Charles Alloncle visé par une plainte : ce qu'il risque peut mettre un terme à sa carrière politique

Le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public Charles Alloncle est visé par une plainte pour prise illégale d'intérêts. Une association lui reproche d'avoir influencé les débats avec des questions suggérées par la direction de Lagardère News.

Le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public attaqué ? Ce samedi 2 mai, une plainte contre X a été déposée par l'association AC!! Anti-Corruption, estimant que le député UDR (allié du RN) a influencé la teneur des débats en posant, selon elle, des questions suggérées par la direction de Lagardère News - dont la famille Bolloré est le premier actionnaire - afin qu'ils en tirent tous deux des intérêts, a annoncé son avocat. Cette plainte pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence, a été envoyée au procureur national financier, a affirmé l'avocat de l'association à l'Agence France-Presse (AFP).

Dès le 26 avril dernier, le journal Le Monde révélait que la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News avait envoyé des listes de questions à plusieurs députés, dont Charles Alloncle, afin qu'ils les posent aux personnes auditionnées. "Ce sont des éléments qui ont été envoyés sur la boîte publique d'un certain nombre de députés, notamment le président. Ce n'est pas ma boîte privée et personnelle", explique-t-il à l'AFP. "C'est vieux comme l'Assemblée nationale, quand on est député, de recevoir des contributions sur sa boîte publique", conclut l'élu.

Charles Alloncle déplore "des accusations ridicules"

Ce lundi 4 mai, Charles Alloncle s'est exprimé sur le sujet au micro de RTL. Il a assuré que la plainte déposée contre X ne "l'inquiétait pas". Il a par ailleurs indiqué n'avoir "jamais rencontré" la présidente de Lagardère News, Constance Benqué, "je n'ai jamais échangé le moindre message avec elle, ni avec personne de Lagardère", a-t-il martelé. "J'ai tenu à mon indépendance la plus stricte tout au long de cette commission." Il indique ce lundi que "la plainte est déposée à quelques heures de la publication du rapport (...) Je ne suis évidemment pas dupe".

"C'est une énième tentative de diversion à quelques heures de la publication du rapport", poursuit-il. "Contrairement aux fausses informations diffusées par Le Monde, la plainte n'est pas déposée contre moi, elle est déposée contre X", a-t-il tenu à rappeler. Egalement contacté par France Info, Charles Alloncle dénonce "des accusations ridicules" visant à "discréditer" son travail. Le député dément catégoriquement avoir utilisé ces questions reçues par e-mail.

"Son comportement pendant les six mois de commission contredit cette thèse. Sa posture lors des auditions marquées par une hostilité systématique envers l'audiovisuel public (...) est identique à celle suggérée par le groupe Bolloré dans ses listes", affirme la plainte que l'AFP a pu consulter. Elle rappelle que le président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), s'est interrogé, sur France Inter, le 28 avril, sur son impartialité, suggérant qu'il ait pu agir par commande "de personnes qui veulent racheter l'audiovisuel public à vil prix" ou le voir "disparaître".

De plus, selon AC !!Anti-Corruption, "il apparaît plausible que le groupe Lagardère News ait proposé à Charles Alloncle de lui assurer une importante place médiatique permettant de propulser sa carrière politique", alors qu'il "était inconnu du grand public". Et pour Lagardère News avec l'objectif "d'aboutir in fine à la réduction du périmètre de l'audiovisuel public, voire à sa privatisation", ce qui lui serait "favorable".

Une peine d'inéligibilité envisageable ?

Dans les faits, que risque vraiment Charles Alloncle après cette plainte déposée par l'association AC!! Anti-Corruption ? La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 a apporté des modifications substantielles à la rédaction de l'article 432-12 du Code pénal réprimant la prise illégale d'intérêts. Désormais, le fait de "prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement" par une personne investie d'un mandat électif public est passible de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende (dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction), indique Legifrance.

Comme rappelé par l'Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale, une peine d'inéligibilité est aussi prononcée "à l'encontre de toute personne reconnue coupable". La juridiction peut, cependant, "par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur", précise-t-on. La procédure pour parvenir jusqu'à une peine d'inéligibilité peut être longue : une enquête doit être ouverte par un juge d'instruction, un procès ordonné et ce dernier doit aller à son terme avec une condamnation de l'accusé. Ce qui, dans le cas de Charles Alloncle, reste hypothétique. Le rapport du député de l'Hérault, lui, sera publié "mardi matin", comme annoncé sur RTL par son rapporteur.