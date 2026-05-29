David Lisnard candidat à la présidentielle 2027 : ce que disent les sondages pour l'ancien LR

Le maire de Cannes et ex-vice président des Républicains, David Lisnard, est candidat à la prochaine élection présidentielle. Il entend représenter une droite ferme, libérale et représentative de l'Etat régalien.

"Je suis candidat" à l'élection présidentielle, annonçait le maire de Cannes, David Lisnard, mardi 31 mars. Depuis, celui qui est également président de l'Association des maires de France (AMF) a également remis sa lettre de démission au patron des LR, Bruno Retailleau. Des désaccords profonds ont précipité son départ de la maison bleue, notamment sur le mode de désignation du candidat de la droite pour le prochain scrutin national, le vote de confiance à François Bayrou qui lui est resté en travers de la gorge ou encore l'abandon de la réforme des retraites.

Lui réclame une primaire "de la droite la plus à droite à la droite la plus centriste". Autrement dit : d'Eric Zemmour à Gérald Darmanin, voire Gabriel Attal, seule solution selon lui pour éviter un second tour entre LFI et le RN. Désormais à la tête de son propre parti, "Nouvelle énergie", David Lisnard défend une ligne libérale, axée sur la "débureaucratisation". Selon lui, l'excès de normes est un frein majeur pour le développement économique et technologique de la France. "On est sur de la nanotechnologie qui peut malheureusement rencontrer la macrobureaucratie", a-t-il déploré auprès de l'AFP, rappelant qu'il faut en moyenne quatre ans pour construire un simple entrepôt en France, en marge de la visite d'une start-up parisienne spécialisée dans l'informatique quantique, le 27 mai dernier. Un détail pour certains, pourtant, cela constitue un axe majeur de son cheminement.

Libéralisme, économies et "débureaucratisation"

L'ancien vice-président des Républicains appelle à "libérer l'innovation" en supprimant le principe de précaution de la Constitution, qu'il considère comme "un handicap dans beaucoup de domaines comme la chimie ou l'énergie". En outre, il propose la réduction de l'impôt sur les sociétés à 20% au niveau national contre 25% aujourd'hui, le plafonnement de la taxation des revenus du capital à 22%, ainsi que le rehaussement à 5% du seuil d'investissement obligatoire des plans d'épargne retraite dans les entreprises non cotées.

Les start-up ont besoin de davantage "d'accès au capital" et avec ces mesures, cela pourrait se faire "sans un euro de dépense publique nouvelle", tout en orientant pas moins de sept milliards d'euros supplémentaires vers l'innovation, explique-t-il. Sur le site officiel de "Nouvelle énergie", David Lisnard dresse les trois piliers de son action pour la France : "un Etat recentré sur ses missions régaliennes de sécurité et de défense, la libération des énergies créatrices par une profonde débureaucratisation, et une école d'excellence pour faire de la France une superpuissance éducative et scientifique".

Les dépenses régaliennes traditionnelles (défense, police, justice, diplomatie) ne représentent "plus qu'un cinquième du Budget de l'Etat et moins d'un dixième des dépenses publiques", peut-on lire. De quoi envisager un sérieux "rééquilibrage", s'il venait à être élu président de la République en 2027, notamment avec une "remise à niveau "des moyens de la police et de la justice".

David Lisnard en difficulté dans les sondages

Malgré une expérience certaine du terrain et sa réélection sans conteste à la mairie de Cannes - 81,11% des voix au premier tour lors des dernières municipales - David Lisnard peine à convaincre à l'échelle nationale. D'après le Baromètre politique Ipsos BVA-CESI pour La Tribune Dimanche, en mai 2026, seuls 3% des Français se disent "très satisfaits", vis-à-vis de l'accession à la présidence de la République de David Lisnard. 7% se disent "plutôt satisfaits", quand 24% déclarent être "très mécontents" à l'idée d'imaginer l'ex-LR poser ses valises à l'Elysée.

Des chiffres qui tranchent avec certains profils positionnés, peu ou prou, sur la même ligne que lui. Largement désigné comme candidat des Républicains pour la présidentielle, Bruno Retailleau bénéficie d'un niveau de satisfaction supérieur de la part des sondés, 16% d'entre eux sont "plutôt satisfaits" à l'idée de le voir remplacer Emmanuel Macron. Le nouveau maire de Nice, Eric Ciotti - dont les relations avec David Lisnard sont plutôt cordiales - fait mieux avec 17%.

La médaille d'or revient à Gabriel Attal (Renaissance) avec 19%, qui aurait pu faire partie d'une primaire élargie si le vœu de David Lisnard avait été exaucé. Force est de constater que face à ce genre de concurrents, le patron de "Nouvelle énergie" apparaît en retrait. Que dire de Jordan Bardella ? Dans ce baromètre, le président du Rassemblement national (RN) est en tête des personnalités dont l'accession à la présidence de la République susciterait le plus de satisfaction : 20% seraient "très satisfaits", et 14% "plutôt satisfaits". Très loin devant tous les autres candidats potentiels ou déclarés.