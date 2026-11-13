Candidats à la présidentielle 2027 : qui sont les candidats déclarés et pressentis ? Découvrez la liste à jour

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027 s'allonge semaine après semaine. Près de quarante prétendants ont officialisé leur candidature et d'autres noms de personnalités politiques ou issues de la société civile peuvent encore s'ajouter à la liste.

Près d'une quarantaine de candidats sont en lice pour l'élection présidentielle 2027 à ce jour et si la plupart sont des personnalités politiques aux ambitions connues, d'autres ont créé la surprise en se lançant dans la course. C'est le cas de certaines personnalités issues de la société civile comme Teddy Riner qui a annoncé être candidat à la présidentielle le lundi 9 novembre. Le judoka, qui a plusieurs fois pris la parole publiquement pour prendre position dans le débat politique se lance dans le grand bain sans parti et sans soutien politique de poids.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027 est loin d'être définitive et pourrait réserver d'autres surprises d'ici mars 2027 et la date limite du dépôt des candidatures. Parmi tous les candidats déclarés, plusieurs pourraient être écartés faute d'avoir recueilli les 500 parrainages nécessaires ou d'avoir été validée par le Conseil constitutionnel. Tour d'horizon des prétendants à l'élection présidentielle.

Eric Zemmour, fondateur de Reconquête! Eric Zemmour a annoncé être candidat à la présidentielle de 2027, cinq ans après sa première tentative. Il a officialisé sa candidature le 17 septembre sur BFMTV faisant taire les rumeurs sur une possible entrée en course de Sarah Knafo, sa compagne et unique eurodéputée de Reconquête. L'ancien journaliste conservateur se faisait discret ses derniers mois et avait laissé la place à sa compagne qui briguait la maire de Paris, mais il est décidé à revenir sur le devant de la scène pour défendre la même ligne d'extrême droite qu'en 2022 avec laquelle il avait obtenu 7% des suffrages et était arrivé en la quatrième position.

Teddy Riner, judoka quintuple champion olympique et multiple champion du monde Teddy Riner a annoncé être candidat à l'élection présidentielle 2027 ce lundi 9 novembre dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Le judoka a indiqué réfléchir à sa candidature depuis les Jeux olympiques de Paris 2024 et s'être préparé sur le terrain, auprès de conseils d'hommes d'Etat. L'automne 2026 a été l'élément déclencheur, pas précisément "la colère, l'inquiétude et le sentiment que personne n'y répond". Il dit vouloir être "le président qui réconcilie et qui fédère" face à la "fracture importante" que vit la France. "Je ne vois aucun candidat proposer quelque chose de crédible et juste pouvant rassembler les Français, plutôt que de les diviser. Il n'y a personne qui porte un réel et sincère espoir aujourd'hui", a-t-il indiqué au Parisien. Le judoka se dit confiant sur ses chance, mais les résultats des sondages les testant - remontant à 2025 - sont peu encourageants. Si l'un d'eau créditait Teddy Riner d'un potentiel électoral de 18 %, un autre le créditait de seulement 3 % d'intentions de vote.

Olivier Becht, député du Haut-Rhin L'ancien ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, nommé sous Elisabeth Borne, et député du Haut-Rhin a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle auprès de Paris Match le jeudi 24 septembre. Siégeant parmi les élus apparentés au groupe Renaissance à l'Assemblée nationale sans faire parti du camp présidentiel, Olivier Becht se réclame de "l'extrême centre", dit être "profondément réformateur" et vouloir "tout refonder". Il explique être en dehors des appareils politiques et vouloir parler à tous les Français, notamment aux "naufragés de la République qui votent pour les extrêmes". "Mon parti, ce sont les Français. Je connais ce pays, aujourd'hui bloqué, et ses habitants, après des milliers de rencontres. J'ai vingt-cinq ans de mandats locaux derrière moi ", a-t-il assuré.

François Hollande, député de Corrèze, ancien président de la République S'il n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027, l'ancien chef de l'Etat, François Hollande, n'a jamais été aussi proche d'un come back. Mercredi 15 avril, l'ex-chef de l'Etat a posé des jalons. "Comment être utile aujourd'hui ? En me préparant", a-t-il lâché dans les colonnes de Marianne. Il glisse même avoir "une différence avec les autres" : "J'ai déjà été président et je n'ai pas été candidat à ma propre succession en 2017. Je n'entretiens pas de relation passionnelle avec le pouvoir, mais avec la France", assure l'homme de 71 ans. Ex-président de la République de 2012 à 2017, le député de la Corrèze pourrait donc se laisser tenter par une nouvelle candidature à l'élection suprême. À gauche, le patron du PS, Olivier Faure, souhaite l'organisation d'une primaire hors LFI, dont il se verrait bien être le représentant en vue de la course à l'Elysée, ce qui n'arrangerait pas les affaires de François Hollande. Dans cette configuration, difficile de le voir griller la politesse à Olivier Faure et l'emporter. François Hollande pourrait également décider de ne pas y participer et de se lancer seul.

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre L'ex-premier ministre, Dominique de Villepin, a formulé, vendredi 10 avril, sa volonté d'être "un candidat du rassemblement" à la présidentielle de 2027, et ce "dès le premier tour", sans pour autant officialiser sa candidature. Selon lui, il y a "un moment" pour se déclarer, citant le général de Gaulle : "Il faut à la fois des circonstances et une rencontre". Ex-ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, le natif de Rabat prend le pouls du pays, semaine après semaines, en allant à la rencontre des Français mais sans se dévoiler totalement. Avec la création de son parti "La France humaniste" - dirigé par le maire UDI de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), Benoît Jimenez - il entend bien "rassembler tous les Français pour défendre la justice sociale et l'ordre républicain", comme annoncé dans les colonnes du journal Le Parisien en juin 2025. Diplomate de formation et proche de Jacques Chirac, l'homme de 71 ans attire l'attention de la communauté internationale avec son discours aux Nations unies contre l'invasion en Irak. Ministre de l'Intérieur en 2004. Depuis peu, ses commentaires sur les crises intérieures et internationales l'ont repositionné comme un acteur crédible du débat.