Bardella au cœur d'une enquête pour suspicion de fraude : le patron du RN réagit, mais risque gros

À un an de l'élection présidentielle 2027, Jordan Bardella déjà dans la tourmente ? Le parquet européen enquête sur des soupçons de fraude impliquant le président du Rassemblement national, mais aussi le parti.

Le Rassemblement national à nouveau dans le viseur de la justice ? Comme le relaie Le Parisien, le parquet européen a ouvert une enquête pour suspicion de fraude. Cela fait suite à un article paru fin novembre 2025 dans le Canard enchaîné. Article à partir duquel l'association AC Anti-Corruption avait déposé plainte contre X, en décembre 2025, pour détournement de fonds publics. Concrètement, il est reproché au Rassemblement national d'avoir utilisé des financements européens pour une formation aux médias qui aurait servi à plusieurs responsables du RN lors de la campagne présidentielle de 2022, Jordan Bardella en tête.

"Les fonds détenus par les membres du Rassemblement national en leur qualité d'eurodéputés" auraient été "utilisés à des fins étrangères à leur attribution", affirme la plainte de l'association adressée au Parquet national financier (PNF). Initialement engagé pour "préparer à l'exercice médiatique les élus européens du Rassemblement national", le coach média aurait ainsi, "à partir de septembre 2021", été principalement missionné pour former Jordan Bardella, tout juste devenu président du parti, "non pas sur sa connaissance de l'actualité européenne mais en vue de la préparation de l'élection présidentielle française de 2022", précise encore l'association anti-corruption.

Une plainte de Jordan Bardella pour dénonciation calomnieuse

Le Rassemblement national a réagi jeudi 7 mai à l'annonce de l'ouverture d'une enquête pour suspicion de fraude. Dans un communiqué transmis au Parisien, le RN "conteste" à nouveau ces accusations. Selon lui, ces prestations ont été réalisées "dans les règles du Parlement européen, validées par les services du Parlement européen, sur des sujets européens". Elles ont même été "interrompues" en raison du début de la campagne pour l'élection présidentielle de 2022, assure-t-on.

Le Rassemblement national déplore par ailleurs "l'instrumentalisation politique de la justice" et rapporte que Jordan Bardella lui-même a déposé plainte fin 2025 pour dénonciation calomnieuse contre l'association AC Anti-Corruption. Sur X, le président du RN a également réagi ce jeudi. "Nous n'avons strictement rien à nous reprocher. L'association à l'origine de la plainte est une organisation d'extrême-gauche revendiquée, dont les déclarations agressives laissent peu de doute quant à leurs intentions", a-t-il déclaré, assurant se tenir "à la disposition du Parquet européen". Alors que Marine Le Pen est toujours suspendue à la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants parlementaires européens. Celle-ci doit déterminer si elle pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Si elle ne peut pas, Jordan Bardella est tout désigné pour se lancer dans la course à l'Élysée. À moins que cette nouvelle affaire ne lui joue des tours…