel autour des entités fusionnées. Le rapport évoque également une baisse des dépenses et un redéploiement des moyens vers des plateformes numériques.

Sur la partie institutionnelle, le texte propose de modifier les modalités de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public en rendant l'exécutif plus présent dans le choix. Il est également question d'imposer plus de neutralité à l'antenne. Si le rapport a créé de vives tensions, ce n'est pas tant sur son contenu mais plus sur sa tonalité. Plusieurs députés parlent d'un texte jugé trop orienté, quand d'autres estiment qu'il s'agit d'une alerte nécessaire sur le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Sa publication officielle devrait avoir lieu dans la semaine en cas de validation définitive de la procédure.