Matthieu Pigasse candidat à la présidentielle 2027 ? C'est très sérieux, il explique sa démarche

Le banquier, homme d'affaires et patron de presse Matthieu Pigasse ouvre la voie à une possible candidature à la présidentielle 2027 ce vendredi 29 mai. Une nouvelle option pour une gauche déjà fortement divisée.

Matthieu Pigasse apparaît comme un nouveau prétendant potentiel de la gauche pour l'élection présidentielle de 2027. Si les candidatures de personnalités socialistes, écologistes ou insoumises étaient attendues - bien que pas aussi nombreuses -, celle du banquier et patron de presse crée la surprise. Voilà longtemps que Matthieu Pigasse s'engage pour "combattre l'extrême droite", mais jamais il n'avait évoqué la possibilité de se présenter au scrutin présidentiel jusqu'à ce vendredi 29 mai 2026 dans les colonnes du Parisien.

L'homme d'affaires - qui défend les idées de la gauche dans les titres de presse qu'il possède (Radio Nova ou Les Inrocks), conseil des gouvernements notamment au Venezuela sous les présidences de Chavez et Maduro (restructuration de dette avec le groupe de banque d'investissements Centerview) ou porte des idées progressistes (festival We Love Green) - estime pouvoir avoir un rôle à jouer pour aider la gauche à s'installer à l'Elysée et surtout éviter la victoire du Rassemblement national. Pour cela, "il y a trois champs de bataille différents" selon lui : "Le premier, c'est la bataille culturelle, je la mène. Le deuxième, c'est celui des idées, auquel je peux contribuer, compte tenu de l'expérience qui est la mienne. Et enfin, sur le champ de bataille électoral, j'ai dit que je n'excluais rien". "Je suis prêt à être utile. Si ça peut servir à quelque chose et s'il est possible de créer une forme de consensus", ajoute Matthieu Pigasse. Un message on ne peut plus clair.

Matthieu Pigasse sonde et consulte la gauche avant la présidentielle 2027

Des signes avant-coureurs de la candidature non-officielle de Matthieu Pigasse à l'élection présidentielle auraient pu être relevés plus tôt fait remarquer Le Parisien. Le banquier a multiplié les rencontres ces dernières semaines. Le patron du PS Olivier Faure et l'ancienne cheffe de file des écologistes Cécile Duflot se sont entretenus avec lui. Il a participé au rassemblement de la gauche "non-mélenchoniste" à Liffré, en Ille-et-Vilaine, le 25 avril et s'est attaqué à l'un de ses possibles concurrents, Raphaël Glucksmann, en le classant à "droite" de l'échiquier politique. Il s'est aussi rendu au dîner de l'Institut François Mitterrand début mai où il a échangé avec l'économiste Thomas Porcher.

Des rencontres qui doivent continuer cet été avec la participation de Matthieu Pigasse aux universités d'été du Parti socialiste et de la France Insoumise. Autre rendez-vous de taille qui pourrait préciser le projet présidentiel de l'homme d'affaires : la sortie d'un livre contenant des propositions à la rentrée 2026.

Un pari risqué entre Glucksmann et Mélenchon

Si Matthieu Pigasse semble prêt à se lancer dans la course à la présidentielle, il conditionne son entrée en lice à une "forme de consensus". Or, plusieurs candidats déclarés refusent déjà l'idée d'une primaire à l'instar de Raphaël Glucksmann ou de Jean-Luc Mélenchon. Difficile alors d'imaginer Matthieu Pigasse faisant l'unanimité. D'autant que le banquier n'a pas mâché ses mots avec le fondateur du parti Place publique et qu'il tient à souligner ses différences avec Jean-Luc Mélenchon en se présentant comme un "Européen convaincu", entre autres. L'ancien disciple du socialiste Dominique Strauss-Kahn, dont il a été le conseiller au ministère de l'Economie en 1998, s'est rapproché d'une idée plus radicale de la gauche sans pleinement épouser la vision mélenchonniste. "Je pense qu'il faut inventer une gauche radicale et unie, mais crédible", déclare-t-il au Parisien.

Une troisième voie intermédiaire qui pourrait avoir du mal à s'imposer. D'autant plus qu'en l'absence de parti propre, Matthieu Pigasse doit miser sur la réunion des forces existantes, et divisées, derrière lui. Un pari loin d'être gagné.