Présidentielle 2027 : le bloc central fracturé, qui sont les électeurs fidèles à Emmanuel Macron ?

Selon une récente étude, 35 %, seulement, des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 sont encore fidèles au bloc central à moins d'un an de l'élection présidentielle en France.

Les électeurs du bloc central parviendront-ils à rester unis jusqu'à l'élection présidentielle en 2027 ? La réponse est loin d'être évidente. La Fondation Jean Jaurès a publié une étude, ce vendredi 29 mai 2026, selon laquelle seuls 35 % des électeurs d'Emmanuel Macron de 2022 restent fidèles au bloc central, autour des figures d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Cela représente seulement un tiers des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 qui restent fidèles au bloc central à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2027, rapporte BFMTV.

Toutefois, parmi ces 35 %, une majorité réclame des réformes profondes et 7 % pensent même qu'il faudrait "transformer radicalement". La Fondation Jean Jaurès conclut ainsi : "Même les électeurs les plus proches d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal ne semblent pas attendre une simple continuité du macronisme tel qu'il a existé depuis 2017"

Et les autres électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 ?

Autre fait notable, les trois autres segments des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 s'éloignent du principe de bloc central : 27 % sont "tentés par la droite", 23 % "tentés par la gauche" et 15 % se disent "désabusés". Pour rappel, lors de l'élection de 2022, Emmanuel Macron avait été réélu en aspirant les votes de la gauche et de la droite dès le premier tour, au détriment des partis de droite et de gauche plus classiques, comme Les Républicains et le Parti socialiste.

Au sein des électeurs des "héritiers" du bloc centriste, seulement 34,5 % déclarent une forte probabilité de voter Horizons et 32,5 % pour Renaissance, mené par Gabriel Attal. Dans le bloc central, la concurrence des deux anciens Premiers ministres est directe.

Les électeurs du bloc central qui seraient tentés par la droite, les questions identitaires sont importantes : 67 % jugent que maîtriser l'immigration sera déterminant dans leur vote et 70 % estiment qu'il y a "trop d'immigrés en France". Pour les électeurs du bloc central qui seraient tentés par la gauche, les questions sociales et environnementales sont primordiales. Quant aux "désabusés", 51 % se disent insatisfaits du bilan d'Emmanuel Macron.