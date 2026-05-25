Présidentielle 2027 : entre Attal et Philippe, Macron a une préférence

Les candidatures à la présidentielle 2027 se multiplient avec l'entrée en jeu d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Lequel des deux anciens Premiers ministres part avec le soutien du chef de l'État ?

Dans moins d'un an, Emmanuel Macron devra laisser sa place à un successeur à la tête de l'État français. Les candidats sont nombreux et on compte Édouard Philippe et Gabriel Attal, parmi eux. Tous les deux ont été Premiers ministres sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais leur candidature n'enthousiasment pas l'actuel locataire de l'Élysée. La Tribune Dimanche, affirmait le 17 mai, qu'Emmanuel Macron n'était emballé par "aucun prétendant" officiellement en course.

Il faut dire que les deux anciens chefs de gouvernement ont pris leurs distances avec le chef de l'Etat, et ce, avec plus ou moins de tact. Pas étonnant alors qu'Emmanuel Macron refuse de soutenir ouvertement l'un ou l'autre. Gabriel Attal et Edouard Philippe apparaissent pourtant, pour l'heure, comme les candidats les plus sérieux et avec les meilleurs scores dans les sondages pour représenter tout ou une partie du camp présidentiel.

Alors si Emmanuel Macron devait se résigner à choisir entre Gabriel Attal et Edouard Philippe, faute d'autres candidats, il porterait son choix "sans hésiter sur le maire du Havre". C'est du moins ce qu'a confié une source proche du président à La Tribune Dimanche. Le président de la République jugerait qu'Édouard Philippe est "plus apte à assurer la stabilité du pays".

Une primaire entre Attal et Philippe ?

Bien qu'ayant appartenu au même parti, Gabriel Attal et Édouard Philippe divergent sur plusieurs points, comme le rappelle RFI : les propositions ou encore le style. Gabriel Attal a ainsi tenté la comparaison avec le duel Chirac-Balladur en 1995, lui à la place de Chirac et Édouard Philippe dans la peau de Balladur. De son côté, le président du parti Horizons s'emploie à se différencier de son jeune concurrent. "J'ai mon style, je suis sérieux, je ne vais pas monter sur la table pour faire le malin", avait déclaré le patron d'Horizons dans le journal Le Parisien.

Les deux candidats à la présidentielle se rejoignaient cependant sur un point : l'opposition à une primaire. Mais ça c'était jusqu'au dimanche 24 mai, date à laquelle Gabriel Attal a envisagé auprès de Brut l'organisation d'une éventuelle primaire pour départager les candidats macronistes et plus largement ceux du bloc central. "Si début 2027 il y a un risque de deuxième tour LFI/RN, où l'espace politique sur lequel je suis ne peut pas être représenté parce qu'il y a une dispersion des voix, évidemment qu'il faudra un rassemblement", a-t-il déclaré. Le patron du parti Renaissance n'a cependant pas tranché sur les modalités d'une telle primaire : "Comment ce rassemblement se fera ? Est-ce que il y aura des désistements, est-ce que c'est une primaire à ce moment-là pour décider (...) qui sera le représentant de cet espace ? Ça ce n'est pas encore décidé", a-t-il affirmé.

Édouard Philippe, de son côté, est candidat à la présidentielle depuis septembre 2024 et il est toujours hostile à une primaire. D'après Europe 1, pour le moment, Édouard Philippe garde une avance dans les sondages.