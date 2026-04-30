Maryline Mélenchon : la fille du chef a désormais un rôle stratégique à LFI

La fille de Jean-Luc Mélenchon, Maryline Mélenchon, a été placée au poste de chargée du suivi des élus de la France insoumise. Le leader insoumis avait déjà fait de son gendre un député du Rhône.

C'est une nomination qui fait polémique. Selon les informations du Canard Enchaîné, Jean-Luc Mélenchon a fait entrer sa fille, Maryline Mélenchon, dans l'organigramme interne de la France insoumise. Officiellement secrétaire d'édition aux Éditions 2031, une association proche du parti, elle est désormais chargée du suivi des élus insoumis.

Cette décision fait l'objet de critiques puisque la femme de cinquante et un ans n'exerce aucun mandat électif, indique RMC, et puisque ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon procède à ce genre de mouvement. En 2017, Christian Schoettl, un de ses anciens adversaires, révélait, dans Capital, qu'il avait "fait embaucher sa fille par le conseil général de l'Essonne en décembre 2009" et à la mairie de Viry-Châtillon, quelques années plus tôt, grâce à son mandat de sénateur de l'Essonne. "C'est clairement fait pour me déshonorer, ainsi que mon père, je ne suis pas dupe", avait alors répondu Maryline Mélenchon qui avait porté plainte pour diffamation.

Quel parcours politique pour Maryline Mélenchon ?

Mais cette dernière n'est pas la seule à avoir été parachutée par Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file insoumis a également placé son gendre, Gabriel Amard, dans la sixième circonscription du Rhône, où il a été élu député sous l'étiquette du Nouveau Front populaire, lors des élections législatives de 2022. Toutefois, le parcours politique de Maryline Mélenchon n'est pas vierge. Avant de travailler pour la France insoumise, "c'est une militante, investie, dévouée", assurait, en 2017, Éric Coquerel auprès de TF1. Maryline Mélenchon a aussi été adjointe au maire du IVe arrondissement de Lyon de 2008 à 2009.

Dans l'histoire de la Ve République, il n'est pas rare de voir des enfants suivre les traces de leurs parents en politique. Martine Aubry (PS), ministre du Travail et de l'Emploi de 1991 à 1993, est la fille de Jacques Delors, ministre de l'Économie de 1981 à 1984. Marine Le Pen, trois fois candidate à l'élection présidentielle, a succédé à son père, Jean-Marie Le Pen, à la tête du Front national, renommé Rassemblement national. Michel Debré, lui, a été Premier ministre sous le mandat du général de Gaulle, tandis que son fils, Jean-Louis, est un ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. La question est de savoir si Maryline Mélenchon ira aussi loin que les autres.