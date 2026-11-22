Un candidat à l'élection présidentielle se déclaré, un autre se retire... Qui sont les candidats à la présidentielle 2027 et surtout combien seront-ils en avril prochain ?

Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

La liste des candidats à l'élection présidentielle de 2027 bouge depuis quelques jours. Ce samedi 21 novembre, François Ruffin a annoncé qu'il mettait fin à sa campagne, lui qui tentait d'incarner une alternative à Jean-Luc Mélenchon à la gauche du PS. Le député de la Somme, qui défendait par ailleurs l'idée d'une primaire allant de Poutou à Hollande, a expliqué prendre acte de l'impasse de sa campagne, n'ayant pas réussi à imposer cette grande primaire de toute la gauche qu'il appelait de ses voeux. Celui qui stagnait entre 1 et 3 % des intentions de vote jusqu'ici ne se rallie à aucun candidat à ce stade. Il avait déjà évoqué le 6 novembre un possible retrait si cela permettait de faire barrage à Marine Le Pen au second tour.

Et il se pourrait que la liste des candidats à la présidentielle continue à se réduire. Candidate déclarée des Ecologistes depuis le printemps, Marine Tondelier a, de son côté, fait un pas de plus vers une alliance avec le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon. "Je suis prête, et les Ecologistes sont prêts, à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon", a déclaré mercredi la patronne du parti né des cendres d'EELV, sur le plateau du 20 Heures de France 2. Une proposition qui a fait réagir à gauche, Raphaël Glucksmann déplorant qu'en choisissant Mélenchon, Tondelier "tourne le dos" à la "tradition pro-européenne des écologistes".

Un nouveau candidat à la présidentielle cette semaine

Il y a tout de même de nouveaux candidats à l'élection, en tout cas un nouveau. Ce vendredi, depuis la maison de l'Amérique latine, à Paris, Dominique de Villepin a pour sa part lancé sa campagne. "Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027", a annoncé l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac lors d'une conférence de presse. A 73 ans, il a assuré qu'il s'agissait d'une "décision lourde, difficile", prise avec la conscience de la "charge" qui reposera sur les épaules du prochain président. Lors d'un long discours, Dominique de Villepin a dressé le portrait d'une France en péril et d'une démocratie "en panne" et a désigné ses adversaires : le Rassemblement national et son "héritage" de racisme et d'antisémitisme, les macronistes qui ont "monté les Français les uns contre les autres" et La France insoumise avec son "goût de cliver en permanence".

Les candidats à la présidentielle 2027 sont désormais près de 40 selon notre décompte en cette mi-novembre 2026, à moins de 5 mois de l'échéance. Mais comme Dominique de Villepin, il faudra pour eux se confronter à la réalité de la campagne avec sa chasse aux parrainages, financements, alliances et votes. Découvrez les portraits des principaux candidats à la présidentielle ci-dessous jusqu'à la date du premier tour, le dimanche 18 avril 2027.

OUT ! François Ruffin, journaliste, député en rupture de ban avec la France insoumise Journaliste et député, en rupture de ban avec la France insoumise, François Ruffin a retiré sa candidature à la présidentielle de 2027 le 21 novembre 2026, constatant l'échec de son projet de grande primaire de la gauche. Il avait officialisé sa candidature à la présidentielle sous la bannière de son mouvement, Debout !, pour se démarquer de ce qu’il appelle la "politique de salon", et lui opposant le terrain et les réseaux sociaux. Né à Calais, François Ruffin a grandi à Amiens, où il a créé le journal Fakir en 1999. Après sept ans de reportages pour l’émission "Là-bas si j’y suis", il s’est fait connaître avec son documentaire "Merci patron !" sur les méthodes du groupe LVMH de Bernard Arnault, César du meilleur documentaire en 2017. Il a ensuite réalisé plusieurs films avec Gilles Perret, dont "J’veux du soleil" et "Au boulot !". Député de la Somme depuis 2017, il avait été élu avec le soutien de LFI, du PCF et des écologistes. Il a été réélu en 2022 sous l’étiquette de la Nupes, puis en 2024, de justesse, face à la candidate du RN. Écarté de la direction de LFI fin 2022, il a rompu définitivement avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne des législatives de 2024, sur fond de profond désaccord stratégique. Il siège depuis avec le groupe écologiste à l’Assemblée. Avant son abandon, François Ruffin s’est plusieurs fois dit prêt à se retirer "si une solution se dégageait pour battre Marine Le Pen au second tour".

Lire aussi

La liste des candidats à l'élection présidentielle reste provisoire puisque seule la validation des 500 parrainages par le Conseil constitutionnel, attendue au plus tard le 12 mars 2027, permettra d'arrêter officiellement les noms retenus pour le premier tour du 18 avril. Le Rassemblement national avec Marine Le Pen, La France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, ou Les Républicains avec Bruno Retailleau, ont déjà désigné leur champion, tandis que la gauche sociale-démocrate a tranché via une primaire remportée par Raphaël Glucksmann. La question d'une primaire de la droite et du centre entre Edouard Philippe (qui a opposé un non catégorique), Gabriel Attal, David Lisnard et le même Retailleau continue de faire débat.

Candidate favorite dans les sondages à la présidentielle, Marine Le Pen domine les études d'opinion à ce stade, malgré l'incertitude persistante liée à sa condamnation en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, désormais soumise à un pourvoi en cassation. Jean-Luc Mélenchon, qui brigue l'Elysée pour la quatrième fois sous les couleurs de La France insoumise, apparaît comme le mieux placé pour la retrouver au second tour. Du côté du centre et de la droite, Edouard Philippe reste la personnalité la mieux placée dans les intentions de vote, devançant Gabriel Attal, Bruno Retailleau ou encore David Lisnard, sans qu'aucune union ne se dessine clairement entre eux. D'autres prétendants, comme Raphaël Glucksmann pour la gauche sociale-démocrate, ou Fabien Roussel pour les communistes, restent crédités de scores plus modestes mais entendent peser sur la campagne.

Edouard Philippe , président d'Horizons

, président d'Horizons Gabriel Attal , secrétaire général de Renaissance

, secrétaire général de Renaissance Bruno Retailleau , président du parti "Les Républicains"

, président du parti "Les Républicains" David Lisnard , président de "Nouvelle Energie"

, président de "Nouvelle Energie" Dominique de Villepin , ancien Premier ministre

, ancien Premier ministre Xavier Bertrand , président des Hauts-de-France

, président des Hauts-de-France Olivier Becht, député du Haut-Rhin

Raphaël Glucksmann , président de "Place publique"

, président de "Place publique" Bernard Cazeneuve , président de "La Convention"

, président de "La Convention" Fabien Roussel, président du Parti Communiste français

président du Parti Communiste français Marine Tondelier , présidente du parti Les Ecologistes

, présidente du parti Les Ecologistes Karim Bouamrane , maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)

, maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Delphine Batho , présidente du parti Génération écologie

, présidente du parti Génération écologie Antoine Mikolajczak , candidat pour le parti Equinoxe

, candidat pour le parti Equinoxe Clara Egger , candidate pour Solution démocratique

, candidate pour Solution démocratique Manolo Mlekuz, candidat pour Trajectoire

Marine Le Pen , cheffe de file du Rassemblement national à l'Assemblée

, cheffe de file du Rassemblement national à l'Assemblée Eric Zemmour , fondateur de Reconquête!

, fondateur de Reconquête! Florian Philippot , président du parti Les Patriotes ;

, président du parti Les Patriotes ; François Asselineau , ancien conseiller de Paris ;

, ancien conseiller de Paris ; Nicolas Dupont-Aignan, maire de Yerres (Essonne), président de Debout la France.

​Jean-Luc Mélenchon , fondateur de La France insoumise

, fondateur de La France insoumise Anasse Kazib , candidat pour Révolution permanente

, candidat pour Révolution permanente Selma Labib , candidate pour NPA-Révolutionnaire

, candidate pour NPA-Révolutionnaire Nathalie Arthaud, candidate pour Lutte ouvrière

Teddy Riner , judoka quintuple champion olympique et multiple champion du monde

, judoka quintuple champion olympique et multiple champion du monde Natacha Polony , candidate pour son parti "Nous sommes la France"

, candidate pour son parti "Nous sommes la France" Juan Branco , candidat pour Les Ruches

, candidat pour Les Ruches Francis Lalanne , chanteur engagé dans le mouvement des Gilets jaunes

, chanteur engagé dans le mouvement des Gilets jaunes Mira Markovic , diplômée en psychologie, cofondatrice du Parti animaliste

, diplômée en psychologie, cofondatrice du Parti animaliste Benoît Mathieu, ingénieur de formation, ancien professeur contractuel de mathématiques et candidat citoyen

ingénieur de formation, ancien professeur contractuel de mathématiques et candidat citoyen Joël Chevé , candidat pour La France adulte

, candidat pour La France adulte Jean-François Legendre , candidat pour À nous maintenant

, candidat pour À nous maintenant Erwan Rohou , candidat pour le Mouvement écologiste indépendant

, candidat pour le Mouvement écologiste indépendant Christian Collovati , candidat pour Le Peuple français

, candidat pour Le Peuple français Emmanuel Dubuisson , candidat pour La Paix pour les Français

, candidat pour La Paix pour les Français Augustin Billetdoux

Sylvain Durif