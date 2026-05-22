Candidats à la présidentielle 2027 : qui se présente ? La liste complète des prétendants

Une dizaine de candidats a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027. D'autres ténors ne devraient plus tarder à se positionner sur la ligne de départ. Tour d'horizon.

Les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2027 sont déjà nombreux sur la ligne de départ. Pour d'autres, si la motivation ne manque pas, ils n'ont pas encore décidé d'officialiser leur candidature pour le scrutin suprême. Dans certains cas, les personnalités politiques conditionnent leur participation à une primaire au sein de leur famille politique, ou bien plus largement de leur côté de l'échiquier politique, c'est par exemple le cas de plusieurs candidats potentiels à gauche. Pour d'autres, la décision de faire cavalier seul prédomine, refusant catégoriquement de se frotter aux votes d'une éventuelle primaire.

Alors, qui pourrait bien succéder à Emmanuel Macron ? À onze mois du scrutin, des profils diamétralement opposés se font déjà face. Certains promettent une rupture totale avec le macronisme, quand d'autres pourraient avoir bien du mal à s'en défaire, ayant côtoyé de très près le chef de l'Etat et ayant bénéficié de portefeuilles de premier plan dans les dernières équipes gouvernementales.

Les candidats déclarés à l'élection présidentielle 2027

À un peu moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, ils sont une petite dizaine à avoir officiellement acté leur candidature pour tenter de succéder à l'actuel chef de l'Etat, Emmanuel Macron en place à l'Elysée depuis 2017. Si la lutte fait rage du côté des candidats du centre-droit, un seul homme semble capter toute l'attention à gauche parmi les candidats déclarés. À l'extrême droite, plusieurs habitués du rendez-vous présidentiel sont à nouveau sur la ligne de départ.

Edouard Philippe, maire du Havre, président d'Horizons

Candidat déjà déclaré pour 2027, Edouard Philippe affine désormais sa stratégie pour parvenir à son objectif. Bien placé dans les sondages, régulièrement en deuxième position derrière Jordan Bardella, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron pourrait faire office de "vote utile" en cas de second tour potentiel entre le RN et LFI. Ces dernières semaines, il a en tout cas désigné la formation lepéniste comme son principal adversaire. "C'est la première élection présidentielle où la question est de savoir non pas qui battra le RN au second tour, mais qui peut le battre tout court", juge Christophe Béchu, l'un de ses proches et co-directeur de campagne.

"Pas de paillettes, mais Edouard passe la seconde !" se réjouit un de ses amis dans les colonnes de Franceinfo. Seule ombre au tableau : le PNF a annoncé mardi 19 mai qu'un juge d'instruction va enquêter sur lui, pour des soupçons de détournement de fonds publics ou encore favoritisme au Havre. Celui qui figure parmi les personnalités politiques préférées des Français pourrait en pâtir dans les sondages, voire pire si les faits étaient confirmés par l'enquête.

Bruno Retailleau, président du parti "Les Républicains"

Bruno Retailleau est officiellement le candidat de LR, les militants ayant voté pour son intronisation directe pour qu'il soit le porte étendard du parti, sans passer par l'organisation d'une primaire. À la peine dans les sondages, il tente de mobiliser à droite sur des thèmes qui lui sont chers : le régalien et l'immigration. Une stratégie qui pourrait ne pas être suffisante face à l'abondance de candidats potentiels de centre-droit pour 2027.

" Je ne veux pas être président de la République par obsession du pouvoir mais par sens du devoir", avait-il déclaré en février. Bruno Retailleau a promis, de "soumettre directement par référendum plusieurs grands textes de loi" s'il était élu, en particulier pour "réduire drastiquement l'immigration". "On ne doit plus gouverner contre le peuple", a-t-il lâché.

David Lisnard, maire de Cannes, président de "Nouvelle Energie"

David Lisnard a quitté formellement Les Républicains (LR) et a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle, mardi 31 mars. Celui qui défend une ligne libérale est désormais pleinement engagé dans la course pour 2027. " Je suis candidat" à la prochaine présidentielle, a donc annoncé le maire réélu de Cannes, défendant son "projet", sur lequel il travaille "depuis des mois et des mois" avec Nouvelle Energie, son propre mouvement, "un projet libéral, sécuritaire, éducatif et scientifique", a-t-il indiqué.

David Lisnard a reçu le soutien d'Eric Ciotti, l'ex-patron de LR qui s'est allié au Rassemblement national pour conquérir la mairie de Nice. Ravi que l'édile de Cannes ait choisi de quitter le "Titanic LR", le député des Alpes-Maritimes l'a d'ailleurs invité à le rejoindre pour sortir de son "isolement". Ses positions tranchées pourraient séduire un électorat conservateur à droite et causer du tort à Bruno Retailleau.

Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, ancien Premier ministre

Au même titre qu'Edouard Philippe, Bruno Retailleau ou David Lisnard, Gabriel Attal pourrait être celui en capacité de rassembler du centre jusqu'à une certaine frange de la droite lors de la prochaine élection présidentielle. L'ex-Premier ministre d'Emmanuel Macron a annoncé officiellement sa candidature pour 2027 le vendredi 22 mai depuis Mur-en-Barrez, en Aveyron, lors d'un débat citoyen organisé sur la place du village.

"Le meilleur est devant nous. Un pays qui est uni, rassemblé, apaisé, un pays comme la France, a ses plus belles pages à écrire. On est le pays de l'avenir (...) On peut avoir des vies meilleures, à condition de s'en donner les moyens", a-t-il affirmé. "C'est parce que j'aime profondément la France et les Français, que j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République", a conclu l'homme de 37 ans. Il sera donc sur la ligne de départ pour 2027, avec la ferme intention d'imiter celui qui l'a lancé dans grand bain de la politique, Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise

Le leader historique de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, est de nouveau candidat à l'élection présidentielle. Il briguera l'Elysée pour la quatrième fois. Il a officialisé sa candidature le 3 mai dernier. "La discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat, c'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Pour être lucide, nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde (...) Face à tout ça, pour ne pas simplement réagir mais pour tenir bon, ça ne s'improvise pas", avait déclaré Jean-Luc Mélenchon sur TF1.

À 74 ans, il s'agit peut-être du dernier grand combat politique de Jean-Luc Mélenchon qui tentera de briser son plafond de verre jusqu'alors, à savoir : le premier tour d'un scrutin présidentiel. En 2022, il avait récolté 22% des suffrages, arrivant à la troisième place du premier tour. Il faisait mieux que cinq ans plus tôt (19,58% des voix en 2017).

Autres candidats déclarés à l'extrême droite

Nicolas Dupont-Aignan, maire de Yerres (Essonne), président de Debout la France ;

François Asselineau, ancien conseiller de Paris ;

Floriant Philippot, président du parti Les Patriotes.

Autre candidat déclaré à gauche

Jérôme Guedj, député de l'Essonne.

Clara Egger, dirigeante de Solution démocratique.

Les candidats probables pour 2027

S'ils ne sont pas officiellement candidats, ces gros poissons de la politique y songent fortement et leur annonce pourrait intervenir dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Pour le Rassemblement national (RN), la désignation de son candidat devra attendre le début du mois de juillet, un épisode lié aux déboires judiciaires de sa cheffe de file historique dans le procès des assistants parlementaires du FN. À gauche, plusieurs profils semblent en capacité de rassembler et de représenter la sociale-démocratie. Enfin, un ex-Premier ministre, très présents dans les médias depuis plusieurs mois tente de s'immiscer dans cette lutte de tous les instants.

Marine Le Pen, députée Rassemblement national du Pas-de-Calais

La cour d'appel de Paris rendra son verdict dans l'affaire des assistants parlementaires du FN (ex-RN) le 7 juillet, pouvant acter l'inéligibilité de Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle. En cas d'inéligibilité de la leader historique et multiple candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, le Rassemblement national sera contraint de nommer un nouveau chef de file. Si Jordan Bardella part en pôle position, rien n'est encore officialisé.

Vendredi 22 mai 2026, elle a assuré qu'elle "fera la campagne" de Jordan Bardella en cas d'empêchement judiciaire et confirmé qu'elle ne sera pas sa Première ministre s'il est élu président. "Je ne me suis pas jamais battue pour moi-même, je me bats pour des idées. Il ne s'agit pas de dire que je vais arrêter de combattre au motif que ce n'est pas moi la candidate", a-t-elle également lâché.

Jordan Bardella, président du Rassemblement national

Le poulain de Marine Le Pen devrait, sauf séisme dans la maison à la flamme, reprendre le flambeau et se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le 8 mai dernier, il a exhorté ce ses troupes à "ne pas reporter à plus tard" le "combat pour la France" car "il n'y a pas d'autre option que la victoire" pour la présidentielle de 2027.

"L'Histoire, nous le savons, nous place tôt ou tard devant un choix décisif, celui du sursaut et du redressement ou alors celui de la faillite et de l'abandon", a-t-il ajouté, conforté par les derniers sondages d'opinion qui le placent loin en tête des intentions de vote pour le premier tour, autour de 34%, loin devant des profils comme Edouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, ou l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Eric Zemmour, fondateur de Reconquête!

Eric Zemmour à nouveau candidat après 2022 ? C'est très probable, même si rien n'a encore été officialisé. Le président de Reconquête!, qui publie une réédition de son best-seller "Le Suicide français", multiplie les interventions médiatiques pour occuper l'espace avant une potentielle annonce. Arrivé à la quatrième place de la dernière présidentielle en récoltant 7% des suffrages, il a été plutôt éclipsé par sa compagne Sarah Knafo ces derniers mois, récente candidate à la mairie de Paris.

Interrogé sur ses ambitions au micro d'Europe 1 le 19 mai, l'ex-journaliste et conservateur s'est montré assez clair : "pour la présidentielle, nous verrons. J'ai déjà été candidat en 2022. J'ai pensé que je ne pouvais pas rester spectateur dans une situation si tragique. Une déclaration de candidature, il ne faut pas la rater", a-t-il lancé.

François Hollande, député de Corrèze, ancien président

S'il n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027, l'ancien chef de l'Etat, François Hollande, n'a jamais été aussi proche d'un come back. Mercredi 15 avril, l'ex-chef de l'Etat a posé des jalons. "Comment être utile aujourd'hui ? En me préparant", a-t-il lâché dans les colonnes de Marianne. Il glisse même avoir "une différence avec les autres" : "J'ai déjà été président et je n'ai pas été candidat à ma propre succession en 2017. Je n'entretiens pas de relation passionnelle avec le pouvoir, mais avec la France", assure l'homme de 71 ans.

Ex-président de la République de 2012 à 2017, le député de la Corrèze pourrait donc se laisser tenter par une nouvelle candidature à l'élection suprême. À gauche, le patron du PS, Olivier Faure, souhaite l'organisation d'une primaire hors LFI, dont il se verrait bien être le représentant en vue de la course à l'Elysée, ce qui n'arrangerait pas les affaires de François Hollande. Dans cette configuration, difficile de le voir griller la politesse à Olivier Faure et l'emporter. François Hollande pourrait également décider de ne pas y participer et de se lancer seul.

Bernard Cazeneuve, président de "La Convention", ancien Premier ministre

"Je suis prêt à être candidat en 2027", a déclaré Bernard Cazeneuve dans un entretien exclusif accordé au Figaro, mardi 28 avril. À un an de la prochaine élection présidentielle, l'ancien Premier ministre juge "urgent" de "dégager une solution qui évite le RN et sorte la France de ses difficultés", pour justifier sa candidature. Il fait partie des quelques candidats sociaux-démocrates affichés ou potentiels à la prochaine présidentielle. Des profils capables de rassembler, au-delà de la gauche, mais qui marquent une certaine rupture avec La France insoumise (LFI).

Ministre délégué aux Affaires européennes, délégué au Budget, ministre de l'Intérieur puis locataire de Matignon cinq mois durant sous la présidence de François Hollande, l'homme de 62 ans envisage désormais un nouveau tournant dans sa carrière politique. Aujourd'hui, il assure être à la tâche. Son "programme est totalement prêt" et sera présenté dans les prochaines semaines, assure-t-il. "Nous sommes prêts sur le fond et nous allons désormais décliner la direction, les chantiers", promet-il.

Raphaël Glucksmann, député européen, président de "Place publique"

Raphaël Glucksmann est fermement opposé à une primaire à gauche. À un an de l'élection présidentielle 2027, le dirigeant de Place publique a réaffirmé sa position, jeudi 23 avril 2026 au matin, sur le plateau de l'émission Bonjour ! La Matinale TF1. "C'est une décision mûrement réfléchie et totalement irrévocable", a-t-il insisté. "Il n'y a pas de possibilité d'alliances ou de primaires avec La France insoumise, pas parce que c'est des égos, mais parce que c'est des lignes politiques différentes", martèle ce défenseur d'une gauche sociale-démocrate.

Quoi qu'il en soit, en refusant toute primaire à gauche, Raphaël Glucksmann, qui n'a pas encore officialisé sa candidature à l'élection présidentielle 2027, rejoint l'avis de plusieurs personnalités de gauche, dont un certain... Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le socialiste Jérôme Guedj sur l'opposition à une primaire.

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre

L'ex-premier ministre, Dominique de Villepin, a formulé, vendredi 10 avril, sa volonté d'être "un candidat du rassemblement" à la présidentielle de 2027, et ce "dès le premier tour", sans pour autant officialiser sa candidature. Selon lui, il y a "un moment" pour se déclarer, citant le général de Gaulle : "Il faut à la fois des circonstances et une rencontre". Ex-ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, le natif de Rabat prend le pouls du pays, semaine après semaines, en allant à la rencontre des Français mais sans se dévoiler totalement.

Avec la création de son parti "La France humaniste" - dirigé par le maire UDI de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), Benoît Jimenez - il entend bien "rassembler tous les Français pour défendre la justice sociale et l'ordre républicain", comme annoncé dans les colonnes du journal Le Parisien en juin 2025. Diplomate de formation et proche de Jacques Chirac, l'homme de 71 ans attire l'attention de la communauté internationale avec son discours aux Nations unies contre l'invasion en Irak. Ministre de l'Intérieur en 2004. Depuis peu, ses commentaires sur les crises intérieures et internationales l'ont repositionné comme un acteur crédible du débat.

Autres candidats probables du centre et de la droite

Gérald Darmanin, ministre de la Justice ;

Aurore Bergé, ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes ;

Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France.

Autres candidats probables à gauche

Dans le cadre d'une primaire - François Ruffin, Député, fondateur de Debout ! ;

Dans le cadre d'une primaire - Marine Tondelier, Secrétaire nationale des Ecologistes ;

Dans le cadre d'une primaire - Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis ;

Dans le cadre d'une primaire - Delphine Batho, Présidente de Génération écologie ;

Fabien Roussel, dirigeant du Parti communiste français.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite.