Dates de la présidentielle 2027 : les deux dimanches d'élection fixés, le calendrier critiqué

Les dates de l'élection présidentielle ont été fixées à deux dimanches du printemps 2027. Un calendrier qui suscite les critiques de certains.

Les dates pour la présidentielle ont été fixées en juin pour permettre aux candidats d'entamer leur campagne dès la rentrée de septembre avec l'échéance du scrutin en ligne de mire. L'élection présidentielle se tiendra donc le dimanche 18 avril pour le premier tour et le dimanche 2 avril pour le second.

Une concertation a été organisée entre les différents partis politiques et le ministère de l'Intérieur pour discuter des dates de la présidentielle, bien que l'honneur du choix final revienne à Emmanuel Macron, avec contresignature du gouvernement. Plusieurs arguments ont joué en faveur de ces dates : leur plus grande proximité avec la fin du mandat du président de la République, fixée au 14 mai, mais surtout le calendrier des vacances scolaires. L'objectif étant de maximiser le taux de participation à l'élection présidentielle, les politiques ont opté pour l'option dans laquelle la majorité des Français seront chez eux.

Il était impossible de s'assurer la présence de tous les Français puisque les vacances scolaires du printemps s'étalent du 3 avril au 2 mai, mais les dates retenues offrent le meilleur compromis. Pour le 18 avril, la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) sera déjà en vacances depuis une semaine, la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg) terminera ses congés et sera rentrée pour préparer la rentrée du lendemain, tandis que la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) débutera tout juste ses vacances. Pour le 2 mai en revanche, les zones A et B auront déjà repris le rythme quotidien et la zone C se préparera à la rentrée du 3 mai.

Les dates de la présidentielle remises en question à cause du 1er-Mai

Si les dates de la présidentielle sont connues depuis plusieurs mois, elles font débat depuis cet automne et les mobilisations sociales. Les violences observées le week-end du 17 et 18 octobre après des manifestations font craindre à certains la tenue de nouvelles mobilisations citoyennes largement suivies et de possibles débordements violents lors des manifestations traditionnelles du 1er-Mai, à la veille du second tour de la présidentielle. Bruno Retailleau, candidat des Républicains à la présidentielle, redoute particulièrement cette hypothèse et appelle à modifier les dates du scrutin.

"Comme par hasard, le gouvernement et le président de la République ont choisi d'organiser le second tour de l'élection présidentielle le 2 mai, c'est-à-dire au lendemain du 1er-Mai. On ne va pas prendre le risque qu'il y ait des manifestations et des troubles à l'ordre public et le lendemain aller aux urnes. Si on voulait bordéliser le second tour, on ne s'y prendrait pas différemment ", estimait Bruno Retailleau le 20 octobre sur BFMTV. Le sénateur précisait d'ailleurs que "la majorité des partis politiques avaient déconseillé cette date-là".

Bruno Retailleau n'est pas le seul à critiquer les dates de la présidentielle et l'un des représentants du Rassemblement national, le député Jean-Philippe Tanguy, assurait à la même période que "choisir le 2 mai [pour le second tour de la présidentielle] est une manipulation du président de la République".

Une seule autre possibilité pour les dates de la présidentielle 2027

Malgré les critiques, le gouvernement a été clair : il ne reviendra pas sur les dates fixées. "Pas question de modifier les dates de l'élection présidentielle", déclarait d'ailleurs la porte-parole du gouvernement fin octobre après la sortie de Bruno Retailleau. Il faut dire que les options ne sont pas nombreuses concernant le calendrier électoral. Si le choix revient effectivement au chef de l'Etat, ce dernier doit respecter des règles strictes prévues par l'article 7 de la Constitution. Ce dernier prévoit que "l'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice". La présidentielle 2027 peut donc avoir lieu entre le 10 avril au plus tôt et le 25 avril au plus tard, sachant que les scrutins se tiennent uniquement les dimanches et à deux semaines d'intervalle.

La seule autre option possible pour organiser l'élection présidentielle est de prévoir le premier tour le 11 avril et le second tour le 25 avril. A noter que cette possibilité avait été proposée en même temps que celle retenue.