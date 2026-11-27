Les deux dimanches de l'élection présidentielle 2027 sont connus. Mais ce calendrier suscite la controverse, plusieurs personnalités politiques appellent à le modifier pour une raison bien précise.

Les dates de la présidentielle ont été fixées en juin pour permettre aux candidats d'entamer leur campagne dès la rentrée de septembre avec l'échéance du scrutin en ligne de mire. L'élection présidentielle se tiendra donc le dimanche 18 avril 2027 pour le premier tour et le dimanche 2 avril 2027 pour le second.

Plusieurs arguments ont joué en faveur de ces dates lors de la concertation organisée entre les différents partis politiques et le ministère de l'Intérieur : leur plus grande proximité avec la fin du mandat du président de la République, fixée au 14 mai, mais surtout le calendrier des vacances scolaires. L'objectif étant de maximiser le taux de participation à l'élection présidentielle, les politiques ont opté pour l'option dans laquelle la majorité des Français sera chez elle.

Pour autant, il était impossible de s'assurer la présence de tous les Français puisque les vacances scolaires du printemps s'étalent du 3 avril au 2 mai, mais les dates retenues offrent le meilleur compromis. Pour le 18 avril, la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) sera déjà en vacances depuis une semaine, la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg) terminera ses congés et sera rentrée pour préparer la rentrée du lendemain, tandis que la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) débutera tout juste ses vacances. Pour le 2 mai, les zones A et B auront déjà repris le rythme quotidien et la zone C se préparera à la rentrée du 3 mai.

Les dates de la présidentielle vivement critiquées à cause du 1er-Mai

Les dates de l'élection présidentielle 2027 suscitent de vifs débats. Les violences observées le week-end du 17 et 18 octobre après des manifestations font craindre à certains la tenue de nouvelles mobilisations citoyennes largement suivies et de possibles débordements violents lors des manifestations traditionnelles du 1er-Mai, à la veille du second tour de la présidentielle.

Bruno Retailleau, candidat des Républicains à la présidentielle, redoute particulièrement cette hypothèse et appelle à modifier les dates du scrutin. "Comme par hasard, le gouvernement et le président de la République ont choisi d'organiser le second tour de l'élection présidentielle le 2 mai, c'est-à-dire au lendemain du 1er-Mai. Si on voulait bordéliser le second tour, on ne s'y prendrait pas différemment ", estimait Bruno Retailleau le 20 octobre sur BFMTV. Le sénateur précisait d'ailleurs que "la majorité des partis politiques avaient déconseillé cette date-là".

Il n'est pas le seul à critiquer ce calendrier. Le député RN Jean-Philippe Tanguy, assurait à la même période que "choisir le 2 mai [pour le second tour de la présidentielle] est une manipulation du président de la République". Le président du Sénat, Gérard Larcher ainsi que Raphaël Glucksmann, ont aussi appelé à avancer le calendrier d'une semaine. La date du 2 mai est difficilement compatible selon le président du Sénat, avec la tenue des défilés du 1er-Mai, où "s'expriment les syndicalistes et les politiques". "Le 2 mai est le pire scénario possible, en raison du risque de vives tensions au lendemain de la Fête des travailleurs. Il n'y a aucune justification convaincante pour le maintien de cette date", a aussi déclaré la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, dans La Tribune dimanche.

Mais pour le Premier ministre, "c e n'est pas qu'un sujet de dates", a-t-il lâché jeudi 26 novembre. "L 'enjeu de sécurisation de l'élection présidentielle" est avant tout de "donner un budget" au pays "dans les temps" . Un impératif qui permettrait "à l'Etat et au gouvernement d'organiser convenablement l'élection présidentielle" , dans un contexte "de violences dans le pays" , argumentait-il lors du débat de clôture du congrès de l'AMF. Gérard Larcher en a profité pour réaffirmer sa position : "J'ai été très clair, j'ai demandé au gouvernement qu'il réexamine les dates", tout en évoquant rapidement "le risque des ingérences étrangères pendant cette période" . Le président de l'AMF fraîchement réélu et candidat à la présidentielle David Lisnard, rejoint également "l'appel à changer les dates" de l'élection présidentielle 2027.

Quelle autre possibilité pour les dates de la présidentielle ?

Malgré les critiques, le gouvernement a été clair : il ne reviendra pas sur les dates fixées. "Pas question de modifier les dates de l'élection présidentielle", déclarait d'ailleurs la porte-parole du gouvernement fin octobre après la sortie de Bruno Retailleau. Il faut dire que les options ne sont pas nombreuses concernant le calendrier électoral. Si le choix revient effectivement au chef de l'Etat, ce dernier doit respecter des règles strictes prévues par l'article 7 de la Constitution. Ce dernier prévoit que "l'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice". La présidentielle 2027 peut donc avoir lieu entre le 10 avril au plus tôt et le 25 avril au plus tard, sachant que les scrutins se tiennent uniquement les dimanches et à deux semaines d'intervalle.

La seule autre option possible pour organiser l'élection présidentielle est de prévoir le premier tour le 11 avril et le second tour le 25 avril. A noter que cette possibilité avait été proposée en même temps que celle retenue.