Perquisition à l'Élysée : que cherchait la police ? Emmanuel Macron est-il ciblé par l'enquête ?

Une perquisition a été menée ce jeudi 21 mai au palais de l'Élysée dans le cadre d'une enquête sur l'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon. Que sait-on ?

Perquisition à l'Élysée. Ce jeudi 21 mai, deux juges d'instruction du pôle financier de Paris se sont rendus au palais présidentiel pour procéder à une perquisition dans le cadre des investigations sur l'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon, a révélé Le Monde. Une information depuis confirmée par le Parquet national financier (PNF). Concrètement, les juges s'intéressent aux conditions d'attribution de différents marchés publics à la société Shortcut Events.

Selon les révélations du Canard enchaîné, qui avait révélé l'affaire, la justice s'interroge sur le choix de cette société pour organiser les cérémonies d'entrée au Panthéon, et ce, entre 2002 et 2024, soit durant vingt-deux ans. Petit détail et pas des moindres : chaque panthéonisation aurait été facturée à Shortcut Events "autour de deux millions d'euros".

Une première tentative de perquisition en avril

Une information judiciaire a été ouverte en octobre 2025 pour "favoritisme, prise illégale d'intérêt, corruption et trafic d'influence". Avant la perquisition de jeudi, une première tentative avait déjà eu lieu le 14 avril dernier. À l'époque, les enquêteurs et magistrats du Parquet national financier n'avaient toutefois pas pu accéder au palais. Le procureur de la République financier, Pascal Prache, avait expliqué dans un communiqué que les enquêteurs s'étaient vus opposer "une analyse selon laquelle l'article 67 de la Constitution emporterait l'inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République".

Mais un mois plus tard, la justice semble avoir obtenu gain de cause. "S'agissant d'une procédure qui ne vise pas le président de la République", Emmanuel Macron, "et considérant que les garanties étaient réunies pour permettre le respect de l'article 67 de la Constitution et le secret de la défense nationale, la Présidence a permis aux magistrats de procéder aux actes qu'ils sollicitaient", a justifié le palais de l'Élysée ce vendredi auprès de l'AFP, dont Le Monde se fait notamment l'écho.