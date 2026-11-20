Un nouveau candidat à l'élection présidentielle s'est déclaré cette semaine. Dominique de Villepin se lance et fait encore gonfler le nombre de prétendants. Qui sont les candidats à la présidentielle 2027 et surtout combien seront-ils en avril prochain ?

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La liste des candidats à l'élection présidentielle de 2027 s'est encore allongée ce vendredi 20 novembre 2026. Depuis la maison de l'Amérique latine, à Paris, Dominique de Villepin a annoncé sa candidature, malgré des sondages peu probants. "Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027", a annoncé l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac lors d'une conférence de presse, sous les applaudissements de ses soutiens. A 73 ans, il a assuré qu'il s'agissait d'une "décision lourde, difficile", prise avec la conscience de la "charge" qui reposera sur les épaules du prochain président. Lors d'un long discours, Dominique de Villepin a dressé le portrait d'une France en péril et d'une démocratie "en panne" et a désigné ses adversaires : le Rassemblement national et son "héritage" de racisme et d'antisémitisme, les macronistes qui ont "monté les Français les uns contre les autres" et La France insoumise avec son "goût de cliver en permanence".

Les candidats à la présidentielle 2027 sont désormais près de 40 selon notre décompte en cette mi-novembre 2026, à moins de 5 mois de l'échéance. Mais comme Dominique de Villepin, il faudra pour eux se confronter à la réalité de la campagne avec sa chasse aux parrainages, financements, alliances et votes. Et il se pourrait que la liste finisse par se réduire. Candidate déclarée des Ecologistes pour la présidentielle Marine Tondelier a, de son côté, fait un pas de plus vers une alliance avec le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon. "Je suis prête, et les Ecologistes sont prêts, à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon", a déclaré la patronne du parti né des cendres d'EELV mercredi, sur le plateau du 20 Heures de France 2. Une proposition qui a fait réagir à gauche, Raphaël Glucksmann déplorant ce jeudi 19 novembre qu'en choisissant Mélenchon, Tondelier "tourne le dos" à la "tradition pro-européenne des écologistes".

Qui sont les candidats à l'élection présidentielle de 2027 ?

La liste des candidats à l'élection présidentielle reste provisoire puisque seule la validation des 500 parrainages par le Conseil constitutionnel, attendue au plus tard le 12 mars 2027, permettra d'arrêter officiellement les noms retenus pour le premier tour du 18 avril. Le Rassemblement national avec Marine Le Pen, La France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, ou Les Républicains avec Bruno Retailleau, ont déjà désigné leur champion, tandis que la gauche sociale-démocrate a tranché via une primaire remportée par Raphaël Glucksmann. La question d'une primaire de la droite et du centre entre Edouard Philippe (qui a opposé un non catégorique), Gabriel Attal, David Lisnard et le même Retailleau continue de faire débat.

Découvrez les portraits des principaux candidats à la présidentielle ci-dessous jusqu'à la date du premier tour, le dimanche 18 avril 2027.

Olivier Becht, député du Haut-Rhin L'ancien ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, nommé sous Elisabeth Borne, et député du Haut-Rhin a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle auprès de Paris Match le jeudi 24 septembre. Siégeant parmi les élus apparentés au groupe Renaissance à l'Assemblée nationale sans faire parti du camp présidentiel, Olivier Becht se réclame de "l'extrême centre", dit être "profondément réformateur" et vouloir "tout refonder". Il explique être en dehors des appareils politiques et vouloir parler à tous les Français, notamment aux "naufragés de la République qui votent pour les extrêmes". "Mon parti, ce sont les Français. Je connais ce pays, aujourd'hui bloqué, et ses habitants, après des milliers de rencontres. J'ai vingt-cinq ans de mandats locaux derrière moi ", a-t-il assuré. Marine Tondelier, candidate (pour l'instant) des Ecologistes pour la présidentielle 2027 Cheffe de file des Ecologistes, Marine Tondelier, 40 ans, a été officiellement désignée candidate de son parti à l'élection présidentielle à l'issue d'un conseil fédéral extraordinaire tenu le 21 septembre 2026. Un vote des adhérents écologistes a été programmé du 10 au 13 décembre pour trancher entre le maintien d'une candidature autonome ou un retrait derrière un autre candidat de gauche. Première prétendante à l'Elysée à avoir fait campagne enceinte, la candidate à la présidentielle a donné naissance à son deuxième enfant, prénommé Léon, le 18 septembre à Lens, quelques heures seulement après avoir participé à une réunion à l'Elysée sur la situation internationale. Déjà mère d'un enfant de 7 ans, elle avait annoncé sa grossesse fin mars, après avoir traversé une fausse couche et un parcours infructueux de PMA et de FIV. Créditée de 3% d'intentions de vote dans les sondages, Marine Tondelier reconnaît pâtir d'un manque de notoriété dans cette campagne qu'elle juge "impitoyable". Celle qui a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon mi-novembre, affirme discuter avec l'ensemble de ses partenaires de gauche, Raphaël Glucksmann, pour "trouver une solution" face au risque d'une absence de la gauche au second tour, tout en défendant un programme marqué par un Smic à 2 000 euros bruts, la création de 2 000 centres de santé d'ici 2030 et un "service public du post-partum". Dominique de Villepin, ancien Premier ministre L'ex-premier ministre, Dominique de Villepin, a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle le 20 novembre 2026. Il avait déjà formulé, vendredi 10 avril, sa volonté d'être "un candidat du rassemblement" et ce "dès le premier tour". Ex-ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, le natif de Rabat a pris le pouls du pays, semaine après semaines, en allant à la rencontre des Français avant de se dévoiler. Avec la création de son parti "La France humaniste" - dirigé par le maire UDI de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), Benoît Jimenez - il entend bien "rassembler tous les Français pour défendre la justice sociale et l'ordre républicain", comme annoncé dans les colonnes du journal Le Parisien dès juin 2025. Diplomate de formation et proche de Jacques Chirac, l'homme de 73 ans a attiré l'attention de la communauté internationale avec son discours aux Nations unies contre l'invasion en Irak. Il sera aussi ministre de l'Intérieur en 2004. Depuis peu, ses commentaires sur les crises intérieures et internationales l'ont repositionné comme un acteur crédible du débat.

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Candidate favorite dans les sondages à la présidentielle, Marine Le Pen domine les études d'opinion malgré l'incertitude persistante liée à sa condamnation en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, désormais soumise à un pourvoi en cassation. Jean-Luc Mélenchon, qui brigue l'Elysée pour la quatrième fois sous les couleurs de La France insoumise, apparaît comme le mieux placé pour la retrouver au second tour. Du côté du centre et de la droite, Edouard Philippe reste la personnalité la mieux placée dans les intentions de vote, devançant Gabriel Attal, Bruno Retailleau ou encore David Lisnard, sans qu'aucune union ne se dessine clairement entre eux. D'autres prétendants, comme Raphaël Glucksmann pour la gauche sociale-démocrate, Marine Tondelier pour les écologistes ou Fabien Roussel pour les communistes, restent crédités de scores plus modestes mais entendent peser sur la campagne.

Edouard Philippe , président d'Horizons

, président d'Horizons Gabriel Attal , secrétaire général de Renaissance

, secrétaire général de Renaissance Bruno Retailleau , président du parti "Les Républicains"

, président du parti "Les Républicains" David Lisnard , président de "Nouvelle Energie"

, président de "Nouvelle Energie" Dominique de Villepin , ancien Premier ministre

, ancien Premier ministre Xavier Bertrand , président des Hauts-de-France

, président des Hauts-de-France Olivier Becht, député du Haut-Rhin

Raphaël Glucksmann , président de "Place publique"

, président de "Place publique" Bernard Cazeneuve , président de "La Convention"

, président de "La Convention" Fabien Roussel, président du Parti Communiste français

président du Parti Communiste français Marine Tondelier , présidente du parti Les Ecologistes

, présidente du parti Les Ecologistes François Ruffin , président du parti Debout !

, président du parti Debout ! Karim Bouamrane , maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)

, maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Delphine Batho , présidente du parti Génération écologie

, présidente du parti Génération écologie Antoine Mikolajczak , candidat pour le parti Equinoxe

, candidat pour le parti Equinoxe Clara Egger , candidate pour Solution démocratique

, candidate pour Solution démocratique Manolo Mlekuz, candidat pour Trajectoire

Marine Le Pen , cheffe de file du Rassemblement national à l'Assemblée

, cheffe de file du Rassemblement national à l'Assemblée Eric Zemmour , fondateur de Reconquête!

, fondateur de Reconquête! Florian Philippot , président du parti Les Patriotes ;

, président du parti Les Patriotes ; François Asselineau , ancien conseiller de Paris ;

, ancien conseiller de Paris ; Nicolas Dupont-Aignan, maire de Yerres (Essonne), président de Debout la France.

​Jean-Luc Mélenchon , fondateur de La France insoumise

, fondateur de La France insoumise Anasse Kazib , candidat pour Révolution permanente

, candidat pour Révolution permanente Selma Labib , candidate pour NPA-Révolutionnaire

, candidate pour NPA-Révolutionnaire Nathalie Arthaud, candidate pour Lutte ouvrière

Teddy Riner , judoka quintuple champion olympique et multiple champion du monde

, judoka quintuple champion olympique et multiple champion du monde Natacha Polony , candidate pour son parti "Nous sommes la France"

, candidate pour son parti "Nous sommes la France" Juan Branco , candidat pour Les Ruches

, candidat pour Les Ruches Francis Lalanne , chanteur engagé dans le mouvement des Gilets jaunes

, chanteur engagé dans le mouvement des Gilets jaunes Mira Markovic , diplômée en psychologie, cofondatrice du Parti animaliste

, diplômée en psychologie, cofondatrice du Parti animaliste Benoît Mathieu, ingénieur de formation, ancien professeur contractuel de mathématiques et candidat citoyen

ingénieur de formation, ancien professeur contractuel de mathématiques et candidat citoyen Joël Chevé , candidat pour La France adulte

, candidat pour La France adulte Jean-François Legendre , candidat pour À nous maintenant

, candidat pour À nous maintenant Erwan Rohou , candidat pour le Mouvement écologiste indépendant

, candidat pour le Mouvement écologiste indépendant Christian Collovati , candidat pour Le Peuple français

, candidat pour Le Peuple français Emmanuel Dubuisson , candidat pour La Paix pour les Français

, candidat pour La Paix pour les Français Augustin Billetdoux

Sylvain Durif