Macron a-t-il qualifié Retailleau de "maboul" ? Sa réponse, sourire aux lèvres

À l'occasion d'un déplacement dans un hôpital en Ariège, lundi 27 avril, Emmanuel Macron s'est emporté sur la situation des médecins étrangers et a critiqué par la même occasion les partisans d'une ligne dure avec l'Algérie. Bruno Retailleau a tenu à répondre au président.

En déplacement en Ariège, dans l'hôpital de Lavelanet, Emmanuel Macron a surpris lors d'un échange avec des soignants en réagissant sur la question de la situation de praticiens qui possèdent un diplôme hors Union européenne. La séquence, a montré un chef de l'État agacé par les lourdeurs administratives pour permettre leur reconnaissance.

Emmanuel Macron a également profité du moment pour critiquer les parcours qui sont imposés aux médecins déjà en exercice. Il estime qu'il est incohérent de leur faire repasser des concours de titularisation : "C'est des gens remarquables qu'on fait bosser, qui font de la médecine, qui sont à l'hôpital et, le jour où il faut les titulariser (…), on repart tout de zéro, il faut passer un concours pour emmerder le monde" a-t-il souligné. Par la suite, le chef de l'État a également pointé du doigt le rôle du système de régularisation, qu'il estime contre-productif dans la gestion des ressources médicales.

Comment doit-on gérer les médecins étrangers ? Le débat relancé

Dans son échange avec les soignants, le président a souligné la présence de nombreux praticiens étrangers présents sur le territoire français dont le diplôme ne leur permet pas de travailler, notamment pour ceux venus du Maghreb. Selon le chef de l'État, la France compterait près de 20 000 médecins concernés par ce problème au 1er janvier 2025. Emmanuel Macron a tenu à élargir sa critique aux débats politiques autour de l'Algérie en indiquant que certaines positions étaient excessives : "Allez le dire à tous les mabouls qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie" a-t-il lâché, visant certains partisans d'une vision dure dans les relations diplomatiques. Plus tard, dans un échange diffusé en direct par BFM 2, une journaliste lui demande s'il visait Bruno Retailleau. Le président affirme que ce n'est pas le cas, appuyant sa réponse par un sourire qui laisse planer le doute.

Le président des Républicains et récemment candidat à l'élection présidentielle de 2027, a tenu à prendre la parole et a réagi aux propos du président de la République via un communiqué. Il y indique : "Emmanuel Macron s'en est pris à ceux qui, comme moi, sont partisans de la fermeté avec l'Algérie, en prétextant notamment les lourdeurs administratives pour les médecins étrangers" ; il ajoute que selon lui il s'agit d'un "faux prétexte qui ne vise qu'à dissimuler les vrais problèmes". Il ajoute : "Avec le régime d'Alger, la politique des bons sentiments est condamnée à l'échec". Bien que la remarque n'ait pas été spécifiquement adressée au président LR, elle s'inscrit dans un climat tendu entre les deux hommes, dont le divorce est bel et bien consommé.