Charles Alloncle et Paris Match : tout comprendre à la polémique autour du député ?

Charles Alloncle, dans la tourmente ? À la suite de la publication des photos de "Paris Match", le député d'extrême droite est soupçonné d'avoir embauché sa compagne. Ce qui est contraire à la loi.

Des photos embarrassantes pour le député UDR ? Paris Match a dévoilé ce jeudi 21 mai au soir sur son site des photos du député Union des droites (UDR), Charles Alloncle. Récemment très médiatisé car il est le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Sur les photos publiées par Paris Match, il apparaît au côté d'une femme dans ce qui semble être "un moment de détente". Or, il s'avère que cette dernière n'est autre que sa collaboratrice parlementaire à l'Assemblée. Problème : depuis 2017, la loi pour la confiance dans la vie politique interdit à un parlementaire "d'employer" "son "conjoint, partenaire lié par un PACS ou un concubin", comme le souligne aussi le média BFMTV.

Après la publication des photos, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a saisi le déontologue de l'Assemblée nationale "pour procéder à des vérifications", selon une information révélée par Le Parisien.

Charles Alloncle se défend

Comme l'explique le Libération, Charles Alloncle a regretté que ces "photos volées jettent en pâture une femme sans aucune forme de contradictoire". Il assure que des photographes le suivent dans tous ses déplacements "depuis plusieurs semaines, plusieurs mois (...) jusqu'à la porte" de son domicile. Charles Alloncle affirme qu'il n'a pas été prévenu par le magazine de la publication des clichés, et dit vouloir "attaquer en justice" et "faire condamner lourdement et rapidement ce type de méthodes".

Cependant, il n'en dit pas plus sur sa relation avec Shéhérazade Khandani. Il assure simplement qu'elle "n'a rien à voir avec ce que la loi interdit". Selon Mediapart, la principale intéressée dément être "en concubinage" avec l'élu UDR, Charles Alloncle. Elle dénonce de son côté, "des photos volées", un malaise s'est installé au sein du groupe UDR à l'Assemblée.

Pourquoi Charles Alloncle est il reconnu ?

Comme l'explique encore BFMTV, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public avait été lancée à la suite de la polémique autour des deux journalistes du service public Thomas Legrand et Patrick Cohen. Les deux journalistes étaient accusés de connivence avec les socialistes pour faire perdre Rachida Dati aux municipales à Paris. Une vidéo filmée à leur insu avec des responsables du PS avait été diffusée.

Au cours de la commission d'enquête, les échanges avaient souvent été intenses entre le président de la commission d'enquête Jérémie Patrier-Leitus (Horizons) et Charles Alloncle. Plusieurs fois, le député Horizons avait accusé son collègue de transformer les auditions "en tribunal médiatique".

Charles Alloncles a récemment déposé une proposition de loi pour "prévenir les conflits d'intérêt" pour les dirigeants de l'audiovisuel public. Charles Alloncle la défendra en juin lors de la niche parlementaire de l'UDR qui donne la main pendant une journée à son groupe sur l'agenda de l'Assemblée.