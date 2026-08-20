Raphaël Glucksmann candidat à la présidentielle 2027 ? Ce que disent les sondages sur ces chances

Raphaël Glucksmann pourrait officialiser sa candidature à l'élection présidentielle 2027 ce dimanche 23 août, reste à savoir s'il pourra s'imposer face aux autres prétendants de la gauche.

Raphaël Glucksmann, candidat à la présidentielle 2027 ? Cela fait peu de doute, mais le social-démocrate doit encore se déclarer. L'annonce pourrait intervenir ce dimanche 23 août 2026 au 20 Heures de TF1, d'après les indiscrétions dans les médias. Ni le fondateur de Place Publique (PP), ni son parti n'ont confirmé l'échéance, mais le social-démocrate arrive au bout du délai des trois mois de réflexion qu'il s'était laissé pour officialiser sa candidature lors de son dernier passage sur le plateau du JT le 26 mai dernier.

S'il se déclare candidat à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann ne serait pas le premier candidat de la gauche à se lancer officiellement dans la course, mais il serait l'un avec les meilleures chances de rassembler une partie de l'électorat de gauche. Une étape qui risque d'être nécessaire si le social-démocrate participe à la primaire fermée organisée par le PS. Le député européen n'a pas encore confirmé sa présence au scrutin socialiste, laquelle est conditionnée à un dernier détail : le PS doit signer une charte de valeurs réclamée par Raphaël Glucksmann et s'opposant à tout "accord national et programmatique" avec LFI aux prochaines élections législatives. Le Conseil national du PS doit trancher ce point le mardi 25 août, mais sauf surprise la condition devrait être acceptée.

Raphaël Glucksmann peut-il s'imposer lors de la primaire du PS ?

Avant d'évoquer les chances de Raphaël Glucksmann à l'élection présidentielle, il faut évaluer celles qu'il a de s'imposer à la primaire socialiste. Le fondateur de PP est pour l'heure le plus gros poisson en course face aux députés Philippe Brun et Jérôme Guedj ou encore à Ségolène Royal. Il semble en mesure de l'emporter sans difficulté devant ces concurrents d'après les baromètres politiques, mais des personnalités politiques plus importantes peuvent encore se déclarer : le patron du PS Olivier Faure ou encore l'ancien président de la République François Hollande.

Le combat pourrait être plus serré entre les trois hommes. Raphaël Glucksmann a cependant des chances de gagner face à Olivier Faure qui est désormais minoritaire dans son propre camp et plus largement au sein de la gauche sociale-démocrate. En revanche, la victoire n'est pas assurée contre François Hollande. Les deux politiques se disputent la place de personnalité politique issue du PS ou de partis sympathisants préférée des électeurs de gauche.

Raphaël Glucksmann apparaît comme l'option privilégiée pour les électeurs socialistes selon le baromètre Toluna Harris Interactive pour LCI, de loin. Le représentant de PP est donné en tête à 74%, loin devant François Hollande qui arrive en deuxième position avec 56% de soutien. Mais dans le baromètre Elabe pour Les Echos, c'est François Hollande qui est cité en tête mais avec une très courte avance : 41% d'opinion positive contre 40% pour Raphaël Glucksmann. A noter toutefois que les sociaux-démocratres ne sont que quatrième et cinquième dans la liste derrière François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel.

Glucksmann distancé par Mélenchon dans les sondages d'intentions de vote

Le 13 juin prochain, Raphaël Glucksmann tiendra un grand meeting aux Docks de Paris, à Aubervilliers, comme rampe de lancement de sa candidature pour 2027. Mais pour l'heure, celui qui entend bien "montrer que la gauche, ce n'est pas un truc de pisse-froid qui viennent faire des sermons sur les modes de vie ou d'expression de chaque Français", comme déclaré dans Le Point, est confronté, comme les autres, aux premiers sondages en vue de 2027. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers résultats mettent le député européen dans une situation relativement inconfortable.

Le dernier baromètre Odoxa-Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale publié le 26 mai bouleverse le rapport de force à gauche et au centre droit, mais pas forcément en faveur de Raphaël Glucksmann. Derrière l'intouchable RN - Jordan Bardella est crédité de 32 % des intentions de vote au premier tour - la lutte fait rage... sans le leader de Place publique. En effet, la secousse politique vient de l'affrontement entre Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien Premier ministre chute de quatre points en deux mois et tombe à 17 % des intentions de vote, alors que le patron de LFI progresse de quatre points pour atteindre 16 %.

Quid de Raphaël Glucksmann ? Il est relégué à 11 %, loin du leader insoumis et ne parvient pas à coller aux basques des outsiders du premier tour derrière le parti lepéniste qui conserve un confortable matelas d'avance, à moins d'un an de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon "devance désormais Glucksmann de cinq points alors qu'il ne le devançait que de deux points en mars dernier", indique le sondeur. Le 4 mai dernier, un sondage de Toluna Harris Interactive pour M6/RTL donnait déjà Raphaël Glucksmann entre 11 et 12 %, mais Jean-Luc Mélenchon entre 12 et 13%. En un mois, l'écart s'est creusé, plaçant Raphaël Glucksmann en quatrième position du premier tour, désormais talonné de près par Bruno Retailleau (LR).

Immigration, école, retraite... Le programme de Raphaël Glucksmann

"Au lieu de fuir le débat migratoire, nous l'assumerons et nous organiserons une convention citoyenne", avec des "citoyens tirés au sort, représentatifs", qui seront "confrontés aux données démographiques, économiques ou sécuritaires", propose-t-il. "Tout sera public, débouchera sur des propositions votées au Parlement , poursuit l'intéressé, invitant à "structur(er)" le débat sur l'immigration "sans tabou".

L'instauration d'un service civique obligatoire fera également partie du programme du fondateur de Place publique. Il entend "revaloriser de façon substantielle le salaire des enseignants", "augment(er) le nombre de personnels faisant face aux élèves" tout en diminuant les postes administratifs, et appliquer "le principe de mixité sociale à tous les établissements financés par le contribuable, y compris donc le privé". Autrement dit : tenter de remettre l'école au centre de la stratégie.

Dans son livre, il envisage aussi un "nouveau contrat social et fiscal favorable aux travailleurs", et un rééquilibrage de la "taxation entre le travail, le capital, la retraite et l'héritage". Enfin, au sujet des retraites, une "réforme juste et ambitieuse" est évoquée, en prenant en compte les "bouleversements démographiques" et la "pénibilité". L'officialisation de sa candidature n'est pas attendue avant septembre 2026.