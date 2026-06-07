Sébastien Delogu : le député LFI jugé mardi, que lui est-il reproché et que risque-t-il ?

Le député de La France insoumise Sébastien Delogu sera jugé, mardi 9 juin, à Marseille. Que sait-on de cette affaire ?

Sébastien Delogu dans le viseur de la justice marseillaise. Le député de La France insoumise va être jugé, mardi 9 juin, dans une affaire où il est notamment accusé d'avoir diffusé des documents privés appartenant à un entrepreneur. Selon les informations relayées par RTL, Sébastien Delogu est soupçonné de recel de biens provenant d'un vol, de divulgation d'informations personnelles permettant d'identifier ou de localiser une personne et exposant un risque direct d'atteinte à la personne ainsi que d'atteinte au secret des correspondances.

L'ancien candidat à la mairie de Marseille a été entendu, en mai 2025, par les enquêteurs. Le domicile ainsi que la permanence de Sébastien Delogu ont déjà été perquisitionnés par le passé dans le cadre de cette affaire, rappelle Le Monde. Son avocat, Me Yones Taguelmint, a annoncé que le député insoumis ne serait pas présent à l'audience de mardi, en raison du "climat très tendu" autour de l'élu, affirmant avoir été la cible d'agressions et de menaces. Il compte réclamer le renvoi de ce procès.

Que risque Sébastien Delogu dans cette affaire ?

Cette affaire autour de Sébastien Delogu concerne des documents dérobés au patron d'une société lors d'un conflit social. Les faits remontent à septembre 2024. Le dirigeant s'est rendu compte, après l'intrusion de représentants des salariés et du personnel dans son bureau, qu'une pochette, avec son passeport et celui de son épouse, un devis pour un voyage et plusieurs documents, avait été volée. Quelques jours plus tard, Sébastien Delogu a dévoilé sur les réseaux sociaux "une grande partie des documents dérobés à Isidore Aragones, évoquant ses liens avec l'État d'Israël, ainsi que ses projets financiers personnels", explique le parquet.

Sébastien Delogu risque une peine de cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Une peine complémentaire d'inéligibilité pourrait également être décidée contre le député LFI, déjà condamné par le passé pour violences aggravées contre deux personnes de l'Éducation nationale à l'occasion d'un blocus lycéen à Marseille.