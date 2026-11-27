Qui sont les candidats à la présidentielle 2027 et surtout combien seront-ils en avril prochain ?

La liste des candidats à l'élection présidentielle de 2027 a encore évolué au mois de novembre. Le 21, François Ruffin a annoncé qu'il mettait fin à sa campagne, lui qui tentait d'incarner une alternative à Jean-Luc Mélenchon à la gauche du PS. Avant lui, Marine Tondelier, candidate déclarée des Ecologistes depuis le printemps, avait fait un pas de plus vers une alliance avec le candidat LFI. "Je suis prête, et les Ecologistes sont prêts, à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon", avait déclaré le 18 novembre la patronne du parti né des cendres d'EELV, sur France 2, créant des remous à gauche.

Un nouveau candidat à la présidentielle s'est déclaré dans l'intervalle : Dominique de Villepin a lancé sa campagne lors d'une conférence de presse à Paris le 20 novembre, assurant qu'il s'agissait d'une "décision lourde, difficile", prise avec la conscience de la "charge" qui reposera sur les épaules du prochain président. Il a rejoint un certain Teddy Riner, qui a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux et dans le Parisien dès le 9 novembre, avant de se frotter à un monde politique au moins aussi brutal que celui du judo.

Les candidats à la présidentielle 2027 sont désormais près de 40 selon notre décompte en cette fin novembre 2026, à moins de 5 mois de l'échéance. Mais il faudra pour eux se confronter à la réalité de la campagne avec sa chasse aux parrainages, financements, alliances et votes. Découvrez les portraits des principaux candidats à la présidentielle ci-dessous jusqu'à la date du premier tour, le dimanche 18 avril 2027.

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre L'ex-premier ministre, Dominique de Villepin, a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle le 20 novembre 2026. Il avait déjà formulé, vendredi 10 avril, sa volonté d'être "un candidat du rassemblement" et ce "dès le premier tour". Ex-ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, le natif de Rabat a pris le pouls du pays, semaine après semaines, en allant à la rencontre des Français avant de se dévoiler. Avec la création de son parti "La France humaniste" - dirigé par le maire UDI de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), Benoît Jimenez - il entend bien "rassembler tous les Français pour défendre la justice sociale et l'ordre républicain", comme annoncé dans les colonnes du journal Le Parisien dès juin 2025. Diplomate de formation et proche de Jacques Chirac, l'homme de 73 ans a attiré l'attention de la communauté internationale avec son discours aux Nations unies contre l'invasion en Irak. Il sera aussi ministre de l'Intérieur en 2004. Depuis peu, ses commentaires sur les crises intérieures et internationales l'ont repositionné comme un acteur crédible du débat.

​Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise Le leader historique de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, est de nouveau candidat à l'élection présidentielle. Il briguera l'Elysée pour la quatrième fois. Il a officialisé sa candidature le 3 mai dernier. "La discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat, c'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Pour être lucide, nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde (...) Face à tout ça, pour ne pas simplement réagir mais pour tenir bon, ça ne s'improvise pas", avait déclaré Jean-Luc Mélenchon sur TF1. À 74 ans, il s'agit peut-être du dernier grand combat politique de Jean-Luc Mélenchon qui tentera de briser son plafond de verre jusqu'alors, à savoir : le premier tour d'un scrutin présidentiel. En 2022, il avait récolté 22% des suffrages, arrivant à la troisième place du premier tour. Il faisait mieux que cinq ans plus tôt (19,58% des voix en 2017).

Marine Tondelier, candidate (pour l'instant) des Ecologistes pour la présidentielle 2027 Cheffe de file des Ecologistes, Marine Tondelier, 40 ans, a été officiellement désignée candidate de son parti à l'élection présidentielle à l'issue d'un conseil fédéral extraordinaire tenu le 21 septembre 2026. Un vote des adhérents écologistes a été programmé du 10 au 13 décembre pour trancher entre le maintien d'une candidature autonome ou un retrait derrière un autre candidat de gauche. Première prétendante à l'Elysée à avoir fait campagne enceinte, la candidate à la présidentielle a donné naissance à son deuxième enfant, prénommé Léon, le 18 septembre à Lens, quelques heures seulement après avoir participé à une réunion à l'Elysée sur la situation internationale. Déjà mère d'un enfant de 7 ans, elle avait annoncé sa grossesse fin mars, après avoir traversé une fausse couche et un parcours infructueux de PMA et de FIV. Créditée de 3% d'intentions de vote dans les sondages, Marine Tondelier reconnaît pâtir d'un manque de notoriété dans cette campagne qu'elle juge "impitoyable". Celle qui a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon mi-novembre, affirme discuter avec l'ensemble de ses partenaires de gauche, Raphaël Glucksmann, pour "trouver une solution" face au risque d'une absence de la gauche au second tour, tout en défendant un programme marqué par un Smic à 2 000 euros bruts, la création de 2 000 centres de santé d'ici 2030 et un "service public du post-partum".

Olivier Becht, député du Haut-Rhin L'ancien ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, nommé sous Elisabeth Borne, et député du Haut-Rhin a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle auprès de Paris Match le jeudi 24 septembre. Siégeant parmi les élus apparentés au groupe Renaissance à l'Assemblée nationale sans faire parti du camp présidentiel, Olivier Becht se réclame de "l'extrême centre", dit être "profondément réformateur" et vouloir "tout refonder". Il explique être en dehors des appareils politiques et vouloir parler à tous les Français, notamment aux "naufragés de la République qui votent pour les extrêmes". "Mon parti, ce sont les Français. Je connais ce pays, aujourd'hui bloqué, et ses habitants, après des milliers de rencontres. J'ai vingt-cinq ans de mandats locaux derrière moi ", a-t-il assuré.

François Ruffin, journaliste, député en rupture de ban avec la France insoumise Journaliste et député, en rupture de ban avec la France insoumise, François Ruffin a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2027 sous la bannière de son mouvement, Debout !. Dès novembre 2024, il évoquait cette possibilité dans Le Figaro. Pour se démarquer de ce qu’il appelle la "politique de salon", il veut faire campagne sur le terrain, en multipliant les rencontres et les débats, notamment sur les réseaux sociaux. S'il reste moins connu que Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin a multiplié les coups d'éclat médiatiques ces dernières années. Né à Calais, il a grandi à Amiens, où il a créé le journal Fakir en 1999. Après sept ans de reportages pour l’émission "Là-bas si j’y suis", il s’est fait connaître avec son documentaire "Merci patron !" sur les méthodes du groupe LVMH de Bernard Arnault, César du meilleur documentaire en 2017. Il a ensuite réalisé plusieurs films avec Gilles Perret, dont "J’veux du soleil" et "Au boulot !". Député de la Somme depuis 2017, il avait été élu avec le soutien de LFI, du PCF et des écologistes. Il a été réélu en 2022 sous l’étiquette de la Nupes, puis en 2024, de justesse, face à la candidate du RN. Écarté de la direction de LFI fin 2022, il a rompu définitivement avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne des législatives de 2024, sur fond de profond désaccord stratégique. Il siège depuis avec le groupe écologiste à l’Assemblée. La candidature de François Ruffin n'est pas définitive. Il s’est dit prêt à se retirer "si une solution se dégageait pour battre Marine Le Pen au second tour".

OUT ! François Ruffin, journaliste, député en rupture de ban avec la France insoumise Journaliste et député, en rupture de ban avec la France insoumise, François Ruffin a retiré sa candidature à la présidentielle de 2027 le 21 novembre 2026, constatant l'échec de son projet de grande primaire de la gauche. Il avait officialisé sa candidature à la présidentielle sous la bannière de son mouvement, Debout !, pour se démarquer de ce qu’il appelle la "politique de salon", et lui opposant le terrain et les réseaux sociaux. Né à Calais, François Ruffin a grandi à Amiens, où il a créé le journal Fakir en 1999. Après sept ans de reportages pour l’émission "Là-bas si j’y suis", il s’est fait connaître avec son documentaire "Merci patron !" sur les méthodes du groupe LVMH de Bernard Arnault, César du meilleur documentaire en 2017. Il a ensuite réalisé plusieurs films avec Gilles Perret, dont "J’veux du soleil" et "Au boulot !". Député de la Somme depuis 2017, il avait été élu avec le soutien de LFI, du PCF et des écologistes. Il a été réélu en 2022 sous l’étiquette de la Nupes, puis en 2024, de justesse, face à la candidate du RN. Écarté de la direction de LFI fin 2022, il a rompu définitivement avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne des législatives de 2024, sur fond de profond désaccord stratégique. Il siège depuis avec le groupe écologiste à l’Assemblée. Avant son abandon, François Ruffin s’est plusieurs fois dit prêt à se retirer "si une solution se dégageait pour battre Marine Le Pen au second tour".

Raphaël Glucksmann, président de "Place publique" Raphaël Glucksmann est le candidat du PS, mais plus largement de la gauche sociale-démocrate, à l'élection présidentielle après sa victoire à la primaire du parti à la rose. D'abord opposé à l'idée d'un scrutin préalable, l'eurodéputé a finalement accepté de participer au scrutin à condition que ce dernier soit limité à la gauche sociale démocrate. Il est sortir largement en tête du scrutin et l'a remporté dès le 1er tour avec 66 % des suffrages. Toutefois, la participation à cette primaire a été 15 fois moins important que celle de la dernière primaire en 2017. Raphaël Glucksmann a promis de travailler à l'union de la gauche en vue de la présidentielle, mais a définitivement fermé la porte à une alliance avec LFI. Lui reste donc les écologistes, les communistes et l'ensemble de l'électorat de gauche à convaincre, mais ce ne sera pas une mince affaire pour l'eurodéputé jugé trop proche de la ligne libérale macroniste.

Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France Invité aux universités d'été du Medef, le 27 août 2026, Xavier Bertrand a franchi une étape importante de sa rentrée. Interrogé lors de la tribune du Medef sur ses intentions pour la présidentielle de 2027, le président de la région Hauts-de-France a confirmé sans détour son intention de se lancer dans la course à l'Élysée. A la question : "Êtes-vous candidat ?" Il a répondu "Je le serai" sans préciser à quel moment il débuterait sa campagne. Rejetant les jeux d'alliances avec le bloc présidentiel comme avec les partis de droite traditionnels, il affirme vouloir tracer une voie indépendante, ancrée dans la réalité des territoires et l'expérience du terrain. Il a par ailleurs assuré qu'il ne voulait pas d'une primaire de la droite ou d'une primaire élargie au centre, parlant de celle organisée il y a 5 ans comme d'une "connerie".