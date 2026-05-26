Procès Sarkozy : nouvelle charge de Guéant, son avocat accuse l'ancien président

Avocat de Claude Guéant dans le procès en appel du financement libyen, Me Philippe Bouchez El Ghozi, s'en est directement pris à Nicolas Sarkozy lors de sa plaidoirie ce mardi 26 mai.

Le torchon brûle entre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Alors que le procès en appel sur les soupçons de financements libyens dans la campagne présidentielle de 2007 arrive à sa fin, l'avocat de l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Me Philippe Bouchez El Ghozi, n'a pas mâché ses mots ce mardi 26 mai 2026. Dans sa plaidoirie, il a dénoncé le comportement de l'ex-président de la République au cours du procès, affirmant que celui-ci a mis en cause la probité de son ancien bras droit.

"Les absents ont toujours tort. Cette phrase plus qu'éculée vaut pour Claude Guéant en appel", a estimé Me Philippe Bouchez El Ghozi, qui a regretté le changement de stratégie de Nicolas Sarkozy pour ce second procès. Alors que son client et l'ancien président de la République s'étaient montrés unis lors du premier procès, Nicolas Sarkozy a opéré une "volte-face stratégique", selon le conseil de Claude Guéant, dont franceinfo se fait notamment l'écho. Me Philippe Bouchez El Ghozi a ainsi dénoncé la "cruauté" de cette "stratégie accordéon", qu'il résume en : "Ce n'est pas moi, ce sont les autres !" Et de questionner : "Faut-il y voir le cynisme du politique ou le désespoir du prévenu ?"

L'absence de Claude Guéant "utilisée par Nicolas Sarkozy"

Pour Me Philippe Bouchez El Ghoz, Nicolas Sarkozy s'en est volontairement pris à son client qui ne pouvait pas être présent à ce procès pour des raisons de santé. "L'absence de Claude Guéant [...] a été utilisée par Nicolas Sarkozy", a ainsi estimé Me Philippe Bouchez El Ghozi. L'ex-locataire de l'Élysée a voulu "parier sur le fait que les absents ont nécessairement toujours tort" en en faisant le "récipiendaire des espèces libyennes".

L'avocat a également insisté sur le fait que "Claude Guéant n'a eu de cesse de le rappeler : les instructions venaient de Nicolas Sarkozy, le numéro 2 ne fait que strictement ce que lui dit le numéro 1". Le conseil a enfin mis en avant la santé de son client. "Je plaide pour quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie. Avec un seul objectif : voir son innocence reconnue." Avant de conclure : "On dit que les absents ont toujours tort. J'espère que vous donnerez tort à cet adage, en espérant qu'il ne soit pas devenu seulement présumé innocent en raison de l'extinction de l'action publique", laissant ainsi entendre que Claude Guéant pourrait mourir d'ici au délibéré qui sera rendu le 30 novembre prochain.