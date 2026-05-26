Raphaël Glucksmann candidat à la présidentielle 2027 ? Les sondages le mettent dans une position inconfortable

Pro-européen, écologiste et fondateur de Place publique, Raphaël Glucksmann pourrait faire office de rassembleur à gauche pour l'élection présidentielle 2027. À ce stade, les sondages ne lui sont pas favorables.

Raphaël Glucksmann sera-t-il le représentant de la gauche sociale-démocrate lors de l'élection présidentielle 2027 ? Lui en rêve, mais la concurrence sera rude. L'intervalle pourrait être convoité par deux autres personnalités bien connues dans le sérail et de l'opinion publique : l'ancien président François Hollande et son ex-Premier ministre, Bernard Cazeneuve.

Reste que tous les trois n'ont pas officialisé leur candidature pour la prochaine présidentielle. " Je ne jouerai pas au concours de plus à gauche que moi tu meurs (...) Désormais, j'ai la volonté d'incarner et de gagner que j'avais du mal à assumer avant", confie Raphaël Glucksmann dans les colonnes du Point. Positionné sur une ligne pro-européenne, écologiste et anti-La France insoumise, il entend bien ratisser large pour tenter de grappiller des points et se hisser au second tour.

Dans son livre aux Editions Allary "Nous avons encore envie" à paraître le jeudi 28 mai, le député européen propose un "contrat patriotique" aux Français pour les réconcilier avec l'idée de grandeur nationale. Il esquisse aussi les grandes lignes de son programme présidentiel, d'après certains extraits publiés par Le Nouvel Obs.

Immigration, école, retraite... Le programme de Raphaël Glucksmann

" Au lieu de fuir le débat migratoire, nous l'assumerons et nous organiserons une convention citoyenne", avec des "citoyens tirés au sort, représentatifs", qui seront "confrontés aux données démographiques, économiques ou sécuritaires", propose-t-il. "Tout sera public, débouchera sur des propositions votées au Parlement , poursuit l'intéressé, invitant à "structur(er)" le débat sur l'immigration "sans tabou".

L'instauration d'un service civique obligatoire fera également partie du programme du fondateur de Place publique. Il entend "revaloriser de façon substantielle le salaire des enseignants", "augment(er) le nombre de personnels faisant face aux élèves" tout en diminuant les postes administratifs, et appliquer "le principe de mixité sociale à tous les établissements financés par le contribuable, y compris donc le privé". Autrement dit : tenter de remettre l'école au centre de la stratégie.

Dans son livre, il envisage aussi un "nouveau contrat social et fiscal favorable aux travailleurs", et un rééquilibrage de la "taxation entre le travail, le capital, la retraite et l'héritage". Enfin, au sujet des retraites, une "réforme juste et ambitieuse" est évoquée, en prenant en compte les "bouleversements démographiques" et la "pénibilité". L'officialisation de sa candidature n'est pas attendue avant septembre 2026.

Glucksmann distancé par Mélenchon dans les sondages

Le 13 juin prochain, Raphaël Glucksmann tiendra un grand meeting aux Docks de Paris, à Aubervilliers, comme rampe de lancement de sa candidature pour 2027. Mais pour l'heure, celui qui entend bien "montrer que la gauche, ce n'est pas un truc de pisse-froid qui viennent faire des sermons sur les modes de vie ou d'expression de chaque Français", comme déclaré dans Le Point, est confronté, comme les autres, aux premiers sondages en vue de 2027. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers résultats mettent le député européen dans une situation relativement inconfortable.

Le dernier baromètre Odoxa-Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale publié le 26 mai bouleverse le rapport de force à gauche et au centre droit, mais pas forcément en faveur de Raphaël Glucksmann. Derrière l'intouchable RN - Jordan Bardella est crédité de 32 % des intentions de vote au premier tour - la lutte fait rage... sans le leader de Place publique. En effet, la secousse politique vient de l'affrontement entre Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien Premier ministre chute de quatre points en deux mois et tombe à 17 % des intentions de vote, alors que le patron de LFI progresse de quatre points pour atteindre 16 %.

Quid de Raphaël Glucksmann ? Il est relégué à 11 %, loin du leader insoumis et ne parvient pas à coller aux basques des outsiders du premier tour derrière le parti lepéniste qui conserve un confortable matelas d'avance, à moins d'un an de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon "devance désormais Glucksmann de cinq points alors qu'il ne le devançait que de deux points en mars dernier", indique le sondeur. Le 4 mai dernier, un sondage de Toluna Harris Interactive pour M6/RTL donnait déjà Raphaël Glucksmann entre 11 et 12 %, mais Jean-Luc Mélenchon entre 12 et 13%. En un mois, l'écart s'est creusé, plaçant Raphaël Glucksmann en quatrième position du premier tour, désormais talonné de près par Bruno Retailleau (LR).