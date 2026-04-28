Rapport de Charles Alloncle : six mesures phares et une proposition insensée du député d'extrême droite

La commission d'enquête sur l'audiovisuel public a adopté le rapport du député UDR Charles Alloncle, le lundi 27 avril. Le texte propose des mesures bouleversantes pour les chaînes publiques et une autre très incohérente.

Après plus de six mois de travaux, près de soixante-dix auditions et de nombreuses controverses, le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a été adopté le lundi 27 avril. Avec 12 voix pour et 10 voix contre, l'adoption s'est jouée à seulement quelques voix. Il faut dire que le "rapport Alloncle", du nom du député UDR de l'Hérault qui a présidé la commission, suscite de vives réactions au sein de l'Assemblée nationale. "Il a fallu un certain nombre de compromis" pour "arriver à un vote favorable" et "ça n'a pas été chose aisée", a reconnu Charles Alloncle sur BFMTV après le vote.

Certains élus dénoncent un texte qu'ils jugent "inacceptable", estimant qu'il dépasse le cadre du travail parlementaire, tandis que pour d'autres, la publication du rapport relève du droit à la transparence. Le texte ayant seulement pu être consulté par les députés, l'enjeu du vote du 27 avril portait aussi sur la diffusion publique du rapport de Charles Alloncle. Désormais adopté, le texte doit être publié dans un délai d'une semaine. Ce rapport n'a aucun pouvoir contraignant, mais il devient une référence sur l'état des lieux de l'audiovisuel public en 2026 et fait une série de recommandations qui peuvent ou non être reprises dans un prochain projet ou proposition de loi.

Des suppressions et des fusions de chaînes à la pelle

Le rapport de Charles Alloncle sur l'audiovisuel public est un document de 400 pages réunissant plus de 80 recommandations visant à réorganiser l'ensemble du système de l'audiovisuel public. Poursuivant l'objectif de réduire les dépenses du secteur d'un milliard d'euros, les mesures de Charles Alloncle se traduisent par une cure d'austérité pour les médias publics. Plusieurs suppressions de chaînes sont évoquées de même que d'importants projets de fusion rapportés par le Monde :

Suppression de France 4 et la plateforme France TV Slash, présente sur les réseaux sociaux et numériques, qui s'adressent plus généralement à un public jeune. L'argent actuellement consacré à ces chaînes serait ainsi "redéployer" vers une nouvelle offre diffusée sur France TV et les réseaux sociaux.

Suppression du Mouv', une antenne de Radio France spécialisée dans le hip-hop et s'adressant, là encore, à un public plutôt jeune.

Fusion de chaînes France 2 et France 5 sous une "grande chaîne généraliste".

Fusion des radios Franceinfo et France24 en une seule entité

Fusion de la chaînde France 3 avec le réseau de radios locales ICI (anciennement France Bleu)

Fusion de l'INA avec la Bibliothèque nationale de France (BNF)

Une mesure incohérente sur le "neutralité" de l'audiovisuel public

D'autres recommandations du rapport Alloncle relèvent davantage de l'institutionnel et une en particulier concerne la nomination des dirigeants de France Télévisions et de Radio France. Le député de l'UDR préconise dans son rapport que les personnes à la tête de l'audiovisuel public soient "nommées par le président de la République après avis des commissions des Affaires culturelles et après avis conforme de l'Arcom". Une décision qui s'inscrit en contradiction avec l'exigence d'indépendance rabâchée par Charles Alloncle tout au long de la commission d'enquête et des entretiens. Après avoir défendu bec et ongle l'idée d'une neutralité stricte des personnalités travaillant sur le service public et pointé un manque de neutralité chez certaines notamment contre l'animateur Nagui, il paraît incohérent de demander à ce que les dirigeants de France Télévision et Radio France soient choisis par le président de la République, ce qui en ferait de fait une décision politique.

La recommandation est loin de faire l'unanimité, un député du bloc central déplore même un "retour à l'ORTF". Ce mode de désignation avait également été mis en place en 2009 sous Nicolas Sarkozy et avait été abrogé par la loi de 2013 garantissant l'indépendance de l'audiovisuel public et réservant la nomination des dirigeants au CSA devenu l'Arcom.

Le texte va plus loin puisque le rapporteur de ce dernier dit aussi vouloir faire nommer les autres directeurs de l'audiovisuel public "par une décision du ministère de la Culture", et soumettre les chaînes parlementaires à la régulation de l'Arcom, une décision qui mettrait en péril l'indépendance et le rôle d'observateur politique des chaînes.

D'importantes réductions de budget

Le rapport de Charles Alloncle sur l'audiovisuel public s'attaque aussi à certains type de programmes. Une des propositions viserait à interdiction les émissions de téléréalité sur l'ensemble des chaînes publiques, une mesure qui ciblerait certains programmes en particulier à l'instar de Drag Race, un concours de Drag Queen issu d'un concept américain et adapté en France depuis 2022, selon La Correspondance de la presse. Ce programme est l'un des seuls pouvant s'apparenter à une télé-réalité sur les chaînes publiques.

La branche des jeux et des divertissements serait aussi visée, mais cette fois par des coupes budgétaires. Le texte du député UDR préconise une réduction de trois quart du budget en matière de jeux sur France Télévisions pour des économies estimées à 120 millions d'euros. Les sports n'échapperaient pas non plus au couperet avec une réduction d'un tiers du budget pour le groupe qui est pourtant le diffuseur des Jeux olympiques, du Tournoi des six nations, du Tour de France et de Roland-Garros, toujours selon le Monde.

L'ensemble des 80 propositions du rapport Alloncle doivent permettre, selon le député d'extrême droite, d'économiser un milliard d'euros. Une somme qui serait affectée à "l'entretien du patrimoine" de l'Etat et au désendettement du pays.