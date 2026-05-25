Mort de Béatrice Bellamy : quelle maladie a emporté la députée de 59 ans ?

Béatrice Bellamy, députée Horizons de Vendée, est décédée à l'âge de 59 ans, dimanche 24 mai, des suites d'un cancer, a annoncé ce lundi son équipe parlementaire.

La députée Horizons de Vendée Béatrice Bellamy est morte dimanche 24 mai. Elle luttait contre un cancer. L'annonce de son décès a été faite par son équipe parlementaire ce lundi. Elle avait 59 ans. "Depuis quelques semaines, le cancer, qui s'était dans un premier temps tapi dans l'ombre, a refait son apparition pour ne plus cesser de s'aggraver", ont écrit ses collaborateurs dans un communiqué que BFMTV a pu consulter. "Malgré la force de vivre de Béatrice et son combat acharné, la maladie l'a arrachée à sa famille et à ses amis", ajoute le communiqué.

Béatrice Bellamy est décédée "chez elle, entourée de ses plus proches", à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Comme le raconte le média local ICI, Béatrice Bellamy est née à Nantes (Loire-Atlantique), mais a grandi à Cugand (Vendée) où elle est devenue conseillère municipale pour la première fois en 2014. Elle n'avait alors que 23 ans. Sa première tentative avait échoué en 2008, mais elle a ensuite été reconduite à chaque élection. En juin 2022, elle est élue dans la 2e circonscription de Vendée.

Fille d'un médecin généraliste et d'une infirmière, Béatrice Bellamy elle-même mère de deux garçons, a travaillé chez le géant pharmaceutique Sanofi en tant que directrice régionale en parallèle de ses mandats. L'élue a d'ailleurs allié son engagement politique avec celui pour la santé en créant la course Joséphine organisée au profit de la lutter contre le cancer du sein.

Des personnalités politiques lui rendent hommage

Depuis l'annonce de la mort de Béatrice Bellamy, plusieurs personnalités politiques lui ont rendu hommage, notamment sur les réseaux sociaux, comme le souligne L'Éveil de la Haute-Loire. À commencer par Édouard Philippe, président fondateur du parti Horizons dont la députée était issue : "C'est avec une tristesse immense que j'ai appris le décès de Béatrice Bellamy, députée de la Vendée. Notre pays perd une députée courageuse, aussi bienveillante avec ses concitoyens qu'opiniâtre lorsqu'un combat politique valait la peine d'être mené", écrit le fondateur d'Horizons et ex-Premier ministre Edouard Philippe sur X.

L'ancien Premier ministre Michel Barnier s'est aussi exprimé sur X. Il a écrit son "émotion" pour une "Active députée de Vendée, elle était engagée avec courage notamment sur les enjeux de prévention pour la santé et par le sport", souligne-t-il. Par ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet lui rend aussi hommage sur X. "J'apprends avec une profonde tristesse le décès de Béatrice Bellamy, députée de la Vendée. La représentation nationale perd l'une des siennes", a écrit la députée.

Enfin, la députée écologiste des Hauts-de-Seine, Sabrina Sebaihi parle "d'une collègue investie, sérieuse et profondément engagée dans ce travail au service de la vérité et de la parole des victimes. Dans le travail parlementaire, il y a parfois des rencontres qui dépassent les clivages et laissent un souvenir sincère. Celle-ci en fait partie".