"On en a marre de ces gens-là !" Macron à Andorre prévient que tout peut se tendre avec l'UE

À l'occasion de son déplacement en Andorre, Emmanuel Macron a pressé la principauté d'adopter son accord avec l'Union européenne. Dans sa prise de parole, il avertit et indique que sans validation, la porte européenne pourrait se refermer définitivement.

En déplacement ce mardi 28 avril en Andorre, dont il est co-prince de par ses fonctions de chef de l'État français, Emmanuel Macron a tenu un discours où il a averti la principauté pour qu'elle presse son adoption de l'accord d'association conclu avec l'Union européenne. Durant sa prise de parole, le président n'a pas mâché ses mots et a affirmé que si aucune décision n'était prise rapidement alors aucun retour en arrière ne serait possible et que "la porte se refermera" rapporte BFM Business.

Face aux autorités d'Andorre, Emmanuel Macron n'a pas hésité à durcir le ton, estimant qu'un refus ou une demande de renégociation ne serait pas accepté par Bruxelles : "Si à la fin vous disiez non, ou pas maintenant, on va renégocier (...) on va faire une meilleure négociation, la porte ne s'ouvrira pas" insiste-t-il avant d'ajouter : "Je vous le dis en toute sincérité, la Commission européenne et tous les gens qui se sont engagés pendant des années pour arriver à cet accord maintenant conclu diront 'on en a marre de ces gens-là'".

Un accord clé pour l'avenir européen de l'Andorre

L'accord dont il est question doit permettre à la principauté de participer au marché européen, et ce, sans devenir un membre à part entière de l'Union. Le texte, qui n'est pas encore adopté pour le moment, devra être soumis à un référendum dans la principauté. Le petit État à la frontière des Pyrénées est connu pour son tourisme et sa fiscalité qui a pendant longtemps été réputée comme attractive, mais aussi comme un endroit où les frontaliers peuvent trouver des produits moins chers comme l'essence, les cigarettes ou encore l'alcool. L'Andorre a quitté la liste des paradis fiscaux de l'OCDE en 2010, et tente depuis plusieurs années une transformation de son modèle économique en adoptant toutefois une fiscalité plus modérée que la plupart de ses pays voisins.

La veille de son discours, Emmanuel Macron avait salué la singularité du pays qui se situe entre enracinement local et ouverture européenne. "C'est dans cette tension permanente entre la modernité à laquelle nous sommes confrontés (...) et ses traditions, entre son ancrage, son enracinement et son avenir européen que se joue le destin de la principauté" a-t-il affirmé lors d'un dîner officiel en présence du second co-prince, l'évêque d'Urgell Josep-Lluís Serrano Pentinat.