Dates de la présidentielle 2027 : le calendrier dévoilé, les deux dimanches d'élection fixés

Fin du suspense ! On connaît à présent les deux dates auxquelles se tiendra l'élection présidentielle 2027.

Les dates de la prochaine élection présidentielle 2027 doivent être officialisées mercredi 1er juillet en Conseil des ministres, mais dès ce mardi soir, Ouest-France rapporte que le scrutin qui nommera le prochain locataire de l'Élysée se tiendra le dimanche 18 avril 2027, pour le premier tour, et le dimanche 2 mai 2027 pour le second. D'après le quotidien régional, ces dates auraient été préférées à une option qui proposait d'avancer d'une semaine le scrutin. Les jours d'élection seraient alors tombés les 11 et 25 avril.

Une concertation a été organisée entre les différents partis politiques et le ministère de l'Intérieur, bien que l'honneur du choix final revienne à Emmanuel Macron, avec contresignature du gouvernement. Parmi les arguments pris en compte pour valider ces dates de l'élection présidentielle 2027, celui d'une plus grandes proximité avec la fin du mandat du président de la République, fixée au 14 mai. Mais c'est surtout les vacances scolaires du printemps prochain qui auraient pesé dans la balance, tout un chacun souhaitant favoriser la présence des Français chez eux lors du scrutin afin de maximiser la participation, notamment pour le second tour.

Avec le 18 avril, le premier tour tombera au beau milieu des vacances de printemps, mais au tout début de la zone B - Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg - et à la toute fin de la zone C - Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. Seule la zone A - Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers - sera lésée puisque la date tombe entre les deux semaines de congés. Cependant, le 2 mai, pour le second tour, seule la zone B terminera ses vacances, avec toutefois de nombreux foyers déjà de retour chez eux, la rentrée scolaire étant le 3.

Des dates choisies par le président, avec quelques règles toutefois

La coutume veut que le chef de l'État lui-même décide des dates des scrutins électoraux, dont ceux de la présidentielle, à un an de l'échéance, mais Emmanuel Macron a déjà du retard sur l'annonce. Son mandat prendra fin le 14 mai 2027, cinq ans jour pour jour après sa réélection, et le futur président de la République prendra la relève à cette date au plus tard. Il faut donc nécessairement que son successeur soit élu avant la mi-mai, donc dans moins d'un an.

Si c'est au chef de l'État de choisir les dates de l'élection présidentielle, il doit respecter une fenêtre de tir prévue par l'article 7 de la Constitution selon lequel "l'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice". La présidentielle 2027 peut donc avoir lieu entre le 26 mars au plus tôt et le 25 avril au plus tard, sachant que les scrutins se tiennent uniquement les dimanches et à deux semaines d'intervalle.

Quatre dates proposées pour la présidentielle 2027

Les différentes options concernant les dates de l'élection présidentielle 2027 ont été présentées à Emmanuel Macron dans le temps puisque le Premier ministre lui a remis le dossier au début du mois d'avril selon les informations de franceinfo. Le locataire de l'Élysée a cependant, semble-t-il, tardé à donner suite. Les dates retenues pour la présidentielle, qui doivent être enregistrées par le ministre de l'Intérieur, étaient attendues depuis plusieurs Conseil des ministres…

D'après franceinfo, deux calendriers avaient été proposés. Le premier prévoyait un premier tour le 11 avril 2027 et un second le 25 avril, le deuxième une élection les 18 avril et 2 mai. Cette seconde option, plus proche de la fin du mandat présidentiel et qui semble finalement avoir été retenue, dépasse toutefois d'une semaine les délais fixés par la Constitution. Le chef de l'État pourrait s'arranger sur l'interprétation de l'article indiquant que le premier tour de l'élection respecte la fenêtre de tir et que l'élection de son successeur sera assurée avant la date limite pour la passation de pouvoir.