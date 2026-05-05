Charles Alloncle : après le rapport, une carrière politique stoppée net ?

Une plainte contre X pour prise illégale d'intérêts a été déposée par une association, estimant que Charles Alloncle, rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, a orienté la teneur des débats. Un épisode qui pourrait lourdement impacter la carrière du député.

Très attendu et après une séquence médiatique intense, le rapport sur l'audiovisuel public est disponible ce mardi 5 mai 2026. Dans le document de 400 pages, le rapporteur et député UDR (allié du RN), Charles Alloncle, estime que l'audiovisuel public est en "crise" financière, administrative, et aussi en raison d'une "perte de contact avec les attentes des Français". Le ciottiste pointe également "un certain nombre de dysfonctionnements, dont le plus grave est sans équivoque le désengagement des autorités de tutelle et de contrôle, lequel a permis les dérives de ce service public". Au total, il effectue 70 recommandations portant sur la neutralité des contenus, l'organisation du secteur et la maîtrise des dépenses.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu déplore que le document "passe malheureusement à côté de l'essentiel", évoquant "une occasion manquée". "Des réformes seront nécessaires. Certaines sont déjà engagées. D'autres doivent venir. Mais cela doit répondre à une vision. Ni démantèlement, ni immobilisme", précise le locataire de Matignon. Sur BFMTV, le député UDR Charles Alloncle répond au Premier ministre : "Je le soupçonne de ne pas avoir lu le rapport", lance le parlementaire.

"Ce que propose ce rapport, c'est le plus grand plan social de l'histoire culturelle française", regrette de son côté la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte sur X. " Je veux le dire clairement : ce rapport ne rend pas justice au travail des collaborateurs de France Télévisions", abonde-t-elle. Selon Charles Alloncle, "demander des comptes à l'audiovisuel public n'est pas régler ses comptes", indique le rapporteur de la commission, au micro de France Info ce mardi. "Il y a eu des moments de friction, mais c'est aussi le rôle d'une commission d'enquête", estime-t-il.

Une plainte pour prise illégale d'intérêts

Le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public pourrait toutefois être inquiété après la publication de son rapport. En effet, samedi 2 mai 2026, une plainte contre X a été déposée par l'association AC!! Anti-Corruption, estimant que le député UDR a influencé la teneur des débats en posant, selon elle, des questions suggérées par la direction de Lagardère News - dont la famille Bolloré est le premier actionnaire - afin qu'ils en tirent tous deux des intérêts, a annoncé son avocat. Cette plainte pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence, a été envoyée au procureur national financier, a affirmé l'avocat de l'association à l'Agence France-Presse (AFP).

Dès le 26 avril dernier, le journal Le Monde révélait que la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News avait envoyé des listes de questions à plusieurs députés, dont Charles Alloncle, afin qu'ils les posent aux personnes auditionnées. "Ce sont des éléments qui ont été envoyés sur la boîte publique d'un certain nombre de députés, notamment le président. Ce n'est pas ma boîte privée et personnelle", explique-t-il à l'AFP. "C'est vieux comme l'Assemblée nationale, quand on est député, de recevoir des contributions sur sa boîte publique", conclut l'élu.

Charles Alloncle déplore "des accusations ridicules"

Lundi 4 mai, Charles Alloncle s'est exprimé sur le sujet au micro de RTL. Il a assuré que la plainte déposée contre X ne "l'inquiétait pas". Il a par ailleurs indiqué n'avoir "jamais rencontré" la présidente de Lagardère News, Constance Benqué, "je n'ai jamais échangé le moindre message avec elle, ni avec personne de Lagardère", a-t-il martelé. "J'ai tenu à mon indépendance la plus stricte tout au long de cette commission." Il indique ce lundi que "la plainte est déposée à quelques heures de la publication du rapport (...) Je ne suis évidemment pas dupe".

"C'est une énième tentative de diversion à quelques heures de la publication du rapport", poursuit-il. "Contrairement aux fausses informations diffusées par Le Monde, la plainte n'est pas déposée contre moi, elle est déposée contre X", a-t-il tenu à rappeler. Une position qu'il tient, ce mardi 5 mai au micro de France Info : "Non", la plainte est contre X et non contre le député UDR. Egalement contacté par France Info, Charles Alloncle dénonce "des accusations ridicules" visant à "discréditer" son travail. Le député dément catégoriquement avoir utilisé ces questions reçues par e-mail.

"Son comportement pendant les six mois de commission contredit cette thèse. Sa posture lors des auditions marquées par une hostilité systématique envers l'audiovisuel public (...) est identique à celle suggérée par le groupe Bolloré dans ses listes", affirme la plainte que l'AFP a pu consulter. Elle rappelle que le président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), s'est interrogé, sur France Inter, le 28 avril, sur son impartialité, suggérant qu'il ait pu agir par commande "de personnes qui veulent racheter l'audiovisuel public à vil prix" ou le voir "disparaître".

De plus, selon AC !!Anti-Corruption, "il apparaît plausible que le groupe Lagardère News ait proposé à Charles Alloncle de lui assurer une importante place médiatique permettant de propulser sa carrière politique", alors qu'il "était inconnu du grand public". Et pour Lagardère News avec l'objectif "d'aboutir in fine à la réduction du périmètre de l'audiovisuel public, voire à sa privatisation", ce qui lui serait "favorable".

Une peine d'inéligibilité envisageable

Dans les faits, que risque vraiment Charles Alloncle après cette plainte déposée par l'association AC!! Anti-Corruption ? La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 a apporté des modifications substantielles à la rédaction de l'article 432-12 du Code pénal réprimant la prise illégale d'intérêts. Désormais, le fait de "prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement" par une personne investie d'un mandat électif public est passible de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende (dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction), indique Legifrance.

Comme rappelé par l'Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale, une peine d'inéligibilité est aussi prononcée "à l'encontre de toute personne reconnue coupable". La juridiction peut, cependant, "par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur", précise-t-on. La procédure pour parvenir jusqu'à une peine d'inéligibilité peut être longue : une enquête doit être ouverte par un juge d'instruction, un procès ordonné et ce dernier doit aller à son terme avec une condamnation de l'accusé. Ce qui, dans le cas de Charles Alloncle, reste hypothétique.