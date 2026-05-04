Jean-Luc Mélenchon candidat à la présidentielle 2027, le point sur les sondages pour le leader insoumis

Jean-Luc Mélenchon est officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027. Le patron de La France insoumise se dit confiant, notamment face au RN qu'il juge comme son "adversaire principal".

Un nouveau candidat à gauche. Jean-Luc Mélenchon a officialisé dimanche soir, sur TF1, sa candidature à une quatrième élection présidentielle. "Oui, je suis candidat", a assuré le leader de La France insoumise (LFI). "La discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat, c'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Pour être lucide, nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde (...) Face à tout ça, pour ne pas simplement réagir mais pour tenir bon, ça ne s'improvise pas", a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

Plus tôt dans la journée de dimanche, les élus de son camp s'étaient réunis pour désigner leur candidat sur la ligne de départ pour 2027. Sans grande surprise, c'est bien le patron historique qui mènera la barque insoumise l'an prochain. À 74 ans, il s'agit peut-être du dernier grand combat politique de Jean-Luc Mélenchon qui tentera de briser son plafond de verre jusqu'alors, à savoir : le premier tour d'un scrutin présidentiel. En 2022, il avait récolté 22% des suffrages, arrivant à la troisième place du premier tour. Il faisait mieux que cinq ans plus tôt (19,58% des voix en 2017).

Le RN ? " Je pense que nous allons les battre à plate couture"

"Nous sommes une équipe nombreuse", a déclaré Jean-Luc Mélenchon ce dimanche, accompagné dans les studios de TF1 des députés Mathilde Panot, Manuel Bompard, Clémence Guetté et Sophia Chikirou. "Cette équipe va se déployer partout. Ce sont les visages de notre futur gouvernement", a-t-il poursuivi. "Nous c'est carré, il y a une équipe, un programme et un seul candidat", assure-t-il, comme pour marquer une première différence avec les autres forces politiques qui seraient désorganisées dans la course à la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon a estimé que le Rassemblement national (RN) était son "adversaire principal". "C'est l'adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour (...) Je pense que nous allons les battre à plate couture", a-t-il déclaré sur TF1. "Nous entrons dans une période de grands désordres mondiaux. (...) Dans ce contexte, l'élection présidentielle de 2027 sera décisive. Elle nécessite une candidature solide et déterminée, capable de faire face aux nombreux défis qui s'annoncent", martèle LFI dans une déclaration de groupe, après l'officialisation du leader.

Dans les sondages, Mélenchon en embuscade

Un an avant l'élection présidentielle de 2027, Toluna Harris Interactive publie avec M6 et RTL un baromètre d'intention de vote ce lundi 4 mai. Dans les quatre hypothèses de premiers tour testées, le candidat du RN arriverait largement en tête, que ce soit Jordan Bardella (34% à 35% d'intentions de vote) ou Marine Le Pen (32% à 33%). À gauche Jean-Luc Mélenchon bénéficie d'une dynamique positive (entre 12% et 13%, en progression de 1 à 2 points) peu importe l'hypothèse au premier tour et dépasse par exemple Raphaël Glucksmann (entre 11% et 12%, en recul de 2 à 3 points). En revanche, le leader insoumis n'apparaît jamais en position de se qualifier pour le second tour et se voit même distancé par Bruno Retailleau à la troisième place, dans une hypothèse Le Pen-Attal au premier tour.

"La partie, entre guillemets, n'est pas terminée, ni pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Raphaël Glucksmann, ni même pour Bruno Retailleau à l'heure actuelle. Hormis une qualification qui apparaît comme étant hautement probable d'un candidat du Rassemblement national, il est difficile de savoir quelle autre personnalité pourrait être présente au deuxième tour de la prochaine présidentielle", estime Jean-Daniel Lévy, directeur général de Toluna Harris Interactive au micro de RTL. Traduction : les chances de voir Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle 2027 existent.