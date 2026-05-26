Date de la présidentielle 2027 : deux dimanches d'élection au printemps, mais lesquels ?

L'élection présidentielle 2027 aura lieu au printemps de l'année prochaine. Plusieurs dates ont été proposées à Emmanuel Macron qui doit décidé du calendrier électoral exact.

C'est l'une des dernières occasions pour Emmanuel Macron de jouer le maître des horloges et il ne boude pas son plaisir. Le président de la République n'a toujours pas annoncé les dates de la prochaine élection présidentielle, et il ne semble pas pressé de le faire.

La coutume veut que le chef de l'Etat lui-même décide des dates des scrutins électoraux, dont ceux de la présidentielle, à un an de l'échéance, mais Emmanuel Macron a déjà du retard sur l'annonce. Son mandat prendra fin le 14 mai 2027, cinq ans jour pour jour après sa réélection, et le futur président de la République prendra la relève à cette date au plus tard. Il faut donc nécessairement que son successeur soit élu avant avant la mi-mai, donc dans moins d'un an.

Si c'est au chef de l'Etat de choisir les dates de l'élection présidentielle, il doit respecter une fenêtre de tir prévue par l'article 7 de la Constitution selon lequel "l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice". La présidentielle 2027 peut donc avoir lieu entre le 26 mars au plus tôt et le 25 avril au plus tard, sachant que les scrutins se tiennent uniquement les dimanches et à deux semaines d'intervalle.

Quatre dates proposées pour la présidentielle 2027

Les différentes options concernant les dates de l'élection présidentielle 2027 ont été présentées à Emmanuel Macron dans le temps puisque le Premier ministre lui a remis le dossier au début du mois d'avril selon les informations de Franceinfo. Le locataire de l'Elysée n'a cependant pas encore donné suite. Les dates retenues pour la présidentielle, qui doivent être enregistrées par le ministre de l'Intérieur, sont attendues depuis plusieurs Conseil des ministres...

D'après Franceinfo, deux calendriers ont été proposés. Le premier prévoit un premier tour le 11 avril 2027 et un second le 25 avril, tandis que dans le deuxième scénario l'élection se tiendrait le 18 avril et le 2 mai. Cette seconde option, plus proche de la fin du mandat présidentiel, pourrait avoir la préférence d'Emmanuel Macron qui, s'il se dit serein à l'idée de laisser sa place à l'Elysée après deux mandats consécutifs, souhaite présider "jusqu'à la dernière minute". Cependant, elle dépasse d'une semaine les délais fixés par la Constitution. Le chef de l'Etat pourrait s'arranger sur l'interprétation de l'article indiquant que le premier tour de l'élection respecte la fenêtre de tir et que l'élection de son successeur sera assurée avant la date limite pour la passation de pouvoir.

Seul Emmanuel Macron peut lever le suspense sur les dates de l'élection présidentielle 2027, mais il pourrait falloir attendre encore plusieurs semaines avant de connaître les jours de scrutin. "On n'en est pas à décider du rétroplanning, mais cela deviendra un sujet si les dates ne sont pas actées d'ici l'automne", glisse un cadre de la droite à Franceinfo, visiblement pas inquiet de ne pas encore connaître les dates des scrutins.