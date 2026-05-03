Free party dans le Cher : verbalisations, blessés... Sur place, Laurent Nuñez fait le bilan

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est présent, dimanche 3 mai, dans le Cher où a lieu une free party depuis plusieurs jours. Il a pris la parole pour faire le point sur la situation.

L'immense free party dans le Cher est dans le viseur de Laurent Nuñez. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place, dimanche 3 mai, pour critiquer l'organisation de cet événement, sans incident majeur. Laurent Nuñez a réaffirmé le caractère "illégal" de ce rassemblement. Il a pris la parole depuis la caserne de Baugy, située à proximité du site de la free party. Les forces de sécurité ont déjà procédé à 600 verbalisations. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs adressé un message clair à l'ensemble des participants.

Selon Laurent Nuñez, "tous ceux qui sortent" de cette free party vont être "verbalisés à double titre", pour être entrés sur un terrain militaire et pour avoir participé à un rassemblement interdit. L'événement se tient sur un champ de tir militaire, près de Bourges. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'un "second obus" a été découvert sur le site. Il est actuellement "en cours de traitement", d'après Laurent Nuñez. Un premier engin avait été retrouvé samedi. Face aux craintes des autorités, plus de 600 gendarmes sont mobilisés, à travers 14 points de contrôle. Entre 17 000 et 40 000 personnes ont participé à cette immense free party.

Une trentaine de blessés lors de cette free party

Lors de sa prise de parole, Laurent Nuñez a fait un bilan des blessés, il y en a 33 au total. Les secours ont comptabilisé 28 urgences relatives et cinq urgences absolues en lien avec la consommation de stupéfiants. Selon des propos relayés par franceinfo, le ministre de l'Intérieur a précisé que 12 personnes ont été transportées vers des hôpitaux.

L'organisation de cette free party près de Bourges, ville natale de Laurent Nuñez, ne serait pas un hasard. "Je comprends que le choix du site revendicatif", a-t-il précisé. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs tenu à réaffirmer "la détermination du gouvernement à mieux réprimer ce type de rassemblement".