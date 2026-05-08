France-Algérie : comment Emmanuel Macron veut apaiser les tensions

Pour la première fois depuis avril 2025, l'ambassadeur de France en Algérie va retourner dans le pays. Pour Emmanuel Macron, c'est une manière de "nouer des relations confiantes".

Vers un apaisement des tensions ? Dans le cadre des commémorations liées aux "événements tragiques" du 8 mai 1945 à Sétif, Stéphane Romatet se rendra en Algérie avec la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, selon un communiqué de l'Élysée. Cette décision a été prise par Emmanuel Macron, selon un communiqué de l'Élysée, du vendredi 8 mai, cité par Le Monde.

En se rendant en Algérie, l'ambassadeur de France dans le pays "reprendra ses activités" sur place, plus d'un an après avoir été rappelé, en avril 2025, par Emmanuel Macron à cause d'une crise diplomatique entre les deux pays. "Cette démarche témoigne de la volonté du président de la République de traiter des relations entre la France et l'Algérie avec honnêteté" et "de restaurer un dialogue efficace", affirme la présidence française.

À son arrivée en Algérie, la ministre "sera reçue par les autorités algériennes" et "évoquera les prochaines étapes de la consolidation de nos relations bilatérales". Ce déplacement, pour les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, représente une première pour un ministre français. Pour rappel, des manifestations dans le pays avaient mené à une répression sanglante des autorités françaises dans les villes de Sétif, Guelma et Kherrata, faisant plusieurs milliers de morts.

Obtenir une grâce de l'Algérie pour le journaliste Christophe Gleizes

Une dizaine de députés français - qui avaient fait le déplacement l'an passé et appelé à la reconnaissance par l'État des massacres - avaient déposé une proposition de résolution "visant à reconnaître les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, en Algérie, comme crimes d'État", rapporte BFMTV. Lors de la cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2025, à Paris, Emmanuel Macron avait évoqué les massacres en Algérie et en Syrie.

De son côté, l'ambassadeur, Stéphane Romatet, aura "une attention prioritaire au retour en France de notre compatriote, M. Christophe Gleizes", précise l'Elysée. Ce journaliste français, condamné en Algérie à une peine de sept ans de prison et incarcéré depuis près d'un an, a décidé de renoncer à son pourvoi en cassation. Ce choix pourrait permettre l'examen d'une éventuelle grâce par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a indiqué sa famille mardi.