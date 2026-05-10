Jean-Luc Mélenchon est-il un atout ou un handicap à gauche pour la présidentielle 2027 ? Ce que révèle un sondage

Un sondage Ipsos-BVA pour "La Tribune Dimanche" fait le point sur l'image de Jean-Luc Mélenchon, candidat déclaré pour la prochaine élection présidentielle. Le point sur ce qu'il faut en retenir.

Jean-Luc Mélenchon pense déjà à 2027. Le leader de La France insoumise a annoncé début mai sa candidature pour l'élection présidentielle. Déjà en course en 2012, 2017 et 2022, Jean-Luc Mélenchon va donc tenter sa chance une quatrième fois, lui qui n'est jamais parvenu à dépasser le premier tour de l'élection présidentielle. "Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat et on se met au travail", a-t-il notamment affirmé.

Un sondage Ipsos-BVA pour La Tribune Dimanche, dévoilé samedi 9 mai 2026, s'intéresse de près à l'image de l'insoumis, au centre de nombreux débats et polémiques. Selon cette enquête, Jean-Luc Mélenchon est davantage un handicap plutôt qu'un atout pour faire gagner la gauche à la prochaine élection présidentielle. 70% des Français font ce constat, partagé par 55% des sympathisants de gauche. L'image de Jean-Luc Mélenchon semble bien dégradée à un an du scrutin et alors que le projet de primaire hors-LFI pour une candidature unique à gauche est encore flou. Pour 18% des Français, la candidature du leader de La France insoumise est un atout.

L'agressivité de Jean-Luc Mélenchon pointée du doigt

Ce sondage sur l'image de Jean-Luc Mélenchon permet de voir clairement les forces et les faiblesses du leader LFI d'après les Français. Pour 64% des personnes interrogées, l'agressivité de l'insoumis est un problème. Ses propos qui créent la polémique sont également pénalisants, selon 60% des sondés. "Les soupçons d'antisémitisme qui pèsent sur lui sont un élément majeur", souligne Brice Teinturier, directeur d'Ipsos. Ils sont un frein à "l'élargissement malgré le bazar dans le reste de la gauche", poursuit-il.

Cependant, 60% des Français saluent les capacités d'orateur de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont 41% à penser que l'expérience du leader de La France insoumise est un atout. L'âge de ce dernier, qui aura 75 ans au moment de l'élection présidentielle, est vu comme un handicap par moins d'un quart des sondés (19%). 27% des personnes interrogées pointent également les difficultés de Jean-Luc Mélenchon à rassembler le reste de la gauche.