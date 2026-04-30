Manifestation du 1er mai : des risques de débordement ? Les autorités ont évalué les risques

Comme chaque 1er mai, jour de la fête du Travail, des milliers de manifestants se mobiliseront dans les rues. Pour cette année 2026, les autorités ne s'attendent pas à une menace particulière.

Un 1er mai dans le calme ? Selon des sources policières contactées par BFMTV, la Fête nationale devrait se dérouler sans menace particulière pour l'ordre public. Il n'y aura "pas de risque majeur identifié", a précisé une de ces sources, mercredi 29 avril.

Pour ce vendredi 1er mai, de nombreux cortèges défileront dans plusieurs villes de France, dont Toulouse, Strasbourg et Paris, à l'appel des syndicats (CGT, CFDT, FSU, Solidaires…). En cette année 2026, les manifestants défendent la hausse des salaires, du pouvoir d'achat et de la paix. Ils devraient être entre 100 000 et 150 000 à se mobiliser dans toute la France, selon les autorités.

Le courrier de Laurent Nuñez transmis aux préfets pour le 1er mai

L'ultragauche et l'ultradroite seront parmi les manifestants, mais pas à des niveaux inquiétants. Les autorités anticipent, toutefois, la venue de 100 à 300 black blocs en tête de cortège parisien, et redoutent des incidents à Lyon et à Nantes, notamment en lien avec l'affaire Quentin Deranque. Par ailleurs, le Rassemblement national organisera, ce 1er mai, un rassemblement à Mâcon. Des groupes antifascistes devraient aussi se réunir sous forme de rendez-vous locaux, précise BFMTV.

En ce sens, Laurent Nunez a transmis un télégramme à l'ensemble des préfets pour les avertir de possibles troubles à l'ordre public dans certains cortèges du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur leur demande d'utiliser l'ensemble des outils à leur disposition pour identifier tout fauteur de trouble. "Il est indispensable que les dispositifs opérationnels mis en œuvre sous votre autorité permettent de constater les infractions", écrit le ministre dans un document consulté par Europe 1.

L'année dernière, 157 000 à 300 000 manifestants ont défilé pour le 1er mai

Exigeant "une réponse ferme et dissuasive", Laurent Nunez appelle aussi les préfets à une intervention immédiate des forces de l'ordre à la moindre exaction commise lors du 1er mai. Pour mieux identifier les trouble-fête, l'usage de drones sera permis dans certaines villes via des arrêtés administratifs.

En 2025, 157 000 à 300 000 personnes étaient présentes dans les cortèges du 1er mai, relate TF1 Info. Si les autorités parlaient de 157 000 manifestants, dont 32 000 dans la capitale, la CGT évoquait, de son côté, environ 300 000 manifestants en France dans 270 cortèges, dont 100 000 à Paris.