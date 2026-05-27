Mélenchon porte plainte contre Le Pen : une vidéo polémique qui ouvre un bras de fer

Jean-Luc Mélenchon accuse Marine Le Pen d'avoir "manipulé" un de ses discours sur la "nouvelle France" pour présenter ce concept comme raciste. Le patron de LFI dit vouloir "porter plainte".

Nouvelle étape dans la bataille politique qui oppose Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Le patron de La France insoumise (LFI) a déclaré vouloir "porter plainte" contre la cheffe de file du Rassemblement national (RN) le mardi 26 mai 2026. Une décision prise en réaction à un extrait vidéo posté par la députée du Pas-de-Calais sur X quelques heures plus tôt reprenant un discours de l'insoumis.

Jean-Luc Mélenchon accuse Marine Le Pen d'avoir "manipulé" les propos qu'il a tenu sur la "nouvelle France". Dans l'extrait partagé par la frontiste, le tribun demande à l'assemblée de spectateurs "qui a grand-père étranger ?", assure qu'il y a une "nouvelle France" composée de "millions de gens" face aux nombreuses mains levées et évoque ensuite "les quartiers populaires et la jeunesse". En commentaire, Marine Le Pen écrit que "la 'nouvelle France' de Jean-Luc Mélenchon n'évoque pas un remplacement générationnel" et qu'il s'agit d'un concept "bel et fondé sur l'origine étrangère et constitue donc la quintessence du racisme et la négation de notre Constitution".

Sauf que la vidéo diffusée par Marine Le Pen serait un montage du discours prononcé par Jean-Luc Mélenchon selon ce dernier. Le patron de LFI soutient que ses déclarations ont été découpées "huit fois" et que le RN "en a tiré un montage pour [lui] faire dire ce que voulait Marine Le Pen". Le tribun a même ironisé sur l'usage qui a été fait de l'intelligence artificielle sur la vidéo de son discours : "Vous connaissez la BA ? C'est la Bêtise Artificielle. Au moment où tout le monde dénonce les images fake par IA, Madame Le Pen s'est acheté une BA", a-t-il écrit sur X.

"Cette manipulation est un délit" affirme Jean-Luc Mélenchon en faisant référence à l'article 226-8 du Code pénal qui sanctionne "le fait de publier [...] le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention". "Donc on va porter plainte" a poursuivi l'insoumis en chef.

La "nouvelle France" selon Mélenchon

Le concept de "nouvelle France" avancé par Jean-Luc Mélenchon et le parti LFI depuis 2018 et remis sur la table en 2025 fait le constat des "mutations sociologiques, économiques et même anthropologiques" qu'a connu la société depuis le début de la Vème République peut-on lire sur le blog de l'insoumis. Plusieurs changements sont retenus comme la nouvelle condition féminine marquée par une émancipation des femmes mais aussi une importante inégalité entre les genres notamment dans le domaine de l'emploi, ou encore la jeunesse qui est plus précarisée et devient autonome moins rapidement que lors des décennies précédentes. Et parmi ces modifications, LFI note effectivement une "créolisation" de la France en raison des mouvements migratoires qui font qu'aujourd'hui "1 Français sur 3 est soit un immigré soit un descendant d'immigré" contre "1 sur 10" en 1958 selon l'article de Jean-Luc Mélenchon.

Si LFI ne nie pas que le concept de "nouvelle France" repose en partie sur la considération des origines des habitants, elle dit aussi en compte le renouvellement générationnel et la féminisation de la société. Le parti dit vouloir fédérer ceux qui se reconnaissent dans ce concept et les inégalités dénoncées pour constituer "un bloc de rupture capable de répondre aux aspirations" de la "nouvelle France"