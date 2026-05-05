Rapport Alloncle sur l'audiovisuel public [PDF] : le document complet de l'Assemblée à consulter

Le rapport de la commission d'enquête sur "la neutralité" et "le financement de l'audiovisuel public" est en ligne et consultable en un clic.

Le rapport du député Charles Alloncle, présentant les conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'avenir de l'audiovisuel public a été publié ce mardi 5 mai. Le document de 400 pages, insiste pour une réduction des dépenses et une réorganisation profonde des structures ainsi que de la gouvernance du secteur.

Le rapport, qui fait suite à plusieurs mois d'auditions, formule 80 propositions pour réformer les médias publics. L'objectif budgétaire consiste à économiser un milliard d'euros sur un financement global annuel d'environ quatre milliards. Ces montants seraient réaffectés au désendettement de l'État et à la conservation du patrimoine national.

La restructuration préconisée repose sur plusieurs fusions majeures. La mesure la plus marquante concerne le regroupement de France 2 et France 5 au sein d'une seule et même chaîne généraliste. Le rapport recommande également la suppression définitive de France 4 ainsi que de la plateforme numérique France TV Slash.

Le rapport dans son intégralité à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale

Le rapport à consulter en version PDF

Dans le secteur radiophonique, le rapport suggère la fermeture de la station Mouv'. Sur le plan territorial, il est proposé de fusionner les antennes régionales de France 3 avec le réseau des radios locales de Radio France, France Bleu. Enfin, concernant l'information internationale, le document appelle à un rapprochement entre franceinfo et France 24.

Afin d'atteindre les objectifs d'économies, le rapport identifie plusieurs domaines d'ajustement : une baisse notable des budgets consacrés à l'acquisition des droits de diffusion des grands événements sportifs, la suppression des 53 véhicules de fonction attribués aux dirigeants de France Télévisions et une réduction de 3 millions d'euros des frais liés à la présence du groupe au Festival de Cannes, une limitation stricte des dépenses annexes et une optimisation des effectifs.

Le rapporteur traite également du cadre institutionnel et éditorial. Il propose de confier à nouveau la nomination des présidents des entreprises de l'audiovisuel public au président de la République, après avis de l'Arcom et des commissions parlementaires compétentes.

Sur le plan de l'éthique, Charles Alloncle suggère d'instaurer un devoir de réserve renforcé pour les journalistes et les animateurs du service public. Cette obligation s'appliquerait également à leurs prises de parole dans l'espace public et sur les réseaux sociaux, dans le but affiché de garantir une neutralité absolue des antennes.