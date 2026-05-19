Édouard Philippe : la justice se penche sur des soupçons de détournement, ça devient sérieux

Le PNF a annoncé ce mardi 19 mai qu'un juge d'instruction va enquêter sur Édouard Philippe, candidat à la présidentielle 2027, pour des soupçons de détournement de fonds publics ou encore favoritisme au Havre.

Édouard Philippe est visé par une enquête pour des faits présumés de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion, à savoir malversation d'un fonctionnaire, au Havre, où l'ex-Premier ministre est maire. À un an de l'élection présidentielle 2027, l'annonce du Parquet national financier (PNF) tombe mal pour Édouard Philippe, candidat pour son parti Horizons. Celui qui figure parmi les personnalités politiques préférées des Français pourrait en pâtir dans les sondages, voire pire si les faits étaient confirmés par l'enquête.

Ce mardi 19 mai 2026, Édouard Philippe, qui a toujours contesté les faits, a fait savoir par son entourage à l'AFP qu'il prenait "acte de l'ouverture d'une information judiciaire". "Il l'apprend par la presse. Il répondra bien évidemment à toutes les questions que posera la justice comme il l'a toujours fait de façon très sereine", relaie franceinfo.

Deux millions d'euros et des salles vides

Mais les faits présumés sont loin d'être nouveaux. À l'origine, une lanceuse d'alerte, qui n'est autre que l'ancienne directrice générale adjointe à la communauté urbaine du Havre, avait dénoncé les faits présumés en septembre 2023 auprès du même Parquet national financier. Dans son viseur, la gestion de la Cité numérique du Havre et plus précisément une convention d'objectifs pluriannuelle pour l'animation de la fameuse Cité. Elle a été signée en juillet 2020 par le président de la communauté urbaine, à savoir Édouard Philippe, ainsi que par la présidente bénévole de l'association LH French Tech, Stéphanie de Bazelaire, qui est aussi... adjointe au maire du Havre. Une association créée en juillet 2020, relève TF1 Info, qui était la seule candidate de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la communauté urbaine quelques mois plus tôt, en mars 2020. L'association devait recevoir 2,154 millions d'euros de compensation de service public.

Dénonçant une gestion opaque et surtout une masse salariale plus que généreuse alors que l'activité est, elle, plutôt modeste, la lanceuse d'alerte expliquait à franceinfo en 2025 : "Ça devrait grouiller de start-up, d'entrepreneurs, de formations, et c'était très très vide... Je me souviens pour certains événements, on nous passait la commande d'aller peupler les salles pour que, quand les journalistes passaient, cela fasse un peu plus rempli."

Quelques mois après la dénonciation de la lanceuse d'alerte, le PNF avait ouvert une enquête et mené des perquisitions, en avril 2024. La lanceuse d'alerte a depuis déposé plainte, en juin 2025, et s'est constituée partie civile.